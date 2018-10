OTSEBLOGI JA FOTOD | Saaremaa rallil jätkab liidrikohal Georg Gross

Avakatse tulemused: 1. Gross 7.21,05 2. Gorban +5,4, 3. Torn +5,4, 4. Kaur +9,3, 5. Jeets +16, 6. Koik +18,8.

"Oluliselt libedam oli, kui oskasine oodata. Hetkel oli ikka jube rabe, aga ju saab ralli jooksul paremaks minna," sõnas Gross avakatse finišis.

Tänane ajakava:

Kell 18.03 SS1 Metsküla 14,33 km

Kell 19.06 SS2 Reeküla 7,82 km

Kell 20.46 SS3 Kuressaare 2,47 km

Vaata, kuidas kihutati Saaremaa ralli esimese kiiruskatse ühel lõigul:

Saaremaa ralli 2018 Kui tulemused jäävad jõusse, siis juhib Gross Torni ees 11,4 ja Kauri ees 12,3 sekundiga Kõik teise katse ajad on siiani mitteametlikud, sest ajavõtuga on probleeme. Kaur sai teise aja, jäädes Grossile alla kolme sekundiga. Ken Torn kaotas Grossile 6 sekundiga. Jeets oli paar sekundit kiirem kui Gorban. Gorban kaotab Grossile juba 15 sekundiga. Georg Gross on teise kiiruskatse finišis ajaga 4.05,2. "Iseenesest oli tunne parem kui avakatsel. Iga katsega õpin juurde," sõnas Gross finišis. Gross avakatsel kihutamas: Teine kiiruskatse algab kell 19.06 (Reeküla 7,82 km). Gross on avakatse järel liider. Talle järgnevad Gorban (+5,4), Torn (+5,4), Kaur (+9,3). Jeets (+16) ja Koik (+18,8). Jeets ja Sikk on jäänud raja äärde! Masin jäi põhja peale kinni. Roland Murakas oli avakatsel hädas tehniliste probleemidega. "Pooltelg läks katki, kolmerattaveoga tulime," sõnas Murakas, kes kaotas Grossile juba 1.41-ga. Gorban on finišis ja kaotab Grossile 5 sekundiga. Georg Gross on 14,33 km pikkuse avakatse, mis on täiesti uus, lõpetanud ajaga 7.21,5. "Oluliselt libedam oli, kui oskasine oodata. Hetkel oli ikka jube rabe, aga ju saab ralli jooksul paremaks minna," sõnas Gross katse finišis. Ralli avakatse on kohe-kohe algamas! Ralli avamine on alanud. Esimene kiiruskatse stardib kell 18.03 - Metsküla 14,33 km. http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/saaremaa-maiuspalad-tipptehnika-ja-tulevikulootuse-debuut?id=83969458 http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/video-georg-gross-stardib-saaremaa-rallil-wrc-autoga-millega-saadi-mullu-mm-etapil-viies-koht?id=83959458 http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/saaremaa-ralli-stardirivi-avab-georg-gross-ken-torn-istub-esimest-korda-r5-autosse?id=83951367 http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/saaremaa-poiss-rasmus-uustulnd-puuab-koduradadel-eesti-meistritiitlit?id=83952215 http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/video-saaremaa-ralli-testisoitudel-nahti-mitut-napikat?id=83927059

Hooaja seitsmenda etapi stardirivi avavad 2013.aasta Saaremaa ralli võitjad Gross – Mõlder. Eestlaste järel saavad stardi Eesti meistrivõistluste neljaveoliste autode klassi EMV1 liidrid Valerii Gorban - Sergei Larens (Mini Cooper WRC). Lisaks kahele WRC autole on Saaremaal stardis ka neli R5 autot, millest kahes istumas Eesti võistluspaar. Numbri all 3 saavad lähte Raul Jeets – Andrus Toom, kes sõitmas juba neile tuttaval Škoda Fabia R5 autol. Eestlastega sarnase võistlustehnikaga on soomlane Tomi Tukiainen, kellele kaarti lugemas Mikko Pohjanharju.

Koduteedel on oma elu esimest neljaveolise autoga starti tegemas Ken Torn, kes tänavu endale juba koos Kuldar Sikku ja Aleks Leskiga kindlustanud kaheveoliste kuni 1,6-liitrise mootoriga autode EMV6 klassi ja Estonian R2 Challenge esikohakarikad. Saaremaal on Tornile kaarti lugemas Kaido Kaubi ning meeste stardinumbriks on 9.