OTSEBLOGI | Janno Ligur on rallikrossi Prantsusmaa EM-etapil poolfinaalis

Püsisõitjatena (üles antud osalemaks kõikidel etappidel) võtavad Eesti sportlased Euroopa meistrivõistluste raames osa järgmistest etappidest:

• 9. etapp: 1. - 3. september Prantsusmaal (Super1600 ja Euro RX)

• 10. etapp: 15. - 17. september Lätis (Super1600 ja Euro RX)

• 11. etapp: 29. september - 1. oktoober Saksamaal (Super1600)

Tänaseks on EMi arvestuses peetud eestlaste osalusel juba viis etappi:

• 1. etapp: 31. märts – 2. aprill Hispaanias (Euro RX)

• 2. etapp: 21. – 23. aprill Portugalis (Super1600)

• 4. etapp: 12. – 14. mai Belgias (Super1600)

• 6. etapp: 9. - 11. juuni Norras (Euro RX)

• 7. etapp: 30. juuni - 2. juuli Rootsis (Super1600 ja Euro RX)

FIA Euroopa meistrivõistluste Super1600 klassi üldarvestuses on Ligur kolmanda etapi järel 57 punktiga 7. kohal ja Saluri 14 punktiga 14. kohal. Esikolmiku moodustavad Artis Baumanis (73 punkti), Jussi-Petteri Leppihalme (64 punkti) ja Kasparas Navickas (62 punkti).

Andri Õun on Euro RX klassis kolme etapi kokkuvõttes 34. kohal. Esikolmiku moodustavad Anton Marklund (81 punkti), Robin Larsson (62 punkti) ja Tommy Rustad (52 punkti).

BLOGI AJAKAVA (Eesti aja järgi)

Reede (1. september)

18.30 - 20.30 World RX ja Euro RX vabatreening

Laupäev (2. september)

9.45 - 11.00 Super1600 vabatreening

11.00 - 12.30 World RX ja Euro RX vabatreening

14.15 - 15.50 Super1600, Euro RX ja World RX I eelsõit

16.20 - 19.00 Super1600, RX2, Euro RX ja World RX II eelsõit

Super1600 III eelsõit

19.00 - 19.30 RX2 ja Euro RX III eelsõit

Pühapäev (3. september)

9.30 - 10.30 Vabatreening

10.30 - 13.15 Super1600 IV eelsõit

World RX III eelsõit

RX2, Euro RX ja World RX IV eelsõit

14.29 - 15.30 Super1600, RX2 ja Euro RX poolfinaal

Super1600 finaal

16.00 - 16.50 World RX poolfinaal

Euro RX ja World RX finaal

Otseblogi peavad Prantsusmaa etapil Gabriel Tamm (Ligur Racing) ja Ott Tõnissaar (EMV). Blogis kasutatavate fotode autor on Rihards Baumanis.

Rallikrossi maailmameistrivõistluste hooaeg, kus võisteldakse vaid Supercar klassis (World RX), koosneb kaheteistkümnest etapist. MM-iga paralleelselt peetakse ka Euroopa meistrivõistlusi, kus kihutatakse võidu nii Supercar (Euro RX, 5 etappi), Super1600 (6 etappi) kui ka Touringcar (5 etappi) klassis. Lisaks eelnevatele võtab MM-sarjast seitsme etapi jooksul osa klass nimega RX2, kus võisteldakse identsetel masinatel ja mille eesmärk on leida uusi talente, kes võiksid tulevikus siirduda MM-il Supercar autode rooli.

Eesti sõitjad Janno Ligur (Ligur Racing), Siim Saluri (RS Racing Team), Andri Õun (Reinsalu Sport) ja rallikrossi Olerex Eesti meistrivõistluste sari panid seljad kokku, et Eesti rallikrossile hoogu juurde anda. Koostöös Delfiga leiti võimalus Eesti meistrivõistlustest osa võtvate sõitjate tegemiste kajastamiseks rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel. Usume, et üheskoos suudame anda fännidele parema võimaluse elada kaasa meie meeste tegemistele rahvusvahelises tippsarjas.

Rallikrossi EM-etapp Prantsusmaal

Jätkame blogiga kell 14.29 kui ainsa eestlasena jätkab võistlust Janno Ligur ning seda Super1600 klassi poolfinaalis.

World RX neljanda eelsõidu tulemused:1. Johan KRISTOFFERSSON2. Sebastien LOEB3. Timmy HANSENhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_H4_results_FRA_2017.pdfNelja eelsõidu kokkuvõte:1. Johan KRISTOFFERSSON2. Sebastien LOEB3. Mattias EKSTRÖM

Viienda sõidu tulemused.

Ja Kristoffersson võtab võidu, Loeb teine ja Timmy Hansen kolmas.

Timmy Hansen ja Kristoffersson võtavad ka ära oma kohustusliku jokkeri.

Nüüd võttis jokkeri ära ka Loeb, ning väljub Ekströmi ette

Kristoffersson on nüüd ette saanud ja kasvatab väga vaikselt vahet

Ekström oli ainuke, kes läbis esimesel ringil jokkeri

Esimeselt ringilt tullakse aga hoopiski Loebi juhtimisel, Kristoffersson sabas

Krisotffersson asub juhtima ja Loeb kohe kannul

Viiendale sõidule on start antud, väga kõva lahing on ees ootamas!

Neljanda sõidu tulemused!

Sõidu võidu võtab Solberg, kes tegi hea taktika ja suutis Kevin Hansenit edestada kahe sekundiga.

Baumanis langeb nüüd aga viiendaks, Hansen alustab viimast ringi ja võtab ära jokkeri

Kõigil meestel on jokker võetud peale Hanseni, Baumanis on Solbergi järel kolmas

Solberg võttis ära jokkeri ja säilitas siiski oma teise koha

Solberg on Hanseni sabas kinni ja kindlasti sooviks ta mööduda, et sõita välja võimalikult hea aeg

Heikkinen ja Bakkerud otsustavad esimesel ringil jokkeri kasuks

Kevin Hansen asub juhtima ja Solberg on kohe jälil

Ja neljas sõit on startinud!

Bakkerud sõitis küll eelmine voor hea aja, kuid sai 5 sekundit trahvi ja langes üheksandaks.

Euro RX neljanda ehk viimase eelsõidu kokkuvõte:1. Tamas-Pal KISS2. Anton MARKLUND3. Tamas KARAI...28. Andri ÕUNhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H4_results_FRA_2017.pdfSellega on ka Õuna jaoks nädalavahetus lõppenud. 12 parimat jätkvada aga poolfinaalides. Euro RX nelja eelsõidu tulemused kokku:1. Thomas BRYNTESSON2. Anton MARKLUND3. Tamas-Pal KISS...30. Andri ÕUNhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_intermediate_FRA_2017.pdf

Kolmanda sõidu tulemused!

Scheider võtab siiski võidu ning Nitissi kätte jääb teine koht!

Reinis kogub hoogu ja võtab vaikselt Scheiderile järgi, kes käis vahepeal ära jokkeris

Nitiss säilitab oma teise koha ka jokkerist väljudes

Nitiss otsustab jokkeri kasuks, et pärast saaks puhtalt oma sõitu sõita

Nitiss aga ei jää kaugele maha

Scheider asub juhtima,

Kolmas sõit läks!

Grönholmi võiduga see sõit ka lõpetatakse

Viimasel ringil on seisud samad, Grönholm dikteerib pikalt ja võtab ära jokkeri

Grönholm ei anna kellelegi väga võimalust ja tõmbab vahe teistega pikaks

Juhtima asub koheselt soomlane Grönholm.

Teine sõit algas!

Timerzyanovi võidetud sõidu ajad.

Liider läbib ka jokkeri ja säilitab ikkagi oma esikoha. Siin sõidus Timerzyanovile vastast ei leidu

Erikssonil juhtub midagi autoga ning Timerzyanov võtab oma esikoha tagasi

Kuid Kevin Eriksson ei taha asja nii jätta ja võtab Timerzyanovi rolli enda kanda

Start on antud, Timerzyanov võtab dikteerimise enda peale.

Jätkame WorldRX SuperCar neljanda eelsõidu esimese sõiduga.

Vahepeal kokkuvõte World RX kolmandast eelsõidust:1. Mattias EKSTRÖM2. Timmy HANSEN3. Johan KRISTOFFERSSONhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_H3_results_FRA_2017.pdfKolme eelsõidu kokkuvõttes on pingerivi järgnev:1. Johan KRISTOFFERSSON2. Sebastian LOEB3. Mattias EKSTRÖMhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_H3_points_FRA_2017.pdf

Mõlemad jätavad jokkeri viimasele ringile

Larsson võtab üpriski kindla võidu

Bryntesson püsib Larssoni tempos. Kindlasti tahaks ka Bryntesson siit selle sõidu võitu, kuid hetkel tundub, et Larsson võtab oma

Viimane sõit EuroRX jaoks, seda juhtimas Robin Larsson, kes esimesed kaks eelsõitu koges meeletult ebaõnne

Kuuenda sõidu tulemused.

Vahepeal on veel ära sõidetud ka viies sõit, selle tulemused.

Vahele ka Õuna kommentaarid: ,,Kuna vett esiklaasile pritsida ei õnnestunud, sest seda lihtsalt ei tulnud, siis oli terve sõit nähtavus ka raskendatud. Jokkerisse minek tuli vägagi ootamatult, kui Dubourg mu sinna lihtsalt surus. Sellest tulenevalt ka auto nina deformeerumine. Nädalavahetusega väga rahule ei jäänud, aga selline on hetkel seis."

Neljanda sõidu tulemused.

Kolmanda sõidu tulemused.

Marklundil avanes võimalus ning sõitis Augustist mööda, nüüd hakkab Marklund ka vaikselt eest ära libisema

Saksa naissõitja August aga ei lase Marklundile oma teed minna ning hoiab teda jõudsasti kinni

Kolmanda sõidu stardis on ka Marklund, kes tahab siit kindlasti head aega kirja saada.

Teise sõidu tulemused.

Grosset-Janin teine ja Dubourg kolmas, Õun viies.

Karai aga teeb täiesti oma sõitu ja on juhtimas, käib jokkeris ja võtab sõidu võidu

Temte teeb küll finishikurvis vea kuid Õun mööda ei pääse

Õun langeb peale jokkerit viiendaks.

Õuna kord nüüd jokkerisse minna.

Dubourg saab peale jokkerit hea tempo üles ja on Õunal uuesti sabas.

Dubourg jokkerisse ja Õun jätkab põhiringil

Temte võtab jokkeri ja langeb viimaseks, Õun jätkab aga kolmandana

Karai juhib, Temte teine

START! Esimeses kurvis Õun kolmas

Nüüd aga tähelepanu juba Õuna sõidule!

Sõit lõppenud, tulemusi ei jõudnud kätte saada.

Juhtimise võtab üle Tore Kristoffersen, kelle perekonnanimi sarnaneb vägagi WorldRX sõitja Johan Kristofferssoni omale

Audranil aga tehnilised probleemid ja langeb viimaseks.

Kohalik Prantsuse staar Audran asub juhtima ja teeb kohe alguses head tempot, teistel on raske järel püsida

Ja läks!

EuroRX SuperCaride esimene sõit on kohe algamas!

Enne Õuna sõitu aga võrdluseks Euro RX hommikuse vabatreeningu ajad:1. Tamas-Pal KISS2. Anton MARKLUND3. Rene MUENNICH...28. Andri ÕUNhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_warm_up_FRA_2017.pdf

Lisame siia ka Euro RX stardiasetuse, kus Õun läheb rajale teises laines.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H4_grid_FRA_2017.pdf

Õigepea on aga algamas ka Euro RX neljas ehk viimane eelsõit, kus stardis Andri Õun, kellel eilne päev kulus suuremas osas tehnikaga maadlemisele. Kui masin sai ööga paremasse sõidukorda, peaks tänane märg rada iseenesest Õunale paremini sobima.Foto eilsest kolmandast eelsõidust.

Super1600 nelja eelsõidu kokkuvõtvad tulemused. Esimesed 12 jaotatakse ära kahe poolfinaali vahel.1. Krisztian Szabo2. Maximilien Eveno3. Ulrik Linnemann---11. Janno Ligur16. Siim Saluri 26. Andre Kurg http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_intermediate_FRA_2017.pdf

Super1600 neljanda eelsõidu tulemused.1. Krisztian Szabo2. Timur Shigaboutdinov3. Josef Susta---10. Janno Ligur20. Siim Saluri 22. Andre Kurghttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H4_results_FRA_2017.pdf

Viienda stardi ajad.

Ka neil on jokker tehtud ja Bakkerud võtab võidu, Kristoffersson suudab säilitada oma teise koha ning Loeb jäetakse kolmandaks

Täpselt nii ka läheb, Loeb on nüüd kolmas, aga Bakkerudil ja Kristofferssonil veel jokker teha

Loeb aga nüüd jokkerisse ja kas väljub Blocki ette

Bakkerudi juhtimisel ollakse kolmandal ringil, järjestus sama

Ka lätlane Baumanis on siin stardis ja teeb praegu head tempot

Nüüd on aga ennast esimeseks sõitnud hoopis Bakkerud, kelle järel Loeb ja siis alles Kristoffersson

Block läheb ainsana jokkerisse

Start on antud ja juhtima asub Kristoffersson

Kolmanda eelsõiduvooru viimane start World RX sõitjatel.

Neljanda sõidu ajad.

Ekström võidabki selle sõidu, Timmy Hansen teine, Kevin Hansen kolmas ja Solberg neljas.

Ekström läheb viimasel ringil jokkerisse ja peaks naasma kindla vahega tagasi liidripositsioonile

Ekström kasvatab vahet teisel kohal oleva Timmy Hanseniga, keda omakorda jälitab tema noorem vend Kevin.

Jokkeris käib koheselt ära Solberg, kellel see nädalavahetus kõige edukamalt läinud ei ole.

Nüüd tagasi SuperCaride juurde, kus startis neljas sõit koos maailmameister Ekströmiga. Tema hakkab ka tempot tegema

Ja ka Andre Kurg andis omapoolsed kommentaarid: ,,Sõitsime oma sõidu ära ja oleme kogemuse võrra rikkamad. Autol võimsust on aga käiguülekanded jäid selle raja jaoks valed."

Vahepeal saime kätte Siim Saluri ja tema kommentaarid on järgmised: ,,Stardis jäid pöörded madalaks ja pidin siduriga kaasa aitama. Kuigi vaatemänguline on vaadata, kuidas tagant ette trügitakse, siis ajale see head ei tee. Nädalavahetus läks tegelikult alla ootuste ja seda, mida me siia tegema tulime ma ära teha ei saanudki!"

Nitissi sõidu tulemused.

Vahepeal on startinud SuperCarid kolmanda sõiduga ja lõunanaaber Nitiss on teine, hoiab Timerzyanovil kannul.

Janno Ligur: ,, Eile väga kaua isegi autot ei ehitanud, öösel kell 1 olime valmis ja täna on kiirus okei. Kümnes aeg lubab meil võidelda edasi poolfinaali hea tulemuse eest, proovime seda maksimaalselt ära kasutada!"

Teise sõidu tulemused WorldRX Supercaridel.

Knapick aga võidab esimese MMi sõidu.

Kui kõik on ootusärevuses, et mis hakkab MMi meeste kiiremates sõitudes juhtuma, siis võime kinnitada, et Janno Ligur on ainsana S1600 Eesti sõitjatest jõudnud poolfinaali!

Esimest sõitu hakkab koheselt ohjama Knapick

Kaua aga rajal puhata ei lasta ja jätkub MMi kolmas eelsõiduvoor.

Seitsmenda stardi ajad.

Szabo võidab selle sõidu, Linnemann teine ja leedukas Baciuska kolmas.

Szabo on suutnud vahe pikaks venitada Baumanisega

Siin sõidus sõidavad kõik mehed ringiaegadeks alla 44 sekundi, see annab tõestust, et ideaaltrajektoor on kuivamas.

Szabo juhtimisel tullakse, Baumanis kohe sabas

Linnemann ja leedukas Baciuska kohe jokkerisse

Hästi saab minema Szabo, kes haarab juhtohjad

Algamas on viimane sõit Super1600 klassil.

Shigaboudtinov sõidab siit välja väga kõva aja!

Viimasel ringil lähevad sama teed ka Shigaboutdinov ja Marton, Shigaboutdinov väljub kindlalt esimeseks

Susta otsustab kolmandal ringil ära võtta jokkeri

Meeste ringiajad aga liiguvad juba 42 sekundi peale, tundub, et ideaaltrajektoor läheb puhtamaks ja sellest ka kiired ajad.

Esimeselt ringilt tuleb Shigaboutdinov täpi pealt sama ringiajaga nagu tiimikaaslane Leppihalme

Siin asub juhtima Shigaboutdinov, kannul Susta ja Marton

Kaua ei lasta aga oodata ja stardib S1600 kuues sõit.

Ja nii ka on, Leppihalme võidab selle sõidu ja lükkab oma ajaga Liguri hetkel teiseks.

Leppihalme läheb viimasel ringil jokkerisse ja peaks ilusti väljuma esimeseks

Leppihalme ees, Meunier teine ja Hardonniere kolmas minnakse kolmandale ringile

Leppihalme saab hästi ees minema ja hakkab dikteerima sõitu.

Viies sõit stardib, Leppihalme ees ja teeb tempot

Neljanda sõidu tulemused ajavõrdluseks. Liguri aeg endiselt parim

Hansen võtab võidu, Saluri teine, Durand kolmas.

Suchy läheb jokkerisse ja Saluri peaks sellega tõusma teiseks

Väljudes tõuseb Saluri Durandist mööda ja kolmandaks

Hansen ja Durand jokkerisse,

Hansen on pikemalt ees ära, järgmised kolm tihedalt koos

Saluri ründab Medicit ja võidab ühe koha.

Ees omas tempos liigub Hansen,Durand teine

Siim otsustab ära võtta koheselt jokkeri ning väljub seal tagasi viiendaks

Stardib Saluri sõit, midagi stardis juhtub ja Saluri jääb viimaseks

Kolmanda sõidu tulemused.

Terperau võidab, Kucera teine ja Kurg kolmas

Algab viimane ring, ilma probleemideta siin midagi enam ei muutu, piisavalt pikad vahed, et oleks stabiilne lõpuni

Terperau juhib ja nii tullakse vaikselt kolmandalt ringilt

Jan jokkerisse ja Kurg kolmandaks

Kurg istub kolmandal kohal oleval Janil sabas ja üritab mööduda

Kurg jokkerisse ja väljub tagasi neljandaks

Startis Kure sõit, Kurg neljandaks peale starti

Liguri sõidu tulemused.

Ja Ligur võtab siit sõidust võidu, loodame, et tuleb hea aeg

Liguri juhtimisel minnakse viimasele ringile, Rosland üritab tempos püsida

Rosland jokkerisse ja Ligur esimeseks

Olukord rajal sama, kuid Liguril on jokker tehtud. Rosland on kohe Liguri ees

Janno võtab ära jokkeri, et saada vabasse vette

Ligur üritab uue ringi alguses kohe mööda saada aga ei õnnestu

Rosland juhib, Ligur järel, üritab igat pidi mööduda

Esimesse kurvi jõuab Ligur teisena

Läks!

Kohe stardib Liguri sõit!

Enne, kui alustame Super1600 viimase eelsõiduvooruga, vaatamiseks WorldRX SuperCaride teise eelsõiduvooru parimad hetked. https://www.youtube.com/watch?v=oLsgN_23CNc&feature=push-u&attr_tag=CsVcdeDHelHsoXJd-6

Andri Õuna hommikune treeningaeg 44,606.

Pilguheit ka Super1600 viimase eelsõidu stardiasetusele, mis alustab kl 10.30:- Janno Ligur eilse katkestuse tõttu kohe esimeses stardis.- Andre Kurg kolmandas stardis.- Siim Saluri neljandas stardis.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H4_grid_FRA_2017.pdf

Super1600 klassi treeningaegade võrdlus:1. Krisztian SZABO2. Janno LIGUR3. Artis BAUMANIS...13. Siim SALURI29. Andre KURGhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_warm_up_FRA_2017.pdf

Eestlastest on veel jäänud rajale tulla Andri Õunal (Euro RX). Vabatreeningu lõpuni on jäänud 18 minutit, pärast mida antakse start Super1600 klassi neljandale ehk viimasele eelsõiduvoorule.

Tundub, et libeda raja võimalusi ja võimatusi on kõige paremini tabanud jätkuvalt Bakkerud, kelle aeg püsib kindlalt esimesena.

Ajavõrdlus, kui rajale on jõudnud ka esimesed World RX sõitjad. Kiireim mees Bakkerud on nihutanud aja 40,752 sek peale.

Andre Kurg, kes kogu eilse päeva maadles tehniliste probleemide ning puudujääva võimsusega, sõidab treeningajaks 49,178 sek.

Kõige kiiremat aega näitab Super1600 klassis eilne absoluutne liider Krisztian Szabo - 42,863 sek. See mees võitis kõik kolm eelsõitu.

Janno Ligur (Super1600) lõpetas samuti oma soojendusringi - aeg 43,624 sek. Tundub, et ööga on tehtud kõva töö ja pärast eilse kolmanda eelsõidu lõpetamist seinas on masin taas korras.

Siim Saluri (Super1600) on oma sõidu teinud ja ajaks 44,690 sek. Nagu näha, on tänased ajad taaskord aeglasemad, sest erinevalt eilsest lõõskavast päikesest on täna ilm vihmane ja rada märg.

Tere hommikust! Alanud on hommikune treeningsõit, mis on lühem kui eilne. Kõik sõitjad saavad rajal teha vaid kaks ringi.

Sellega tõmbame tänaseks joone alla. Homme alustame kell 9.30 kõikide võistlusklasside vabatreeninguga, pärast mida jätkame vastavalt:10.30 - 13.15 Super1600 IV eelsõitWorld RX III eelsõitRX2, Euro RX ja World RX IV eelsõit14.29 - 15.30 Super1600, RX2 ja Euro RX poolfinaalSuper1600 finaal16.00 - 16.50 World RX poolfinaalEuro RX ja World RX finaal

"Mis seal ikka läks - natuke paremini läks. Roolijama on endiselt olemas ning paar nüanssi veel. Vähemalt sai selle kõige kõrval natuke ikka hoogu juurde kogutud," kommenteerib Andri Õun kolmandat eelsõitu.

Euro RX kokkuvõte kolme eelsõidu järel:1. Anton MARKLUND2. Thomas BRYNTESSON3. Tommy RUSTAD...29. Andri ÕUNhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H3_points_FRA_2017.pdf

Euro RX kolmanda eelsõidu tulemused:1. Robin LARSSON2. Alexander HVAAL3. Thomas BRYNTESSON...28. Andri ÕUNhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H3_results_FRA_2017.pdf

"Kohe stardisirge lõpus lasid kaks konkurenti kohavõitluses kurvi natuke pikaks ja mul tekkis võimalus neist mõlemast mööduda. See andis hea võimalus pikemalt eest ära sõita ning jätkata sõitmist oma trajektoori mööda - ei pidanud pidevalt katmisega tegelema, mis on ilma roolivõimuta päris tüütu tegevus. Jokkeri läbimisel muidugi oma koha kaotasin, aga mis teha - kiiremini mu auto siin rajal praeguse käiguülekandega ei liigu. Ja mida enam asfalt puhtaks saab, seda paremini annab see tunda," kommenteerib kolmandat eelsõitu Andre Kurg.

"Niimoodi tuldi esimese kurvi järel sisse, et ei saanud arugi ja sealt edasi panin otse kruusavagude peale välja. Edasi oli täitsa hea sõit, aga mahajäämus oli nii suur, et seda tagasi teha polnud enam võimalik. Selle tulemuseks ka kehva üldaeg," kommenteerib kolmandat eelsõitu Siim Saluri.Võrreldes eelnevate etappidega on Prantsusmaal üldse võrdlemisi palju kontakti - on see kiire raja eripära või hakkab hooeag lõpule jõudma ning sõitjad pingutavad rohkem, ei oskagi pakkuda.

Proovime vahepeal teada saada, mida on Eesti Super1600 sõitjatel oma viimase võistlussõidu kohta endal öelda.

Andri Õuna ajaks tuleb hinnanguliselt 2:45,502. Oma aega ta sellega parandab, aga kui palju võrreldes teistega, selgub lõpp-protokollist.

Steffen esimene, Õun kolmas

Steffen võtab ära jokkeri ja tuleb pikalt teistele ette

Nüüd proovib Õun tõusta ja otsib ründamiseks kohti

Õun võtab ära jokkeri ja langeb kolmandaks

Sõitu juhib Steffen, Õun kohe järel

Karai sõidetakse põllule aga Õun teine

Ja start!

Kohe on käes Õuna kord

Super1600 kolme eelsõidu kokkuvõte. Super1600 alustab neljanda eelsõiduga homme kl 10.30.1. Krisztian SZABO2. Maximilien EVENO3. Ulrik LINNEMANN...11. Janno LIGUR13. Siim SALURI28. Andre KURGhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H3_points_FRA_2017.pdf

Meie meestest on täna sõita veel Andri Õunal, kellel algab õigepea kolmas eelsõit. Euro RX stardinimekiri, kus Õun läheb rajale teises laines.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H3_grid_FRA_2017.pdf

Super1600 kolmanda eelsõidu tulemused:1. Krisztian SZABO2. Maximilien EVENO3. Rokas BACIUSKA...17. Siim SALURI23. Andre KURG30. Janno LIGUR (DNF = Did Not Finish)http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H3_results_FRA_2017.pdf

Szabo võidab sõidu, Eveno teine ja Baciuska kolmas! Ligur ja Navickas on vaja rajalt ära koristada.

Ligur lendab koos Navickasega seina ning nende jaoks on sõit läbi!

Ja Liguri sõit stardib!

Kuuenda sõidu ajad.

Ja oli piisav. Baumanis võtab võidu, Linnemann teine, Susta kolmas.

Baumanise kord jokker võtta, kohe selgub, kas vahe oli piisav, et jääda esimeseks

Linnemann võtab ära jokkeri ja Baumanis saab tänu sellele ette!

Uus sõit käimas kus tempot teeb taanlane Linnemann, kannul lõunanaaber Baumanis

Saluri lõpetab viiendana ja kiiret aega siit kahjuks ei tule!

Shigaboutdinov võidab, Marton teine ja Smetana kolmas.

Marton jokkerisse ja tuleb sealt välja teisena

Martoni juhtimisel tullakse, Shigaboutdinov teine ja Smetana kolmas

Ka Smetana võtab jokkeri ära, mees, kes muidu hoidis terve sõit liidrikohta

Jokkeri võtab ära ka Meunner ja jõuab Saluri ette

Õnneks on auto rüsimisest terve ja saab tempot hoida ning vahet kinni püüda

Saluri on sõitmas viiendal kohal

Shigaboutdinov ja Saluri jokkerisse

Saluri surutakse rajalt välja turvaalale kuid naaseb rajale

Saluri surutakse esimeses kurvis keskel kokku

Ja Saluri sõit läks!

Neljanda stardi tulemused!

Vimmer teeb väga ilusa sõidu ja võtab võidu Leppihalme ees. Järgmises stardis juba Siim Saluri

Leppihalme on aga Vimmerist kiirem ja otsib möödumiseks võimalust, jokkerit ta selleks ei kasuta

Siiski võtab Vimmer kusagilt lisakiiruse ja saab Leppihalmest mööda

Uus sõit ja hästi saab minema Leppihalme, kes pole täna väga heas hoos olnud

Kolmanda sõidu tulemused.

Selle sõidu domineerivamaks pooleks jäävad prantslased, kes vallutavad neli esimest kohta.

Kolmanda sõidu start on antud ja see tundub olevat enamasti prantslaste sõit koos ühe portugaallasega

Teise sõidu tulemused.

Suchy võidab, Kurg teine ja Rosland kolmas.

Ja nii ongi, Kurg langeb teiseks

Kurg jokkerisse ja tundub, et ei jõua esimesena välja

Suchyl on jokker võetud ja asub Kurge jälitama, kuid hetkel tundub Andre vahemaa piisav olevat

Kurg saab küll minema kolmandana, aga kaasvõistlejate pusimine lubab tal saada esimeseks

Kohe läheb Kure start

Esimese sõidu resultaat. Rajalt tuleb ära koristada Martin, siis võib vooruga jätkata

Ja seda ta ka teeb, Kucera võidab

Kucera on suutnud kasvatada turvalise vahe, et see sõit enda omaks teha!

Peale esimese ringi esimest sektorit on aga raja äärde jäänud prantslase Martin

Start on antud ja sõitu juhib Kucera, tsehhi võidusõitja, kes sõidab uue tüübi Skoda Fabiaga

Kohe-kohe antakse start Super1600 esimesele sõidule!

Teise eelsõiduvooru WorldRX SuperCaride üldtabel. 1. Sebastien Loeb2. Johan Kristoffersson3. Ken BlockTänaseks on nende meeste päev lõppenud, homme on neil pikk tööpäev ees!http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_H2_results_FRA_2017.pdf

Pikka pausi ei ole ja kohe teevad otsa lahti Super1600 mehed oma kolmanda eelsõiduvooruga.

Viienda sõidu tulemused.

Loeb võidabki oma sõidu ning edestab Kristofferssonit. See on mees, kellega tuleb homses finaalis arvestada.

Ekström võtab jokkeri ja kukub Kristofferssoni taha, kes nüüd on teine

Loeb näitab aga meeletult kiireid ringiaegu ja on ilmselt sõiduvees. Kodupublik jumaldab Sebastianit

Ekström asub teda jälitama, Kristoffersson, Solberg ja Timmy Hansen võtsid ära jokkeri

Loeb saab kodupubliku rõõmuks kõige paremini minema ja haarab juhtohjad

Viimane ehk viies start saab kohe lähte. Siin on oodata väga karmi võidusõitu

Neljanda sõidu tulemused SuperCar WorldRX.

Block teeb imelist sõitu ja edestab Bakkerudi 0,3 sekundiga. Ootamatu stsenaarium kuid milline võidusõit!

Hetkel näitab Block paremat minekut, kui Bakkerud

Ilmselt otsustavad need kaks meest ka selle sõidu võitja

Selles sõidus on meeskonnakaaslaste mõõduvõtt, kui Blocki jälitab hetkel tema tiimikaaslane Bakkerud

Neljas sõit on peal, kus juhtohjad haaras Block

Õigepea läheb rajale juba III eelsõitu tegema Super1600 klass, mille stardijärjekord on järgnev:Kurg = 2. startSaluri = 5. startLigur = 7. starthttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H3_grid_FRA_2017.pdf

Euro RX teise eelsõidu täpsed tulemused. Esikolmik täpselt sama, mis I eelsõidul:1. Anton MARKLUND2. Thomas BRYNTESSON3. Tommy RUSTAD...29. Andri ÕUNKahe eelsõidu kokkuvõttes Õun samuti 29. kohal.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H2_results_FRA_2017.pdf

Teine start algab valestardiga, mis annab Bouliou'le karistuseks kohustuse läbida kaks jokkerringi.

World RX teise eelsõidu esimese stardi ajavõrdlus.

Mülleri ringiajad on väga kiired ja kindlasti on mees konkurentsis ka lõpp ajaga

Juhtima asub esimeses eelsõidus katkise rehviga sõitnud Müller, kes on sellel etapil külalisesineja rollis

Pausi aga ei tehta ja stardi saab WorldRX SuperCaride teine eelsõidu voor.

Marklund võidab, Bryntesson teine ja Rustad kolmas.

Viimasele ringile minnakse järjestuses Marklund, Bryntesson, Rustad

Ja Marklund saab Bryntessoni ette

Marklund tõusis teiseks ning Bryntesson läheb jokkerisse. Vaatame, kumb on ees kui tullakse välja

Viimane EMi sõit on käimas ning seal teeb tempot Bryntesson, kes eelmine voor oli teine, jäädes alla ainult Marklundile

Kuuenda sõidu tulemused.

Viienda sõidu tulemused.

Vahele jäid küll kolmanda stardi tulemused, kuid siin on neljanda stardi omad.

Vahelduseks väike pilguheit MMi esimesse eelsõiduvooru, kus on kokku võetud parimad hetked. https://www.youtube.com/watch?v=MO2yEcxcCgo

Teise sõidu tulemused.

Hedström võtab võidu, Keersmaecker teine ja Õun väikese vahega kolmas

Õun kohe järgi

Kaks esimest jokkerise

Esimesel kolmel on ka jokker võtmata

Minnakse järjestuses Hedström, Keersmaecker ja Õun.

Pleskovas eksib teise ringi teises kurvis ning Õun ründab ja võtab koha endale

Juhib aga Hedström.

Temte läks jokkerisse ja jääbki sinna, jätab auto raja kõrvale

Õun hoiab Pleskovase sabast kinni ja jääb põhiringile.

GO! Andri veidike magab maha ja langeb viimaseks

Andri start kohe algamas

Esimese sõidu tulemused.

Larsson võtab kindla võidu, tal oli seda ka hädasti vaja. Loodame, et aeg on hea

Larssonil jokker võetud ja juhib kindlalt, kohe saab ta ka finishilipu

Esimeses eelsõidus ebaõnne kogenud Larsson on juhtima asunud ja kasvatab teistega vahet

Nüüd aga pilgud tagasi sõitudele, alustasid EuroRX Supercar-d

Siim Saluri kommentaarid: ,,Autoga on kõik ok, kuid konkurents on siin väga kõva ja proovime leida teisest sektorist kohti, kus aega maha lihvida"

Janno Ligur: ,,Hetkel läheb kõik plaanipäraselt. Oleme finaali piirimail ja proovime ka nii jätkata. Konkurents on tihe ja võidusõit on siin alati kõva olnud."

Andre Kure kommentaarid: ,,Kaks sõitu olen sõitnud ilma roolivõimuta, mis hommikul kadus. Õhtul võtame auto lahti, hetkel pole selleks aega. Käiguvahed peaksid olema teised ning jõudu jääb ka puudu!"

Teile eelsõidu tulemused klassis S1600.1. Krisztian Szabo2. Rokas Baciuska3. Maximilien Eveno4. Kasparas Navickas5. Janno LigurPeale kahte sõiduvooru hoiab Janno neljandat kohtahttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H2_results_FRA_2017.pdf

Seitsmenda sõidu ajad.

Kõigil jokkeris käidud ja Szabo võidab sõidu, prantslane Eveno teine ning Linnemann kolmas.

Szabo ringiajad on imekspandavad. Tema parim on hetkel 39,1. Ilmselt saab temast ka esimene, kes võib sõita ringiaega 38 sekundiga

Szabo juhtimisel tullakse, Eveno teine ning Baumanis kolmas.

Ainsana võtab jokkeri Linnemann, kelle start nii õnnestunud ei olnud

Hästi saab minema Szabo kelle kannul kohe Eveno

Läks

Ja nüüd teise eelsõiduvooru Super1600 viimane start.

Kuuenda stardi ajad.

Finish, Navickas esimene ja Ligur teine.

Navickas jokkerisse ja Ligur jääb siiski teiseks

Susta jokkerisse ja Ligur saab ette

Susta pidurdab küll veidike Liguri hoogu kuid mitte midagi hullu

Ligur peale jokkerit kolmandaks

Ligur läheb jokkerisse, et saaks vabas vees sõita.

Navickase juhtimisel tullakse, Ligur võitleb Sustaga

Start antud ja Ligur teiseks

Kuuendas sõidus on stardis Ligur, kellel soodne stardikoht

Viienda sõidu tulemused

Baciuska võtab kindla sõidu võidu ja paneb ette ka väga kõva aja.

Teistel meestel jokker võetud, kuid vahe on liiga suur, et puhta sõiduga keegi teda püüaks.

Leedukas teeb aga ees täiesti teisest mastist sõitu. Esimese korra kohta väga kiired ringiajad

Kuidagi ei saa aga hoogu üles Leppihalme, kes eelnevatel etappidel on näidanud väga head kiirust, praegu asetseb mees alles neljandal kohal

Hästi saab minema leedukas Baciuska, kes on tegemas oma esimest EM võistlust

Viies start on antud

Neljanda sõidu tulemused.

Väljub esimesena ja võidab kindlalt oma sõidu!

Saluril jokker võetud

Saluri jätkab kindla käega vahe suurendamist ning jätab jokkeri viimasele ringile

Ainult Saluril ja tema jälitajal Hansenil on veel jokker võtta.

Saluri jätkab põhiringil ja hoiab tempot

Peale esimest kurvi on ees Saluri

Ja uus katse ning Saluri saab hästi minema

Kucera on see mees, kelle närv vastu ei pidanud!

Saluri sõidule on start antud aga kahjuks on valestart. Valestartija peab käima 2 korda jokkeris

Kolmanda stardi tulemused.

Ja Terperau võidab sõidu ning püstitab ka hea aja

Ainsana on jokker võtmata veel Terperaul, kes seda ka kohe teeb

Terperau rahvuskaaslane Meunner küll survestab teda kuid keerab jokkerisse

Kolmanda sõidu start antud ja juhtima asub Prantsusmaa kohalik mees Terperau

Teise stardi tulemused.

Smetana tuleb tema ette ning Shigaboutdinov jääb teiseks, Kurg lõpetab neljandana

Nüüd on Shigaboutdinovi kord jokkerisse minna

Kaks esimest on jätkuvalt omas tempos eest ära liikumas

Kurest saadakse aga nüüd mööda ja langeb neljandaks

Smetana juhib Kure sõitu, Shigaboutdinov jokkerisse

Kurg kohe jokkerisse ja jätkab kolmandana

Kurg startis hästi kuid langes kolmandaks.

Nüüd tuleb rajale Andre Kurg.

Esimese sõidu ajad.

Siiski võtab Medici lõpuks oma ja võidab selle sõidu

Medici käib jokkeris ja annab juhtohjad Rudolf Scaferi kätte

Super1600 klass alustas oma esimese sõiduga. Esimeses eelsõidus põrunud itaallane Medici juhib oma uhiuue Afla Romeoga

Super1600 klassi teise kvalifikatsioonivooru stardijärjestus.Andre Kurg 2.sõitSiim Saluri 4.sõitJanno Ligur 6.sõithttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H2_grid_FRA_2017.pdf

Järgmine eelsõitude voor alustab kell 16.20. Starti minnakse järjekorras: Super1600 > RX2 > Euro RX > World RX ning kohe otsa ka Super1600 III eelsõit.Super1600 esimese eelsõidu pingerivi:1. Krisztian SZABO2. Ulrik LINNEMANN3. Maximilien EVENO...6. Janno LIGUR16. Siim SALURI27. Andre KURGhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H1_results_FRA_2017.pdfEuro RX esimese eelsõidu pingerivi:1. Anton MARKLUND2. Thomas BRYNTESSON3. Tommy RUSTAD..30. Andri ÕunWorld RX esimese eelsõidu pingerivi:1. Johan KRISTOFFERSSON2. Sebastian LOEB3. Mattias EKSTRÖMhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_H1_results_FRA_2017.pdf

See oli ka esimese kvalifikatsioonivooru viimane sõit, jätkatakse juba 30 minuti pärast. Toome Teieni esimesel võimalusel klasside tulemused, kuid neid hetkel veel avalikustatud ei ole

World RX esimese eelsõidu viienda stardi ajavõrdlus.

Ja nii ka läheb, Eriksson võidab oma sõidu edestades 0,3 sekundiga soomlast Niclas Grönholmi

See peaks olema piisav vahe, et peale jokkerit see sõit siiski võita

Kõigil meestel peale Erikssoni on jokker võetud ning lähim jälitaja on 2,2 sekundi kaugusel.

Eriksson on ka see mees, kes eelmise aasta Saksamaa etapi võitis tänu väga ägedalt läbitud esimesele kurvile. https://www.youtube.com/watch?v=vzXJwiWsvNE

Uus sõit juba peal. Eriksson võtab juhtimise enda kätte

World RX esimese eelsõidu neljanda stardi ajavõrdlus.

Seda ta ka teeb ja võidab selle sõidu 0,3 sekundilise eduga Nitissi ees

Nitiss võtab ära jokkeri ja laseb Bakkerudi vabasse vette. Nüüd Bakkerudi kord uuel ringil jokkerisse minna

Jokkeris on ära käinud Baumanis, kuid vahe esimestega on liiga suur, et siit kõrget kohta saada võiks

Vahepeal oleme kätte saanud aga Siim Saluri: "Rada oli oluliselt kuivem kui arvasin ja seega läksin natuke liiga ettevaatlikult peale. Ootame nüüd aegasid, aga päris mitu protesti on vist sisse antud seega asjad venivad."

Bakkerudile, kes on jälitaja rollis, see asi kindlasti ei meeldi ja otsib kohti möödumiseks

Uus sõit ja stardis meie peaaegu, et kohalik poiss, Reinis Nitiss. Reinis teeb head tempot ja hakkab seda 5 vagunilist vedurit vedama

Ja Loeb pakub kodupublikule kõva naudingu. Võidab oma sõidu ning aeg on ka parem, kui Solbergil, kuid Kristofferssonist jääb veidike puudu.

Loebil jokker tehtud ja Ekströmil on see veel teha. Nende kahe vahel läheb huvitavaks

Kohalik publik on kindlasti lootuses, et Loeb suudab siin võidu võtta. Peugeot aga pole sel aastal kiirusega nii kõvasti hiilanud, kui Volkswagenid

Kolmandas sõidus hakkab kontrollima Ekström, Loebi jälitamisel.

World RX esimese eelsõidu teise stardi ajavõrdlus.

Solberg võidab sõidu, ka aeg on hea kuid 0,4 sekundit aeglasem kui tiimikaaslasel

Block jokkerisse ja väljub Solbergi taha. Scheider küll juhib kuid tal on veel jokker võtta

Teine sektor on aga Solbergil parem ja sõidab kiirema ringiaja kui Block

Kui teistest meestest on Solberg kiirem, siis Blockiga on neil teisel ringil esimene sektor täpselt sama

Solberg võtab kohe jokkeri ja hakkab esimesi jälitama

Teises stardis teeb hea lähte Block, kes asub juhtima

World RX esimese eelsõidu esimese stardi ajavõrdlus.

Hansen pakub talle küll teravat pinget, kuid MMi üldliider ei jäta midagi juhuse hooleks ja paneb siit ette ühe hea proovikivi teistele

Ja start on antud ka MM-le. Esimeses sõidus võtab kohe ohjad Kristoffersson

Ja start on antud ka MM-le. Esimeses sõidus võtab kohe ohjad Kristoffersson

Euro RX esimese eelsõidu viimase stardi ajavõrdlus.

Euro RX kuuenda stardi ajavõrdlus.

Euro RX viies start lõpetas, kaks veel jäänud. Pärast seda asuvad starti World RX võistlejad.

Lisame juurde ka Janno Liguri kommentaarid: ,,Sõit läks ladusalt, tempo on hea ja vaatame, mis edasi saab. Konkurents on siin väga kõva"

Andri Õun: "Sõitu praegu teha ei saanud - pööramise probleem veel lahendust ei leidnud ning jõudu on ka natuke kadunud. Tangime masina ära ja siis jätkame probleemide lahendamist."

Võimsalt alustab Bryntesson, kes haarab liidriohjad

Kaua aga ei lasta rajatöötajatel puhata. Kohe läks lahti kolmas sõit

Teise sõidu tulemused.

Õun võttis samuti oma kohustusliku jokkeri ära ja lõpetab sõidu viimasena.

Münnichil jokker tehtud ja jääb esimeseks ning võidab sõidu

Öhman aga langes peale jokkerit kolmandaks, Münnich jätkab juhtimist

Sellises järjestuses tullakse ka teisel ringilt. Vahe aga suureneb ja Õun jääb maha.

Pailler saab Õunast mööda, tundub, et Andri auto ei tööta õigesti

Münnichi juhtimisel tullakse, Öhman teine

Pailler jokkerise, Õun tõuseb sellega neljandaks.

Jääb stardis väikese vea tõttu viimaseks

Ja Õuna start läks.

Karai jäi kahjuks raja äärde, kui kokkupõrke vältimiseks oma tuliuue Audi A1-ga seina põrutas. Nüüd raja puhastus, et sõitma saaks hakata Andri Õun

Esimese sõidu tulemused on siin.

Tohill võidabki sõidu ja Dubourg teine

Ka Dubourgil on jokker tehtud ning ohjad haarab koheselt Tohill

Larsson võtab ka jokkeri ära, et saaks rahulikult oma sõitu teha. Ees on pikk vahe

Esimese stardi juhtivaks pooleks saab Dubourg, selle klassi üks kõvemaid mehi Larsson maaldeb tehniliste probleemidega

Juba on stardis SuperCar EuroRX sõitjad. Esimene start on go

Prantsusmaal käivad asjad kiirelt.

Seitsmenda sõidu tulemused on siin. Varsti on oodata ka üldarvestuse aegasid

Szabo aeg on konkurentsitult parim. See on olnud üks väga kiire sõit

Teine ring on Szabo ajaks juba 39,3. See on juba 0,7 sekundit kiirem kui Liguri parim

Szabo ringiajad on metsikud, parim 39,7

Viimases sõidus hakkab koheselt dikteerima eelmise aasta Super1600 meister Szabo.

S1600 viimane sõit kohe peal.

Siin ka kuuenda sõidu tulemused.

Sõidu võidab hoopis prantslane Libner, Shigaboutdinov teine.

Nüüd aga uus ring ja Shigaboutdinov jokkerisse

Smetana võttis jokkeri ja Shigaboutdinov pääses ette

Esimene sektor on enamasti kõigil kiirematel meestel 13.2

Seal tullakse tsehhika Smetana juhtimisel, venelane Shigaboutdinov sabas

Ja juba on peal kuues sõit.

Siin ka Liguri sõidu ajad.

Linnemann esimene, Baumanis teine ja Ligur kolmas.

Ligur vähendab jõudsasti vahet, seda tunnistavad ka ringiajad

Baumanis langeb teiseks, Linnemann liidriks

Ligur sõidab kolmandal kohal kindlate vahedega

Linnemann jokkerist Liguri ette

Linnemann jokkerisse ja Baumanis liidriks

Ligur jokkerisse ja väljub neljandana

Start on antud, Ligur saab hästi minema kuid surutakse ära

Enne veel kui Liguri start läheb, tuuakse rajalt ära Medici

Kure sõidu tulemused.

Ja Kurg sai finishilipu

Viimane ring, veidike veel tulla

Kurg jätkab sama koha peal.

Kurg hakkab aga vaikselt esimestest maha jääma

Sõitu juhib Marton, hungarlane kes on viimasel ajal hea arengu teinud.

Kurg jokkerisse ja ilusti välja sama koha peale tagasi

Kuid üks sõitja eksib ja sellega tõuseb Andre neljandaks

Kurg surutakse stardis viimaseks.

Ja start.

Kuna selles sõidus toimus ka üks avarii siis võtab tagajärgede koristamine veidike aega. Järgmises sõidus aga stardis ka Andre Kurg

Hetkeseisuga on kõige kiiremat aega näidanud Josef Susta. Miks me rallikrossis aegu võrdleme? Sest, et eelsõitude pingerivi pannakse lõpuks paika aegade järgi

Kolmanda sõidu tulemused.

Kuigi Leppihalme ringiajad on kiiremad, siis mööda ta siiski ei pääse ja võit sellest sõidust Navickasele.

Ja tullakse välja Navickase juhtimisel, Leppihalme kohe sabas

Esimesed mehed lähevad kõik teisel ringil jokkerisse

Uus sõit juba peal ja seal hetkel vägesid juhatamas leedukas Navickas, kes Belgia etapi võitis, kui Janno teine oli

Susta siin ei eksi ja võtab võidu.

Ringiajad aga on juba hoopis teisest puust, kui treeningsõitudel. Enamus suudavad sõita 40 sekundi algusesse. Seega on rada kiirem, kui enne!

Ja juba on stardi saanud ka uus sõit, tsehhikas Josef Susta seda juhatamas. Susta käis ka juulis Riias testimas, kuid teisel päeval lõhkus seal oma auto. Nüüd on auto jälle sõiduvalmis

Esimese Super1600 sõidu tulemused on siin.

Saluri käib jokkeris ja väljub tagasi liidripositsioonile. See sõit on Saluri võidetud.

Ka teine ring tullakse samas järjestuses, kui tehnika alt ei vea, siis siin sõidus talle vastaseid ei leidu.

Esimeselt ringilt tullakse Saluri dikteerimisel, teised hakkavad vaikselt maha jääma

Ja S1600 esimene sõit on rajal. Saluri juhtimas, teised järel

Kohe pärast Super1600 klassi I eelsõitu läheb rajale ka Euro RX. Andri Õun kihutab rajale kohe teises stardis.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H1_grid_FRA_2017.pdf

Kiire pilk Super1600 esimese eelsõidu stardinimekirjale, kus alustatakse kl 14.15. Esimese eelsõidu stardijärjekord loositakse, iga järgneva eelsõidu nimekirjad pannakse paika eelmise sõidu põhjal - kõige kiiremad sõidavad koos ja kõige aeglasemad omavahel koos.Siim Saluri kohe esimeses stardis.Andre Kurg neljandas stardis.Janno Ligur viiendas stardis.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H1_grid_FRA_2017.pdf

Paar minutit veel ja siis on hommikuse vabatreeninguga ühel pool. Õigepea peaksime saama ka Euro RX täpsema ajavõrdluse.

MMi arvestuses on hetkel seisud samad, mis nad olid ka natukest aega tagasi. EMi aegadega juhib aga jätkuvalt Marklund, Larsson kaotab teisena talle 0,059 sekundiga ning kolmas on Kiss, kes jääb Larssonist maha ca 0,3 sekundiga

Vahekommentaarid Andri Õuna poolt: ,,Vabatreeningule rohkem peale ei lähe, autol on paremale keerates mingi imelik vibratsioon sees ja proovime sellele lahendust leida. Kiiret sõitu sellest tulenevalt teha ei saanudki."

Mattias Ekström on kolmas mees, kes alistab 37 sekundi piiri ja sõidab ajaks 36,735. Kristofferssonile on kaotust sellega 0,045 sekundit ja Bakkerudile 0,01 sekundit

Solberg küll parandab aega, aga mitte piisavalt, et kerkida tagasi esimeseks ning alistamata jääb tal ka maagiline 36 sekundi sisse jõudmine. Hetkel seda teha suutnud 2 meest, sarja liider Kristoffersson ning Bakkerud

Nüüd aga proovib Petter Solberg tagasi võtta oma esikohta, millel praegu on Bakkerud

Nagu ka eile mainisime, on ringraja taustaga meestel siin väike eelis, kuna rada meenutab vägagi kiiret ringrada rohkem, kui rallikrossi rada. Järjekordseks tõestuseks on DTMist tulnud Nico Müller, kes osaleb ainult Prantsusmaa etapil ning hetkel näitab kolmandat aega

Vahelduseks kiire lugemine Mattias Ekströmi ja tema tiimi EKSRX kohta. Artikkel räägib võimalikust eemale tõmbumisest sarjast, kuid kinnitust sellele pole. https://www.motorsport-news.co.uk/news/rallying-news/rallycross/ekstroms-rx-team-faces-uncertain-future/

Ajaparanduse teeb ka kohalik staar Loeb, kes hetkel kerkib teiseks, kaotades Bakkerudile poole sekundiga, kuid vahe on kindlasti liiga suur selleks, et ta samale kohale jääks

Bakkerud on rajal ja kohe tõestab ka ära, et saab sõita seda ringi kiiremini, kui 37 sekundit. Tema ajaks 36,725

Rada on läinud iga läbimisega kiiremaks. Võib oodata, et kui peale saavad MMi mehed, sõidetakse juba 36 sekundi piirimaile.

Marklund näitas juba eile, et on heas hoos ja teeb seda täna taas. Ta sõidab välja absoluudi parima aja, edestades Solberi 0,032 sekundiga

Õuna 4 ringi on täis ning parimaks jääb hetkel 40,987

Rajale tormas ka Andri Õun, kes saab kirja oma tänased esimesed ringid

Vahepealsetest seisudest ka väike ülevaade, mis aegu mehed on sõitnud.

Aegluubis on ka üks tore video VW tiimi stardist! https://twitter.com/FIAWorldRX/status/903898947491680257

Ungarlane Kiss on täna samuti hoos, sõites hetkel kiirema aja kui Nitiss ning EMi arvestuses on ta sellega teine. 38,212 on aeg, mida on kindlasti raske teistel meestel püüda, kuid rallikrossis on kõik võimalik

Meie lõunanaabritest on aga hetkel parimat minekut näitamas Nitiss, kes oma Audiga on välja sõitnud 11nda aja kaotades Solbergile 0,857. Nitiss edestab ka oma tiimikaaslast ja eelmise aasta maailmameistrit Ekströmi

Marklund sõidab ajaks 37,886 ja on sellega kindlalt EMi kiireim mees ning üldarvestuses on tema kohaks üheksas

Esimestest EuroRX meestest Supercaridega näitab väga head minekut Marklund, kes oli ka eilsel vabatreeningul hoos. Marklund on ka hetkel sarja liider

Petter Solberg on aga täna hoopis teisest puust kui eile. Solberg juhib vabatreeningut, mis näitab taaskord, kui võimsad on Volkswagenid. Enamustel etappidel on just Volkswagenid need, kes domineerivad treeningsessioone

Kohe lähevad rajale ka esimesed Euro RX sõitjad, kelle hulgas ka Andri Õun. Eilne vabatreening tõi Õunale 35 sõitja hulgas 27. aja - vaatame, kuidas läheb täna, kui rajatingimused on oluliselt kuivemaks muutunud.

Super1600 vabatreeningu ajavõrdlus:1. Rokas BACIUSKA2. Maximilien EVENO3. Jussi-Petteri LEPPIHALME...5. Janno LIGUR (kaotus liidrile 0,785 sek)21. Siim SALURI (+1,726 sek)29. Andre KURG (+2,726 sek)http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_free_FRA_2017.pdf

World RX piloodid on täna selgelt kiiremad kui eile. Esikümne ajavõrdlus, kui sõidetud on vaid mõned ringid.Võrdluseks - eilne kiireim mees oli Kristoffersson, ajaga 38,432 sek.

Nüüd on õige aeg oodata ära Super1600 vabatreeningu täpsemad ringiaegade kokkuvõtted. Samal ajal tormavad aga juba rajale World RX ja Euro RX sõitjad, kellel käsil samuti hommikune vabatreening.

Saime teada ka kuhu kadus treeningsõitude alguses Siim Saluri. "Kohe esimese sõidu stardis läks pooltelg puruks. Vahetasime selle kiirelt ära ning edasi sõitsime kõik ringid libiseva siduriga. Nüüd lähme kiirelt autot remontima ja eelsõitudeks oleme stardis valmis." Üldjoontes oli Saluri positiivne.

Janno Ligur: ,,Trenn oli hea ja kannatab vajutada, auto toimib ning kiirus on hea. Ootame nüüd esimest eelsõitu ja vaatame mis seal saab"

Nüüd aga uuesti rajal Ligur, kes sõidab välja teise aja kaotades parima aja sõitnud Linnemanile kõigest 0,004 sekundiga

Andre ajaparandus jäi ilmselt mitte töötava roolivõimu taha mis ei võimalda tal ka enam uuesti rajale tulla

Kurelt ajaparandust selles treeningvoorus ei tule, kuid Saluri on vahepeal sõitnud oma parimaks ringiajaks 42,247 sekundit, mis viib ta Kurest kolm kohta ettepoole.

Ka Saluri on lõpuks rajale jõudnud.

Kurg on taas rajal ja vaatame, kas tuleb siit ajaparandust.

Andre Kurg on esimeste treeningringide järel positiivne. "Minek on väga hea, aga rada on oluliselt kiirem kui arvasime. Juba teises kurvis on viimane käik sees ning gaas põhjas, aga minekust jääb juba puudu. Oleks seda teadnud, oleks auto natuke teisiti ette valmistanud. Sõit on muidu hea ja mingit kõhklust siin ei ole - sõidetud juba elus küll :)".

Lõpuks on ootejärjekorras näha ka Siim Salurit. Eks pärastpoole saame teada, millest tuli viivitus.

Artis Baumanis on aga ka täna sõiduvees ning parandab oma ringiaja 41,231 sekundi peale, mis on 0,062 sekundit kiirem tema eelmisest parimast. Liidripositsioon sellega säilib.

Vahepeal on teinud aga järgmised neli ringi Janno Ligur, aga aega parandada ei õnnestu. 41,562 sekundit on kuues aeg.

Huvitaval kombel pole veel Salurit rajal näha olnud.

Andre Kurg sõidab nelja ringiga välja parima aja 42,780 sekundit, kaotades liidrile 1,549 sekundit. Pole paha esimese sõidu kohta.

Kurg on Eesti meistrivõistluste arvestuses teinud sel hooajal vaid ühe stardi, mis toimus vastavatud rajal Kehalas - seal finišeeris ta finaalis Liguri järel teisena.

Kohe peaksid tulema rajale ka Saluri ja Kurg. Saluri on Eesti meistrivõistluste arvestuses enne viimast etappi Liguri järel teisel kohal. Ligurit tal enam püüda ei õnnestu ning punktivahe järgmise mehe - Mihkel Varuliga on selline, et Saluril tuleb üldarvestuse II koha säilitamiseks lihtsalt oma sõit ära teha.

Rada sõidetakse soojaks, kuid Baumanise aega 41,293 sek keegi veel üle mängida pole suutnud.

Huvitav fakt Liguri kohta - Eesti meistrivõistluste sarjas on jäänud pidada veel üks etapp (kokku seitse etappi), mis toimub 9. septembril Elva Kulbilohus, kuid juba peetud kuue etapiga on Ligur enda meistritiitli kindlustanud.http://rallikross.ee/tulemused/

Aga need on alles esimesed treeningringid.

Super1600 klassi üldarvestuse kaks esimest meest lätlane Baumanis ja soomlane Leppihalme on Ligurist hetkeseisuga küll eespool, kuid kolmandal kohal olev leedukas Navickas sama kiirust, mis Ligur pole üles veel saanud.

Esimesed mehed on neli treeningringi teinud ning Ligur on oodatult esimeses otsas.

Aeg 41,562 sek on kiire ja näitab, et kuigi rada on hommikuselt niiske on täna tegemist pigem kuiva rajaga, mis pole võrreldav sellega, kus eile alustasid World RX ja Euro RX.

Ligur ongi esimeste seas juba rajal.

Tere hommikust! Iga minut nüüd alustab Super1600 klass treeningsõitudega, kus rajale lähevad Janno Ligur, Siim Saluri ja Andre Kurg.FIA Euroopa meistrivõistluste Super1600 klassi üldarvestuses on Ligur kolmanda etapi järel 57 punktiga 7. kohal ja Saluri 14 punktiga 14. kohal. Andre Kurg teeb aga käesoleval hooajal EM-stardi esmakordselt. Esikolmiku moodustavad Artis Baumanis (73 punkti), Jussi-Petteri Leppihalme (64 punkti) ja Kasparas Navickas (62 punkti).

"Niimoodi tuldi esimeses kurvis sisse, et ei saanud midagi arugi ja panin korralikult kruusavagude peale välja. Peale seda läks iseenesest normaalselt, aga mahajäämus oli juba nii pikk, et üldaeg tuli vilets," kommenteerib kolmandat eelsõitu Saluri.Prantsusmaa etapil on üldse päris palju kontakti, võrreldes eelmiste etappidega - on see kiire raja eripära või hakkab hooaeg lõpule jõudma ning on vaja teha viimaseid pingutusi, ei oskagi öelda kumb on õigem pakkumine.

Tänaseks on sõidud lõppenud. Homne hommik algab Eesti aja järgi kl 9.45, kui vabatreeninguga alustab Super1600 klass - Janno Ligur, Siim Saluri ja Andre Kurg.Esimene võistlussõit, milleks on I eelsõit, algab kl 14.15 samuti Super1600 klassis, millele järgneb vahetult Euro RX.

Esimese vabatreeningu detailsem ajavõrdlus.World RX:1. Johan KRISTOFFERSSON2. Timmy HANSEN3. Mattias EKSTRÖMhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_free_FRA_2017.pdfEuro RX:1. Anton MARKLUND2. Thomas BRYNTESSON3. Robin LARSSON...27. Andri ÕUN (kaotus liidrile 3,1 sek)http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_free_FRA_2017.pdf

Meeleolu kulisside tagant enne vabatreeningu algust - kuula, mida on Wolrd RX maailma tippudel öelda saabuva nädalavahetuse kohta.https://www.facebook.com/fiaworldrallycross/videos/1732544513424702/

Päike lõõmab ja Kristoffersson toob aja 38,432 sekundi peale.

EM-võistlejate jaoks on treeningud juba lõppenud ning viimasena jäetakse rada kasutada vaid World RX sõitjatele.

Uus parim aeg samuti Timmy Hanseni nimel = 38,510 sekundit.

Ja tuleb Timmy Hansen ajaga 38,780 sekundit. Pingerivi ülemine ots muutub iga sekundiga aina kiiremaks.

Kuid seda ei jätku kauaks - Timerzyanov paneb omakorda üle ning tulemuseks 38,936 sekundit. Rada on ilmselgelt kuivamas.

Baumanis on jälle sõiduvees ning kihutab taas Bakkerudist kiirema aja välja - 38,939 sekundit.

Kümme minutit tänase treeningu lõpuni ja siin vahekokkuvõtte 15 kiireimast sõitjast.

"Siin kannatab sõita küll!" võtab Õun humoorikalt viimased neli treeningringi kokku :)Hetkel siis Õuna kaotus oma klassi liidrile Anton Marklundile 3,1 sekundit ning kõige kiiremale MM-võistlejale Andreas Bakkerudile 3,703 sekundit. Ruumi veel on!

Korraks juhtohjad võtnud Baumanis on nüüd langenud juba 11ndaks. Meeste kiirus on kõvasti tõusnud ning ilmselt on paranenud ka pidamine rajal.

Bakkerud, kes päeva alguses juhtis vabatreeningut annab nüüd vastulöögi. Sõidab ajaks 39,2 ja asub hetkel juhtima.

Tänaseks Õuna jaoks kõik, parimaks ajaks jääb 42.728 ja kaotust hetkel üldarvestuse esimesele mehele 3,351 sekundit. Homme juba eelsõidud ja saab näha lahinguid

Õun läheb viimasele ringile, hetkel parimaks 42.728

Õun sõidab alla 43 sekundi.

Kolmandat korda ja ilmselt ka viimast tänasel päeval, läheb rajale Andri Õun.

Kõik mehed, kes on rajal käinud ka kolmandat korda, on oma ringiaegu märgatavalt parandanud. Nüüd tasub oodata ka MMi meeste kolmandat läbimist, et näha, mis seisud päeva lõpuks jäävad.

Marklund ei lase Kissil kaua EMi arvestuses liidrikohta hoida ning lükkab ta tagasi teiseks. Kohe tuleb ka Bryntesson ja teeb ka enda parima ringi ning Kiss kukub juba kolmandaks!

Rada on tõesti kiiremaks läinud, parima ringiaja piir nihutatakse alla 40 sekundi. Hetkel kiireim mees venelane Timur Timerzyanov, ajaga 39.377.

Õun on aga taas järjekorras ning õigepea saab uuesti rajale.

"Rada saab iga ringiga aina enam käe sisse, aga veel on korralik varu sees. Rajatingimused on praegu sellised, mis teeb tehnika natukene võrdsemaks ja jätab rohkem mänguruumi sõiduoskusele ja -kogemusele," kommenteerib Õun ajaparandust.

Ringraja taustaga meestel on sellel rajal ilmselge eelis. Kiss sõidab välja absoluudi parima aja. Samas on MMi meestel veel võimalus koht kätte näidata, sest erinevalt Kissist on nemad rajal käinud ainult 2 korda.

Nüüd pakub üllatuse Tamas Pal Kiss, ringraja taustaga hungarlane, kes EMi arvestuses sõidab kiireima aja ning absoluudis teise aja. Baumanisele kaotust ainult 0,111 sekundit.

Prantsusmaa etapil on tavaks saanud, et kohalikke sõitjaid on rajal tavalisest rohkem. See lööb sassi ka tavalise võistluspildi, sest Prantsuse mehed on koduradadel vägagi kiired

MMi arvestuses teeb hea treeningsessiooni põhjanaaber Niclas Grönholm, kes edestab ka Petter Solbergi ja sõidab ennast kuuendaks, kaotades Baumanisele poole sekundiga.

EMi liider hetkel Bryntesson, kes suudab konkureerida maailma tippudega vägagi hästi!

Õun parandab oma aega üle kahe sekundi ning lõpetab teise treeningsessiooni heade emotsioonidega.

Õun eksib ja libiseb pikalt raja äärde, võtab ennast siiski kokku ja jätkab tempo tõstmist!

Järjekordsele sõidule läheb Andri Õun. Ootame ja vaatame, kuidas Andri rajal edeneb

EuroRX sõitja Temte teeb avarii ja lõpetab sellega oma tänase vabatreeningu. Samuti on raja ääres Hvaal

Rada kuivab ja seda tõestab hästi Baumanis, kes valitseb libedaid kurve nagu maailmameister. Seda tunnistab ka ringiaeg, mis on hetkel absoluutselt parim, edestades seni parimat aega näidanud Bakkerudi 0,2 sekundiga.

tõnu - siin nimekiri kõikidest teleülekannetest. Meie teada peaks Eestis saama otseülekannet vaadata ainult läbi veebi ning seda pühapäeval toimuvatest World RX poolfinaal + finaalsõitudest. Samuti kannab üle ka EuroRX SuperCaride finaalihttp://www.fiaworldrallycross.com/tv_listings

Ka Petter Solbergil pole esimese nelja vastu rohtu.

Nüüd tagasi vabatreeningu juurde. Hooaja avaetapil Mattias Ekströmi järel teise koha saavutanud Saksamaa sõitja Timo Scheider näitab, et DTMi kogemus tuleb sel rajal kasuks. Kolmas aeg ja lükkab Blocki kolmandaks. Eesotsas on tihe :)

tõnu: kas mõni telekanal seda üle kannab?

Vahepeal rajalt natuke eemale - rallikrossimelu siin Prantsusmaal on päris korralik. Võistlused algasid kohalikku küla läbiva paradiga, kus kõik võistlustel osalejad sõidutati uhkete masinatega läbi korraliku rahvasumma :)https://www.facebook.com/Rallikross/posts/1570574486335353

Ajavõrdlus, kui esimene treening on kestnud natukene alla tunni. 15 kiireimat.

Ken Block, Ameerika superstaar teeb imesid. Mees näitab, et tiimikaaslase Bakkerudi hoog ei ole pelgalt õnn. Nende Focus RS tundub töötavat, sest Block sõidab ennast kolmandaks ja kaotab Bakkerudile kõigest 0,28 sekundiga. Huvitav on tõdeda, et üksikud suudavad aega parandada

Enne vabatreeningu algust tehti ühispilt, kus on peal üle 100 sõitja, kes see nädalavahetus osa võtavad. https://twitter.com/FIAWorldRX/status/903640481216778240

Bakkerudi näitel võib öelda, et aega on raske parandada, sest tema oma parimat ringiaega nihutada ei suutnud.

Meie lõunanaaber Baumanis parandas aega ja on nüüd üheksandal kohal, parimaks ringiajaks 41,867

Kohe saab Bakkerud aga uuesti rajale, siis saab ka selgeks, kas rada on iga sõitjaga libedamaks läinud või ei.

Timmy Hansen on aga MMi arvestuses vahepeal 5 ringi teinud ja välja sõitnud kolmanda aja, kaotades kiireimale, Bakkerudile 0,5 sekundiga.

Huvitav fakt, sellel etapil on võistlejate nimekirjas ka James Grint, kes on vend Harry Potteri sarjast tuntud Ronald Weasley'le!

Tegemist siis Õuna esimese sõiduga sellel rajal üldse.

"Rada oli päris libe, aga seda muidugi kõigile. Kiirelt tankima ja uuesti peale," kommenteerib Õun oma esimest kogemust rajaga.

Õuna parimaks 45.924 ja kaotab Bakkerudile (üldliider) 5,539 ja Marklundile (EM liider) 3,3 sekundit.

Õunaga samal ajal rajal on ka Mattias Ekström, kes parandab esimese läbimise aega ja on nüüd kolmas.

Esimesed kaks ringi Õunal kirjas. Auto töötab ja mees tutvub

Esimese sektori järgi saab eeldada, et mees on rajaga tutvumas! :)

Õun rajal, teeb oma esimest ringi!

Rada on silmnähtavalt libedam, ka Magda ei ole hetkel väga konkurentsivõimeline. Kohe aga rajal eestlane Andri Õun

Nüüd tormab rajale Magda Andersson, kes on üks vähestest õrnema soo esindajatest rallikrossis. Eelmine aasta oli Magda TouringCar klassis teine ning selleks aastaks vahetas auto võimsama SuperCari vastu ja püüab EMi tiitlit seal. Vana auto aga on Eestis, seda taltsutab hetkel EMV Touringcar klassi liider Einar Valdmaa.

Kuidagi ei saa aga hoogu üles Robin Larsson, kes on Norra etapi võitja ja kindlasti suur Euroopa tiitli tahtja.

Järjest enam EMi sõitjaid hakkavad rada väisama vaheldumisi MMi meestega. Kuna autod on samad, kuid võistluss tiitlitele erinev, siis vabatreeningut tehakse koos aga võidu sõidetakse eraldi.

Veel ilmast. Kaks päeva on siin raja ääres andnud väga muutlikke tingimusi - pooletunnised sajuhood vahelduvad (eestlase jaoks) kõrvetava päikesega. Kui selline ilm jätkub läbi kogu võistlusnädalavahetuse, saab ka sellest tegurist üks huvitav jokker, mis paiskab nii mõnegi sõitja plaanid ootamatult peapeale. Vihmasadude algus on ka sedavõrd kiire, et päikeselisel hetkel kuivale rajale minnes, võib 2 minutit hiljem rajal juba vett ojadena voolata.

Esimesed ringid saab kirja EuroRX SuperCar klassi liider Anton Marklund, kes üldarvestuses sõidab välja 12-nda aja, kuid hetkel juhib vaieldamatult parima ajaga EM sarja mehi.

Rada tundub olevat veel porine vihmadest, mis selle nädala jooksul Prantsusmaad seilanud on. Iga läbimisega kantakse pori asfaldile ja see teeb raja libedaks ning ajad aeglasemaks

World RX vabatreeningu esikümne ajavõrdlus. Aga see on alles algus.

Oma esimesed ringil rajal teeb ka endise rallilegendi Colin McRae vend Alister McRae, kes asendab sellel ja järgnevatel etappidel Briti rallikrossisõitjat Guy Wilksi.

Läti poisid, kes meie Eesti sarjast välja kasvanud, on hetkel vastavalt Nitišs 12. ja Baumanis 13., kaotades Bakkerudile natuke üle kahe sekundi.

Prantsuse kohalik staar Loeb on hetkel raja läbinud neljanda ajaga, eelmise aasta maailmameister Ekström viienda ja esimene rallikrossi maailmameister Solberg 7nda ajaga

Ja läks, MMi mehed on rajale lastud ja kohe näitavad head minekut norralane Bakkerud ja hetkel sarja juhtiv Kristoffersson.

Bakkerud sõitis ajaks 40,385 ja Kristoffersson kaotab ainult 0,001 sekundiga.

Mootorid mürisevad ja esimesed Supercarid on kohe valmis vabatreeninguga alustama!

Et rallikrossi nädalavahetus käima saada, on FIA rallikrossi telemeeskond pannud koos kommentaator Andrew Coley'ga kokku nädalavahetuse eelvaate. https://www.youtube.com/watch?v=Ef4_17bqlEU

Soojenduseks kaheosaline kokkuvõte möödunud aastal Loheac rajal toimunud etapist.https://youtu.be/AH6t7JcQcfYhttps://youtu.be/QHo90E_w2k8

Blogi alustab täna (Eesti aja järgi) kell 18.30, kui algab World RX ja Euro RX vabatreening, kus rajale läheb ka Eesti sõitja Andri Õun (Euro RX). Vaata, milline näeb välja Loheac rallikrossirada Prantsusmaal.https://twitter.com/FIAWorldRX/status/903562300677861376