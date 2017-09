OTSEBLOGI | Eestlased on võistlustules rallikrossi EM-etapil Riias

Püsisõitjatena (üles antud osalemaks kõikidel etappidel) võtavad Eesti sportlased Euroopa meistrivõistluste raames osa veel järgmistest etappidest:

• 10. etapp: 15. - 17. september Lätis (Super1600 ja Euro RX)

• 11. etapp: 29. september - 1. oktoober Saksamaal (Super1600)

Tänaseks on EMi arvestuses peetud eestlaste osalusel juba kuus etappi:

• 1. etapp: 31. märts – 2. aprill Hispaanias (Euro RX)

• 2. etapp: 21. – 23. aprill Portugalis (Super1600)

• 4. etapp: 12. – 14. mai Belgias (Super1600)

• 6. etapp: 9. - 11. juuni Norras (Euro RX)

• 7. etapp: 30. juuni - 2. juuli Rootsis (Super1600 ja Euro RX)

• 9. etapp: 1. - 3. september Prantsusmaal (Super1600 ja Euro RX)

FIA Euroopa meistrivõistluste Super1600 klassi üldarvestuses on Ligur neljanda etapi järel 54 punktiga 7. kohal. Esikolmiku moodustavad Krisztian Szabo (90 punkti), Artis Baumanis (90 punkti) ja Ulrik Linnemann (77 punkti).

Andri Õun on Euro RX klassis kolme etapi kokkuvõttes 36. kohal. Esikolmiku moodustavad Anton Marklund (104 punkti), Thomas Bryntesson (81 punkti) ja Tommy Rustad (71 punkti).

BLOGI AJAKAVA

Laupäev (16. september)

9.00 Super1600 vabatreening

10.00 World RX ja Euro RX vabatreening

12.00 I eelsõit: Super1600 > Euro RX > World RX

14.30 II eelsõit: Super1600 > Euro RX > World RX

16.20 III eelsõit: Super1600

Pühapäev (17. september)

8.30 Vabatreening

9.30 III eelsõit: World RX > Euro RX

IV eelsõit: Super1600 > World RX > Euro RX

13.30 Poolfinaalid: Super1600 > Euro RX

14.10 Finaal: Super1600

15.00 Poolfinaal: World RX

Finaal: Euro RX > World RX

Otseblogi peavad Riia etapil Gabriel Tamm (Ligur Racing) ja Ott Tõnissaar (EMV).

Rallikrossi EM-etapp Riias

Ametlik kokkuvõte Super1600 klassi vabatreeningu aegadest:http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_free_LVA_2017.pdf

Janno Ligur: "Rada on libe, aga kiirus on olemas. Muudame natuke autol seadistusi ning ajaparandused jätkuvad. Pooleteise tunniga oleme valmis!"

Andre Kurg vabatreeningust: "Kasutasime vabatreeningut peamiselt auto seadistamiseks ning väga aja peale sõitu ei teinud - sättisime vedrustust ning vaatasime rajal veel mõned kohad ära. Viimasest sõidust tulin üldse poole pealt maha, sest panime paari eelmiste ringide põhjal tehtud muudatusega natuke puusse.Prantsusmaal suuresti seganud käiguülekandeprobleem on nüüd lahendatud, kuid sellega eelise saavutamiseks vajame eelkõige märga rada. Praegu küll päike särab, aga see on ikkagi Läti ja peaaegu sügis :)"Kurg on Riia rajal ka kahel korral varem võistelnud, kuid mõlemad sõidud jäid poolikuks. Ise ütleb Kurg, et on saanud siin rajal hooga panna seni vaid 10 ringi.

1. Baumanis (sarja üldarvestuses 2.)2. Baciuska (üldarvestuses 13.)3. Leppihalme (üldarvestuses 4.)...6. Janno Ligur (kaotus Baumanisele +0,363)8. Siim Saluri (+0,442)17. Arvo Kask (+2,324)22. Andre Kurg (+2,987)

Super1600 vabatreening on lõppenud. Mitteametlik ajavõrdlus, kuhu mahuvad ka kõik neli eestlast:

Ligur rebib välja kuuenda aja.

Seda siis võrreldes esimese nelja ringi parima ajaga.

Ja tuleb! Lausa üle sekundi.

Ligur on tagasi rada mõõtmas - kas tuleb ajaparandust?

Vahepeal on aga Leppihalme mees, kes sõidab välja uue Super1600 klassi parima vabatreeningu aja - 56,730 sekundit. Ligur üheksas (+0,784 sek), Kurg kolmandas kümnes (+2,846 sek).

Ligi 5 minuti pärast peaksid vabatreeninguga alustama ka World RX ja Euro RX sõitjad. Euro RX ridades lähevad rajale Andri Õun ja Mart Tikkerbär.

Kurelt aga ajaparandust siit ei tule ning jääb hoidma praeguseks 21. positsiooni.

Ja rajale jõudis tagasi ka Kurg.

Liguri aeg hetkel vabatreeningu seitsmes. Ootame rajale ka veel Andre Kurge, kellel hetkel läbitud vaid 4 treeningringi, võrreldes kiiremate meeste üheksa ringiga.

Super1600 klassi TOP15 enne Riia etapi algust:

Ligur on taas rajal ja kiirus kasvab, tõstes end seeläbi viiendaks. Kuid vahe liidriga on nüüd juba oluliselt vähenenud vaid 0,299 sekundile.

Vabatreeningu lõpuni on jäänud 25 minutit. Esimese 20 sõitja ajavõrdlus:1. Baciuska2. Baumanis, kes ka sarja üldarvestuses hetkel 2. kohal3. Leppihalme

Kurg sõidab välja 14. aja (kaotus liidrile 2,309 sek). Ligur on langenud vahepeal viiendaks (kaotus liidrile 0,820 sek) - ette on lipsanud Lapinš ja kaasmaalane Siin Saluri.

Rajale on jõudnud ka Andre Kurg. Erinevalt Ligurist, kes teeb EM-sarjas kaasa täispika hooaja (7 etappi), on Kurg EM-rajal sel hooajal teist korda.

Janno Ligur on esimesed neli soojendusringi läbinud ja sõitnud välja 3. aja Baumanise ja Szabo järel.

Teretulemast jälgima Delfi rallikrossiblogi MM/EM-etapilt otse Riiast. Vabatreeningud alustavad kl 9.00 Super1600 klassiga, kus eestlastest rajal Janno Ligur, Andre Kurg, Siim Saluri ja Arvo Kask.Alustamiseks meenutus eelmise aasta Riia etapi World RX finaalsõidust:https://youtu.be/uPkFZRaCLeg