OTSE DELFI TV-s | Juunioride maailmameistriks krooniti Langel Itaalia tulevikutäht, parim eestlane Andreas Hiiemägi

Lange motokeskuses toimunud motokrossi juunioride MM-il viis kõige tähtsamas klassis, 125-kuubikuliste tsiklite seas maailmameistritiitli koju itaallane Gianluca Facchetti. Eesti parimana sai Andreas Hiiemägi kahe sõidu kokkuvõttes 13. koha, Meico Vettik oli 14.

Esimeses sõidus sai Vettik seitsmenda koha, teises pidi aga seljavigastuse tõttu katkestama. Hiiemägi, kes katkestas avasõidu, lõpetas teise sõidu kuuendana.

Facchetti võitis esimese sõidu taanlase Mikkel Haarupi ees 4,490 sekundiga ja teise norralase Kevin Hörgmo ees 8,589 sekundiga. Tegemist on 17-aastase Itaalia tulevikutähega, kelle on juba oma tiiva alla võtnud kaheksakordse maailmameistri Antonio Cairoli mänedžer Claudio de Carli.

Hõbemedaliga läks Eestist koju Haarup, pronksiga Hörgmo.

65cc masinaklassis tegi südi esituse avasõidus 16. ja teises 17. koha saanud 11-aastane Joosep Pärn. Ainsana 85cc klassis eestlastest finaali pääsenud Romeo Karu lõpetas MM-i 36. kohal.

65cc klassi 1. sõit:



1. Ivano Van Erp (Holland)

2. Mads Fredsoe (Taani) +8,529

3. Maksymilian Chwalik (Poola) 27,403

...

16. Joosep Pärn +1.37,659

25. Richard Paat +2.04,570

26. Kenneth Nurja +2.08,868

65cc klassi 2. sõit:

1. Ivano Van Erp (Holland)

2. Mads Fredsoe (Holland) +7,042

3. Kayden Minear (Austraalia) +25,373

...

17. Joosep Pärn +1.47,746

20. Kennert Nurja +2.09,713

38. Richard Paat +5 ringi

Kokkuvõttes: 1. Ivano Van Erp, 2. Mads Fredsoe, 3. Kayden Minear... 17. Joosep Pärn, 25. Kennert Nurja, 39. Richard Paat

85cc klassi 1. sõit:

1. Eddie Jay Wade (Suurbritannia)

2. Noel Nilsson (Rootsi) +4,292

3. Max Pahlsson (Rootsi) +11,805

...

32. Romeo Karu + 1 ring

85cc klassi 2. sõit:

1. Eddie Jay Wade (Suurbritannia)

2. Noel Nilsson (Rootsi) +15,071

3. Kay Karssemakers (Holland) +20,320

...

35. Romeo Karu +18,543

Kokkuvõttes: 1. Eddie Jay Wade, 2. Noel Nilsson, 3. Kay Karssemakers... 36. Romeo Karu

125cc klassi 1. sõit:

1. Gianluca Facchetti (Itaalia)

2. Mikkel Haarup (Taani) +4,490

3. Brian Moreau (Prantsusmaa) +8,914

...

7. Meico Vettik +42,738

28. Jörgen-Matthias Talviku +1.31,699

38. Andreas Hiiemägi +7 ringi

39. Henry Vesilind +9 ringi

125cc klassi 2. sõit:

1. Gianluca Facchetti (Itaalia)

2. Kevin Hörgmo (Norra) +8,589

3. Mikkel Haarup (Taani) +19,172

...

6. Andreas Hiiemägi +34,956

30. Jörgen-Matthias Talviku +1 ring

37. Meico Vettik +4 ringi

40. Henry Vesilind +13 ringi

Kokkuvõttes: 1. Gianluca Facchetti, 2. Mikkel Haarup, 3. Kevin Hörgmo... 13. Andreas Hiiemägi, 14. Meico Vettik, 31. Jörgen-Matthias Talviku, 40. Henry Vesilind.

Eelinfo:

Finaalidesse pääses kokku 8 Eesti sõitjat, 125cc klassis on meie ootused suured, kui Meico Vettik võitis oma kvalifikatsioonigrupi ja Andreas Hiiemägi oli kolmas. Selles klassis said finaalidesse veel Jörgen-Matthias Talviku ja Henry Vesilind. 85cc klassis on finaalides Romeo Karu ja 65cc klassis Joosep Pärn, Richard Paat ja Kennert Nurja.

Kui rääkida soosikutest, siis laias plaanis saab aluseks võtta juunioride Euroopa meistrivõistlused. 125cc klassis on sarja liider enne kolme viimast etappi Brian Moreau Prantsusmaalt. Mikkel Haarup Taanist on teine ja kolmas on Gianluca Facchetti Itaaliast. Kõik kolm on Langel kohal, kindlasti tasub silma peal hoida 2016. aasta juunioride maailmameistril klassis 85cc, Rene Hoferil Austriast, kes on hetkel 125cc klassis Euroopa meistrivõistlustel viiendal kohal. Hoferi järel sai eelmisel aastal MM-il hõbeda Eesti sõitja Meico Vettik, kes sõidab samuti 125cc klassis. Tema jaoks on see nö üleminekuaasta ja ta on hetkel Euroopa meistrivõistlustel 28. kohal. Kui rääkida sõitjatest väljaspool Euroopat, siis Austraaliast tuleb selle klassi TOP 10 kohta püüdma Austraalia meister Mason Semmens. Austraalia koondis on Eestis juba eelmisest nädalast alates ja Semmensi sõnul on Lange rada väga hea ning meenutab talle kodust rada Austraalias, kus ta võitis eelmisel aastal kaks Austraalia meistritiitlit. „Mulle väga meeldib selline liivane rada ja ma loodan, et suudame siin hea tulemuse teha,“ rääkis Semmens.

85cc klassis võib samuti peamisteks soosikuteks lugeda Euroopa sõitjaid, Euroopa meistrivõistluste erinevate tsoonide parimad on kõik Langel kohal. Suurbritannia meeskond on valmistunud maailmameistrivõistlusteks põhjalikult, tehes ühiseid laagreid ja üks nende soosikutest on kindlasti Eddie Wade, kes oli omas tsoonis teine. Sama tsooni selle aasta parim, Kay de Wolf Hollandist on samuti Langel kohal ja selles klassis on tugevaid sõitjaid ka Skandinaaviast, Noel Nilsson ja Max Palsson Rootsis ning Magnus Smith Taanist, kes sõidab edukalt Saksamaal ADAC sarjas. Austraaliast tuleb ka selles klassis tugevaid sõitjaid, Alex Larwoodil on kodumaal ette näidata korralik teenistusleht, 13. aastasel sõitjal on kirjas 91 sõiduvõitu 108'st stardist. Austraalia tiimi suurimad lootused selles klassis on seotud aga Euroopas võistleva Jett Lawrence'iga, kes on Euroopa meistrivõistlustel tippsõitjate hulgas ja 2014. aastal tuli ja juunioride maailmameistriks klassis 65cc. Kahjuks kukkus ta aga Eestis, Tihemetsas trenni tehes, saades korraliku põrutuse kuid tiimi esindaja sõnul ei tohiks see segada startimist Langel. 85cc klassis on stardis ka motokrossilegendi, 10-kordse maailmameistri Stefan Evertsi poeg Liam Everts Belgiast. Eesti sõitjatest on selles klassis rahvusvahelisel tasemel parim tulemus ette näidata Romeo Karul, kes oli Euroopa meistrivõistlustel oma tsooni arvestuses seitsmes.

65cc klassis selgub Langel maailmakarika võitja, selles klassis on samuti kohal Euroopa meistrivõistluste parimad. TOP 3 koosseisus Mads Fredsoe Taanist ja Damian Knuiman ning Ivano Van Erp Hollandist on kindlasti ka Langel soosikute hulgas. Eestlastest oli Euroopa meistrivõistlusel parim Joosep Pärn 24. kohaga.

29.-30. juulil Lange motokeskuses peetavatel juunioride motokrossi maailmameistrivõistlustel osaleb üle 200 noore sõitja rohkem kui 30 riigist. Võistlusklassideks on 65cc, 85cc ja 125cc. Võistlus on heategevuslik, kogu sündmuse tulud lähevad läbi õnnetuse liikumispuude saanud laste toetuseks. Seda toetab ka kohapeal toimuv oksjon, kus läheb müüki järgnevate tänaste motokrossi staaride sõiduvarustus:

Antonio Cairoli (Itaalia) – kaheksakordne motokrossi maailmameister, 2017 maailmameistrivõistluste liider MXGP klassis

Jeffrey Herlings (Holland) – kolmekordne motokrossi maailmameister, juunioride maailmameister 85cc (2008)

Tanel Leok (Eesti) – kahekordne juunioride maailmameister 85cc ja 125cc (2000 ja 2001)

Pauls Jonass (Läti) – kahekordne juunioride maailmameister 85cc ja 125c (2011 ja 2013), 2017 maailmameistrivõistluste liider MX2 klassis

Jeremy Van Horebreek (Belgia) – MXGP hõbe (2014)

Romain Febvre (Prantsusmaa) – MXGP maailmameister (2015)

Jago Geerts (Belgia) – juunioride maailmameister 125cc (2016)

Meico Vettik – juunioride MM hõbe 85cc (2016)

Oksjon toimub pühapäeval, 30. juulil kahe sõiduvooru vahel, orienteeruvalt kell 13.40.

Laupäeval, 29. juulil sõidetakse kvalifikatsioonid, pühapäeval, 30. juulil kõikide klasside kaks võistlussõitu, esimene start on kell 11.30 ja päeva viimane start on 16.10. Startide järjekord: 65cc, 85cc ja 125cc.

Lange motokeskuses on nädalavahetusel tegevust kogu perele, kohapeal on KTM-i rada lastele, kus saab teha esimesed proovisõidud kas väikese mootorratta või ATV-ga. Kõigile allameetrimeestele on sissepääs tasuta ja täpsem piletiinfo on siin:

15 € Päevapilet

Tagab sissepääsu vaid ühele võistluspäevale.

20 € Kahe päeva pilet

Tagab sissepääsu kahel võistluspäeval, piiratud kogus.

5 € Lapsele / Pensionärile

Päevapilet lastele 10-17 eluaastat (k.a.) ja pensionäridele.