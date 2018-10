OTSEBLOGI JA FOTOD | Saaremaa ralli stardirivi avab Georg Gross, Ken Torn istub esimest korda R5 autosse

Saaremaa ralli suursoosik on eelmise aasta Ford Fiesta WRC-ga sõitev Georg Gross. Tuleviku mõttes on aga kõige olulisem see, millist kiirust näitab R5 ralliauto roolis debüteeriv Ken Torn (Ford Fiesta R5), kes on tänavuse hooaja põhjal Eesti ralli lähim tulevikulootus.

Saaremaa ralli start antakse täna kell 17. Esimesele kiiruskatsele starditakse tund hiljem. Avapäeva lõpetab kell 20.46 algav Kuressaare linnakatse. Tõeline kihutamine läheb lahti homme, kui Saaremaa legendaarsetel teedel läbitakse kaheksa kiiruskatset ja ametlik finiš on kell 18.51 Auriga keskuse juures.

Hooaja seitsmenda etapi stardirivi avavad 2013.aasta Saaremaa ralli võitjad Gross – Mõlder. Eestlaste järel saavad stardi Eesti meistrivõistluste neljaveoliste autode klassi EMV1 liidrid Valerii Gorban - Sergei Larens (Mini Cooper WRC). Lisaks kahele WRC autole on Saaremaal stardis ka neli R5 autot, millest kahes istumas Eesti võistluspaar. Numbri all 3 saavad lähte Raul Jeets – Andrus Toom, kes sõitmas juba neile tuttaval Škoda Fabia R5 autol. Eestlastega sarnase võistlustehnikaga on soomlane Tomi Tukiainen, kellele kaarti lugemas Mikko Pohjanharju.