OTSE DELFI TV-s | Lõuna-Eesti ralli avapäeva lõpetab Võru linnakatse, liidriks tõusis Kalle Rovanperä

Eeloleval nädalavahetusel sõidetakse Võrumaa teedel Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste viies etapp. Järjekorras 15. Lõuna-Eesti rallile registreerus 98 võistluspaari kaheksast riigist. Delfi TV teeb täna vahemikus kell 20.00-22.00 Võru linnakatsest otseülekande.

1. kiiruskatse:

6,7 km pikkuse avakatse võitis Egon Kaur ajaga 3.26,4. Noor soomlane Kalle Rovanperä kaotas teisena 0,7 ja Georg Gross kolmandana 1,7 sekundiga.

2. kiiruskatse:

7,07 km pikkuse teise katse kiireim oli taas Kaur, Gross kaotas talle 1,3 ja Rovanperä 2,7 sekundiga. Kokkuvõttes oli Kauri edu teiseks tõusnud Grossi ees 3,0 ja Rovanperä ees 3,4 sekundit.

3. kiiruskatse:

1,07 km pikkuse Võru linnkatse võitis Kalle Rovanperä, kes tõusis ka uueks üldliidriks. Soomlane edestab Grossi 3,6 ja kolmandaks kukkunud Kauri 7 sekundiga. Kaur kaotas linnakatse kiiremale lausa kümne sekundiga ning piirdus 13. ajaga (Kõik tulemused).

Laupäevane esimene kiiruskatse algab kell 9.12.

Ralli eel:

Esmakordselt Eesti ja Läti meistrivõistluste vahetusetapina sõidetava ralli stardirivi avavad Raul Jeets – Andrus Toom (Škoda Fabia R5). 2011. aasta Lõuna-Eesti ralli võitnud meestele on see esimeseks koduste meistrivõistluste stardiks pärast aastat 2014, vahendab autosport.ee.

Numbri all kaks stardib Võrumaa kuppelmaasitkele Läti meistrivõistluste üldliider Kalle Rovanperä (Škoda Fabia R5). Tavapärase kaardilugeja Risto Pietiläineni asemel loeb noorele soomlasele Eesti teedel kaarti Jonne Halttunen. Kohe Rovanperä – Halttuneni järel saavad lähte Eesti meistrivõistluste 4WD absoluutarvestuse liidrid Georg Gross – Raigo Mõlder (Ford Fiesta RS WRC).

Numbri all neli teevad hooaja esimese stardi Egon Kaur – Annika Arnek, kes toovad rajale Kaur Motorsport poolt ehitatud tuliuue Ford Fiesta protoauto. Lisaks Kaur – Arnekile on Lõuna-Eestis rajale tulemas veel kolm protoautot. Numbri all 6 saavad lähte lätlased Janis Vorobjovs – Ivo Pukis (Mitsubishi Space Star Mirage) ning kohe nende järel Rainer Aus - Taaniel Tigas (VW Polo). Neljanda protoga stardivad Võrumaa teedele Priit Koik – Silver Simm, kelle autoks samuti Kaur Motorsport poolt ehitatud Ford Fiesta.

Võistlusautoga number viis sõidab üle Lõuna-Eesti ralli stardipoodiumi 2015.aasta Eesti ja Läti meistrivõistluste N4 klassi võitja Siim Plangi (Mitsubishi Lancer Evo X), kellele loeb koduteedel kaarti Urmas Roosimaa. Plangi – Roosimaale on EMV3 klassi arvestuses konkurentsi pakkumas kuus võistluspaari.

Esimese kaheveolise autoga stardivad hooaja viiendale etapile William Butler – Aaron Johnston (Ford Fiesta R2T). Estonian R2 Challenge arvestuses võistlevatele brittidele on Lõuna-Eesti teedel konkurentsi pakkumas 11 R2 autol võistlevat võistluspaari. Estonian R2 Challenge ja Läti Juunioride arvestuse liidrina stardivad hooaja viiendale etapile Mārtiņš Sesks - Andris Mālnieks (Peugeot 208 R2). Lõuna-Eestis on kohal ka lätlaste mõlema arvestuse lähimad ohustajad Ken Torn – Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T) ja Oliver Solberg - Veronica Gulbæk Engan (Peugeot 208 R2). 2003. aasta autoralli maailmameistri Petter Solbergi 15.aastane poeg alustas tänavu oma aktiivse rallisõitja karjääriga ning on sel hooajal osalemas Läti meistrivõistlustel, kus ka juba ühe Juunioride arvestuse klassivõidu võtnud.

EMV5 klassis on võistlusele startimas kaheksa võistluspaari, kelle hulgas ka meistrivõistluste liidrid Karel Tölp - Martin Vihman (Honda Civic Type-R). Rahvusliku E-rühma neljas erinevas klassis on meistrivõistluste hooaja viiendale võistlusele startimas 46 võistluspaari, kelle hulgas ka kõikide klasside liidrid - Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII) EMV4 (E12), Mario Jürimäe – Rauno Rohtmets (BMW M3) EMV7 (E11), Ronald Jürgenson – Marko Kaasik (Peugeot 205) EMV8 (E10), Janar Tänak – Janno Õunpuu (Lada S1600) EMV9 (E9). EMV7 klassis on kohalikele tulnud konkurentsi pakkuma karjääri jooksul Seati, Mitsubishi, Škoda, Fordi ja Suzuki tehasemeeskondades sõitnud Toni Gardemeister. Soomlase BMW M3 auto kõrvalistmel võtab koha sisse Krisjanis Caune.

Lõuna-Eestis on stardis ka veoautode klassi EMV10 võistlejad. Kokku on koos meistrivõistluste liidrite Kaido Vilu – Erik Vaasaga (GAZ 51) Võrumaa metsade vahele startimas 12 GAZil sõitvat võistluspaari.

Järjekorras 15.Lõuna-Eesti rallil sõidetakse 11 kiirukatset ning läbitakse 127,17 katsekilomeetrit.

Reedel läbitakse kolm kiiruskatset, millest viimane on 1,07 km pikkune Võru linnakatse. Viimati sõideti Lõuna-Eesti rallil linnakatse aastal 2009. Võistlus jätkub laupäeval kaheksa kiiruskatsega. 15.Lõuna-Eesti ralli punktikatse on SS9 AEGAON Watches (Kündja).