OTSEBLOGI | Neli eestlast püüavad Prantsusmaal rallikrossi EM-sarjas kõrgeid kohti

Püsisõitjatena (üles antud osalemaks kõikidel etappidel) võtavad Eesti sportlased Euroopa meistrivõistluste raames osa järgmistest etappidest:

• 9. etapp: 1. - 3. september Prantsusmaal (Super1600 ja Euro RX)

• 10. etapp: 15. - 17. september Lätis (Super1600 ja Euro RX)

• 11. etapp: 29. september - 1. oktoober Saksamaal (Super1600)

Tänaseks on EMi arvestuses peetud eestlaste osalusel juba viis etappi:

• 1. etapp: 31. märts – 2. aprill Hispaanias (Euro RX)

• 2. etapp: 21. – 23. aprill Portugalis (Super1600)

• 4. etapp: 12. – 14. mai Belgias (Super1600)

• 6. etapp: 9. - 11. juuni Norras (Euro RX)

• 7. etapp: 30. juuni - 2. juuli Rootsis (Super1600 ja Euro RX)

FIA Euroopa meistrivõistluste Super1600 klassi üldarvestuses on Ligur kolmanda etapi järel 57 punktiga 7. kohal ja Saluri 14 punktiga 14. kohal. Esikolmiku moodustavad Artis Baumanis (73 punkti), Jussi-Petteri Leppihalme (64 punkti) ja Kasparas Navickas (62 punkti).

Andri Õun on Euro RX klassis kolme etapi kokkuvõttes 34. kohal. Esikolmiku moodustavad Anton Marklund (81 punkti), Robin Larsson (62 punkti) ja Tommy Rustad (52 punkti).

BLOGI AJAKAVA (Eesti aja järgi)

Reede (1. september)

18.30 - 20.30 World RX ja Euro RX vabatreening

Laupäev (2. september)

9.45 - 11.00 Super1600 vabatreening

11.00 - 12.30 World RX ja Euro RX vabatreening

14.15 - 15.50 Super1600, Euro RX ja World RX I eelsõit

16.20 - 19.00 Super1600, RX2, Euro RX ja World RX II eelsõit

Super1600 III eelsõit

19.00 - 19.30 RX2 ja Euro RX III eelsõit

Pühapäev (3. september)

9.30 - 10.30 Vabatreening

10.30 - 13.15 Super1600 IV eelsõit

World RX III eelsõit

RX2, Euro RX ja World RX IV eelsõit

14.29 - 15.30 Super1600, RX2 ja Euro RX poolfinaal

Super1600 finaal

16.00 - 16.50 World RX poolfinaal

Euro RX ja World RX finaal

Otseblogi peavad Prantsusmaa etapil Gabriel Tamm (Ligur Racing) ja Ott Tõnissaar (EMV). Blogis kasutatavate fotode autor on Rihards Baumanis.

Rallikrossi maailmameistrivõistluste hooaeg, kus võisteldakse vaid Supercar klassis (World RX), koosneb kaheteistkümnest etapist. MM-iga paralleelselt peetakse ka Euroopa meistrivõistlusi, kus kihutatakse võidu nii Supercar (Euro RX, 5 etappi), Super1600 (6 etappi) kui ka Touringcar (5 etappi) klassis. Lisaks eelnevatele võtab MM-sarjast seitsme etapi jooksul osa klass nimega RX2, kus võisteldakse identsetel masinatel ja mille eesmärk on leida uusi talente, kes võiksid tulevikus siirduda MM-il Supercar autode rooli.

Eesti sõitjad Janno Ligur (Ligur Racing), Siim Saluri (RS Racing Team), Andri Õun (Reinsalu Sport) ja rallikrossi Olerex Eesti meistrivõistluste sari panid seljad kokku, et Eesti rallikrossile hoogu juurde anda. Koostöös Delfiga leiti võimalus Eesti meistrivõistlustest osa võtvate sõitjate tegemiste kajastamiseks rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel. Usume, et üheskoos suudame anda fännidele parema võimaluse elada kaasa meie meeste tegemistele rahvusvahelises tippsarjas.

Rallikrossi EM-etapp Prantsusmaal

Kurelt ajaparandust selles treeningvoorus ei tule, kuid Saluri on vahepeal sõitnud oma parimaks ringiajaks 42,247 sekundit, mis viib ta Kurest kolm kohta ettepoole.

Ka Saluri on lõpuks rajale jõudnud.

Kurg on taas rajal ja vaatame, kas tuleb siit ajaparandust.

Andre Kurg on esimeste treeningringide järel positiivne. "Minek on väga hea, aga rada on oluliselt kiirem kui arvasime. Juba teises kurvis on viimane käik sees ning gaas põhjas, aga minekust jääb juba puudu. Oleks seda teadnud, oleks auto natuke teisiti ette valmistanud. Sõit on muidu hea ja mingit kõhklust siin ei ole - sõidetud juba elus küll :)".

Lõpuks on ootejärjekorras näha ka Siim Salurit. Eks pärastpoole saame teada, millest tuli viivitus.

Artis Baumanis on aga ka täna sõiduvees ning parandab oma ringiaja 41,231 sekundi peale, mis on 0,062 sekundit kiirem tema eelmisest parimast. Liidripositsioon sellega säilib.

Vahepeal on teinud aga järgmised neli ringi Janno Ligur, aga aega parandada ei õnnestu. 41,562 sekundit on kuues aeg.

Huvitaval kombel pole veel Salurit rajal näha olnud.

Andre Kurg sõidab nelja ringiga välja parima aja 42,780 sekundit, kaotades liidrile 1,549 sekundit. Pole paha esimese sõidu kohta.

Kurg on Eesti meistrivõistluste arvestuses teinud sel hooajal vaid ühe stardi, mis toimus vastavatud rajal Kehalas - seal finišeeris ta finaalis Liguri järel teisena.

Kohe peaksid tulema rajale ka Saluri ja Kurg. Saluri on Eesti meistrivõistluste arvestuses enne viimast etappi Liguri järel teisel kohal. Ligurit tal enam püüda ei õnnestu ning punktivahe järgmise mehe - Mihkel Varuliga on selline, et Saluril tuleb üldarvestuse II koha säilitamiseks lihtsalt oma sõit ära teha.

Rada sõidetakse soojaks, kuid Baumanise aega 41,293 sek keegi veel üle mängida pole suutnud.

Huvitav fakt Liguri kohta - Eesti meistrivõistluste sarjas on jäänud pidada veel üks etapp (kokku seitse etappi), mis toimub 9. septembril Elva Kulbilohus, kuid juba peetud kuue etapiga on Ligur enda meistritiitli kindlustanud.http://rallikross.ee/tulemused/

Aga need on alles esimesed treeningringid.

Super1600 klassi üldarvestuse kaks esimest meest lätlane Baumanis ja soomlane Leppihalme on Ligurist hetkeseisuga küll eespool, kuid kolmandal kohal olev leedukas Navickas sama kiirust, mis Ligur pole üles veel saanud.

Esimesed mehed on neli treeningringi teinud ning Ligur on oodatult esimeses otsas.

Aeg 41,562 sek on kiire ja näitab, et kuigi rada on hommikuselt niiske on täna tegemist pigem kuiva rajaga, mis pole võrreldav sellega, kus eile alustasid World RX ja Euro RX.

Ligur ongi esimeste seas juba rajal.

Tere hommikust! Iga minut nüüd alustab Super1600 klass treeningsõitudega, kus rajale lähevad Janno Ligur, Siim Saluri ja Andre Kurg.FIA Euroopa meistrivõistluste Super1600 klassi üldarvestuses on Ligur kolmanda etapi järel 57 punktiga 7. kohal ja Saluri 14 punktiga 14. kohal. Andre Kurg teeb aga käesoleval hooajal EM-stardi esmakordselt. Esikolmiku moodustavad Artis Baumanis (73 punkti), Jussi-Petteri Leppihalme (64 punkti) ja Kasparas Navickas (62 punkti).

Tänaseks on sõidud lõppenud. Homne hommik algab Eesti aja järgi kl 9.45, kui vabatreeninguga alustab Super1600 klass - Janno Ligur, Siim Saluri ja Andre Kurg.Esimene võistlussõit, milleks on I eelsõit, algab kl 14.15 samuti Super1600 klassis, millele järgneb vahetult Euro RX.

Esimese vabatreeningu detailsem ajavõrdlus.World RX:1. Johan KRISTOFFERSSON2. Timmy HANSEN3. Mattias EKSTRÖMhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_free_FRA_2017.pdfEuro RX:1. Anton MARKLUND2. Thomas BRYNTESSON3. Robin LARSSON...27. Andri ÕUN (kaotus liidrile 3,1 sek)http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_free_FRA_2017.pdf

Meeleolu kulisside tagant enne vabatreeningu algust - kuula, mida on Wolrd RX maailma tippudel öelda saabuva nädalavahetuse kohta.https://www.facebook.com/fiaworldrallycross/videos/1732544513424702/

Päike lõõmab ja Kristoffersson toob aja 38,432 sekundi peale.

EM-võistlejate jaoks on treeningud juba lõppenud ning viimasena jäetakse rada kasutada vaid World RX sõitjatele.

Uus parim aeg samuti Timmy Hanseni nimel = 38,510 sekundit.

Ja tuleb Timmy Hansen ajaga 38,780 sekundit. Pingerivi ülemine ots muutub iga sekundiga aina kiiremaks.

Kuid seda ei jätku kauaks - Timerzyanov paneb omakorda üle ning tulemuseks 38,936 sekundit. Rada on ilmselgelt kuivamas.

Baumanis on jälle sõiduvees ning kihutab taas Bakkerudist kiirema aja välja - 38,939 sekundit.

Kümme minutit tänase treeningu lõpuni ja siin vahekokkuvõtte 15 kiireimast sõitjast.

"Siin kannatab sõita küll!" võtab Õun humoorikalt viimased neli treeningringi kokku :)Hetkel siis Õuna kaotus oma klassi liidrile Anton Marklundile 3,1 sekundit ning kõige kiiremale MM-võistlejale Andreas Bakkerudile 3,703 sekundit. Ruumi veel on!

Korraks juhtohjad võtnud Baumanis on nüüd langenud juba 11ndaks. Meeste kiirus on kõvasti tõusnud ning ilmselt on paranenud ka pidamine rajal.

Bakkerud, kes päeva alguses juhtis vabatreeningut annab nüüd vastulöögi. Sõidab ajaks 39,2 ja asub hetkel juhtima.

Tänaseks Õuna jaoks kõik, parimaks ajaks jääb 42.728 ja kaotust hetkel üldarvestuse esimesele mehele 3,351 sekundit. Homme juba eelsõidud ja saab näha lahinguid

Õun läheb viimasele ringile, hetkel parimaks 42.728

Õun sõidab alla 43 sekundi.

Kolmandat korda ja ilmselt ka viimast tänasel päeval, läheb rajale Andri Õun.

Kõik mehed, kes on rajal käinud ka kolmandat korda, on oma ringiaegu märgatavalt parandanud. Nüüd tasub oodata ka MMi meeste kolmandat läbimist, et näha, mis seisud päeva lõpuks jäävad.

Marklund ei lase Kissil kaua EMi arvestuses liidrikohta hoida ning lükkab ta tagasi teiseks. Kohe tuleb ka Bryntesson ja teeb ka enda parima ringi ning Kiss kukub juba kolmandaks!

Rada on tõesti kiiremaks läinud, parima ringiaja piir nihutatakse alla 40 sekundi. Hetkel kiireim mees venelane Timur Timerzyanov, ajaga 39.377.

Õun on aga taas järjekorras ning õigepea saab uuesti rajale.

"Rada saab iga ringiga aina enam käe sisse, aga veel on korralik varu sees. Rajatingimused on praegu sellised, mis teeb tehnika natukene võrdsemaks ja jätab rohkem mänguruumi sõiduoskusele ja -kogemusele," kommenteerib Õun ajaparandust.

Ringraja taustaga meestel on sellel rajal ilmselge eelis. Kiss sõidab välja absoluudi parima aja. Samas on MMi meestel veel võimalus koht kätte näidata, sest erinevalt Kissist on nemad rajal käinud ainult 2 korda.

Nüüd pakub üllatuse Tamas Pal Kiss, ringraja taustaga hungarlane, kes EMi arvestuses sõidab kiireima aja ning absoluudis teise aja. Baumanisele kaotust ainult 0,111 sekundit.

Prantsusmaa etapil on tavaks saanud, et kohalikke sõitjaid on rajal tavalisest rohkem. See lööb sassi ka tavalise võistluspildi, sest Prantsuse mehed on koduradadel vägagi kiired

MMi arvestuses teeb hea treeningsessiooni põhjanaaber Niclas Grönholm, kes edestab ka Petter Solbergi ja sõidab ennast kuuendaks, kaotades Baumanisele poole sekundiga.

EMi liider hetkel Bryntesson, kes suudab konkureerida maailma tippudega vägagi hästi!

Õun parandab oma aega üle kahe sekundi ning lõpetab teise treeningsessiooni heade emotsioonidega.

Õun eksib ja libiseb pikalt raja äärde, võtab ennast siiski kokku ja jätkab tempo tõstmist!

Järjekordsele sõidule läheb Andri Õun. Ootame ja vaatame, kuidas Andri rajal edeneb

EuroRX sõitja Temte teeb avarii ja lõpetab sellega oma tänase vabatreeningu. Samuti on raja ääres Hvaal

Rada kuivab ja seda tõestab hästi Baumanis, kes valitseb libedaid kurve nagu maailmameister. Seda tunnistab ka ringiaeg, mis on hetkel absoluutselt parim, edestades seni parimat aega näidanud Bakkerudi 0,2 sekundiga.

tõnu - siin nimekiri kõikidest teleülekannetest. Meie teada peaks Eestis saama otseülekannet vaadata ainult läbi veebi ning seda pühapäeval toimuvatest World RX poolfinaal + finaalsõitudest. Samuti kannab üle ka EuroRX SuperCaride finaalihttp://www.fiaworldrallycross.com/tv_listings

Ka Petter Solbergil pole esimese nelja vastu rohtu.

Nüüd tagasi vabatreeningu juurde. Hooaja avaetapil Mattias Ekströmi järel teise koha saavutanud Saksamaa sõitja Timo Scheider näitab, et DTMi kogemus tuleb sel rajal kasuks. Kolmas aeg ja lükkab Blocki kolmandaks. Eesotsas on tihe :)

tõnu: kas mõni telekanal seda üle kannab?

Vahepeal rajalt natuke eemale - rallikrossimelu siin Prantsusmaal on päris korralik. Võistlused algasid kohalikku küla läbiva paradiga, kus kõik võistlustel osalejad sõidutati uhkete masinatega läbi korraliku rahvasumma :)https://www.facebook.com/Rallikross/posts/1570574486335353

Ajavõrdlus, kui esimene treening on kestnud natukene alla tunni. 15 kiireimat.

Ken Block, Ameerika superstaar teeb imesid. Mees näitab, et tiimikaaslase Bakkerudi hoog ei ole pelgalt õnn. Nende Focus RS tundub töötavat, sest Block sõidab ennast kolmandaks ja kaotab Bakkerudile kõigest 0,28 sekundiga. Huvitav on tõdeda, et üksikud suudavad aega parandada

Enne vabatreeningu algust tehti ühispilt, kus on peal üle 100 sõitja, kes see nädalavahetus osa võtavad. https://twitter.com/FIAWorldRX/status/903640481216778240

Bakkerudi näitel võib öelda, et aega on raske parandada, sest tema oma parimat ringiaega nihutada ei suutnud.

Meie lõunanaaber Baumanis parandas aega ja on nüüd üheksandal kohal, parimaks ringiajaks 41,867

Kohe saab Bakkerud aga uuesti rajale, siis saab ka selgeks, kas rada on iga sõitjaga libedamaks läinud või ei.

Timmy Hansen on aga MMi arvestuses vahepeal 5 ringi teinud ja välja sõitnud kolmanda aja, kaotades kiireimale, Bakkerudile 0,5 sekundiga.

Huvitav fakt, sellel etapil on võistlejate nimekirjas ka James Grint, kes on vend Harry Potteri sarjast tuntud Ronald Weasley'le!

Tegemist siis Õuna esimese sõiduga sellel rajal üldse.

"Rada oli päris libe, aga seda muidugi kõigile. Kiirelt tankima ja uuesti peale," kommenteerib Õun oma esimest kogemust rajaga.

Õuna parimaks 45.924 ja kaotab Bakkerudile (üldliider) 5,539 ja Marklundile (EM liider) 3,3 sekundit.

Õunaga samal ajal rajal on ka Mattias Ekström, kes parandab esimese läbimise aega ja on nüüd kolmas.

Esimesed kaks ringi Õunal kirjas. Auto töötab ja mees tutvub

Esimese sektori järgi saab eeldada, et mees on rajaga tutvumas! :)

Õun rajal, teeb oma esimest ringi!

Rada on silmnähtavalt libedam, ka Magda ei ole hetkel väga konkurentsivõimeline. Kohe aga rajal eestlane Andri Õun

Nüüd tormab rajale Magda Andersson, kes on üks vähestest õrnema soo esindajatest rallikrossis. Eelmine aasta oli Magda TouringCar klassis teine ning selleks aastaks vahetas auto võimsama SuperCari vastu ja püüab EMi tiitlit seal. Vana auto aga on Eestis, seda taltsutab hetkel EMV Touringcar klassi liider Einar Valdmaa.

Kuidagi ei saa aga hoogu üles Robin Larsson, kes on Norra etapi võitja ja kindlasti suur Euroopa tiitli tahtja.

Järjest enam EMi sõitjaid hakkavad rada väisama vaheldumisi MMi meestega. Kuna autod on samad, kuid võistluss tiitlitele erinev, siis vabatreeningut tehakse koos aga võidu sõidetakse eraldi.

Veel ilmast. Kaks päeva on siin raja ääres andnud väga muutlikke tingimusi - pooletunnised sajuhood vahelduvad (eestlase jaoks) kõrvetava päikesega. Kui selline ilm jätkub läbi kogu võistlusnädalavahetuse, saab ka sellest tegurist üks huvitav jokker, mis paiskab nii mõnegi sõitja plaanid ootamatult peapeale. Vihmasadude algus on ka sedavõrd kiire, et päikeselisel hetkel kuivale rajale minnes, võib 2 minutit hiljem rajal juba vett ojadena voolata.

Esimesed ringid saab kirja EuroRX SuperCar klassi liider Anton Marklund, kes üldarvestuses sõidab välja 12-nda aja, kuid hetkel juhib vaieldamatult parima ajaga EM sarja mehi.

Rada tundub olevat veel porine vihmadest, mis selle nädala jooksul Prantsusmaad seilanud on. Iga läbimisega kantakse pori asfaldile ja see teeb raja libedaks ning ajad aeglasemaks

World RX vabatreeningu esikümne ajavõrdlus. Aga see on alles algus.

Oma esimesed ringil rajal teeb ka endise rallilegendi Colin McRae vend Alister McRae, kes asendab sellel ja järgnevatel etappidel Briti rallikrossisõitjat Guy Wilksi.

Läti poisid, kes meie Eesti sarjast välja kasvanud, on hetkel vastavalt Nitišs 12. ja Baumanis 13., kaotades Bakkerudile natuke üle kahe sekundi.

Prantsuse kohalik staar Loeb on hetkel raja läbinud neljanda ajaga, eelmise aasta maailmameister Ekström viienda ja esimene rallikrossi maailmameister Solberg 7nda ajaga

Ja läks, MMi mehed on rajale lastud ja kohe näitavad head minekut norralane Bakkerud ja hetkel sarja juhtiv Kristoffersson.

Bakkerud sõitis ajaks 40,385 ja Kristoffersson kaotab ainult 0,001 sekundiga.

Mootorid mürisevad ja esimesed Supercarid on kohe valmis vabatreeninguga alustama!

Et rallikrossi nädalavahetus käima saada, on FIA rallikrossi telemeeskond pannud koos kommentaator Andrew Coley'ga kokku nädalavahetuse eelvaate. https://www.youtube.com/watch?v=Ef4_17bqlEU

Soojenduseks kaheosaline kokkuvõte möödunud aastal Loheac rajal toimunud etapist.https://youtu.be/AH6t7JcQcfYhttps://youtu.be/QHo90E_w2k8

Blogi alustab täna (Eesti aja järgi) kell 18.30, kui algab World RX ja Euro RX vabatreening, kus rajale läheb ka Eesti sõitja Andri Õun (Euro RX). Vaata, milline näeb välja Loheac rallikrossirada Prantsusmaal.https://twitter.com/FIAWorldRX/status/903562300677861376