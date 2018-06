OTSEBLOGI | Georg Gross jätkab Viru rallil kindla liidrina

Viru ralli jätkub laupäeval seitsme kiiruskatsega, kogupikkuses 92,66 km. Esimene võistlusauto stardib teise võistluspäeva avakatsele SS3 Nurkse (Ehituse ABC) kell 10:15.

Ralli punktikatseks on 13,11 km pikkune SS8 Sonda (Isovent Ehitus). Teisele võistluspäevale stardivad esimesed 10 autot pööratud järjestuses.

Viru ralli

Kuuenda katse järel edestab Gross üldarvestuses Gorbanit 30,2 sekundiga

Georg Gross püsib kindlalt liidri kohal. Gorban kaotab talle üldarvestuses 23,1 sekundit. Bundseni kaotus Grossile on 1.20.8

Foto: Margus Pahv

Neljanda katsega on Georg Gross oma edu kasvatanud Gorbani ees 15,8 sekundi peale. Kolmandal kohal on Ranno Bundsen, kaotust liidrile 46,2 sekundit.

Kolmas katse on veel käimas. Hetkeseisuga juhib Gross 6,8 sekundiga Gorbani.

Tänane ajakava:

Teine katsevõit samuti Grossile. Kokkuvõttes juhib ta avapäeva järel Gorbani ees 6,1 sekundiga.

Georg Gross võitis esimese, 11,82 km pika katse 5,9 sekundiga Valeri Gorbani ees.