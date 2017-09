Õnn jättis eestlased Prantsusmaa rallikrossi EM-etapil maha

Kui esimesed kaks eelsõitu alustas Ligur võrdlemisi hea tempoga, sõites välja vastavalt 5. ja 6. aja, siis kolmanda eelsõidu stardisirge lõppes ränga väljasõiduga otse rajapiirdesse. Kui Ligur sai masina neljandaks eelsõiduks tagasi korda, siis väljasõidule eelnenud kohavõitluse teise osapoole, leedulase Kasparas Navickase jaoks oli sellega võistlus lõppenud. Neljanda eelsõidu 10. ajaga lõpetanud Ligur suutis vaatamata ühele katkestusele pääseda poolfinaali, 12 parema hulka. Poolfinaalsõidus, olles end välja võidelnud kolmandale kohale ehk seega finaalinimekirja, andis aga mootor järgi ning sellega oli võistlus lõppenud ka Liguri jaoks.

Janno Ligur: „Poolfinaalis kindlalt finaalikohalt raja kõrvale jääda on päris suur kaotus, aga mis teha. Taaskord võitlesime end päris halvalt positsioonilt välja, kui kolmas eelsõit rajapiirdes lõppes, mis andis kindlust – sisuliselt sõitsime poolfinaali ilma ühelt eelsõidult suuremaid punkte kirja saamata. Ütleks, et too avarii oli isegi kogu mu senise karjääri kõige kõvemaid pauke üldse. Aga poolfinaalis sai ebaõnn meid taas kätte.“

Liguriga samas, Super1600 klassis startisid ka Siim Saluri ning sel hooajal esimesel EM-etapil osalev Andre Kurg. Kuigi kiirust Saluril jagus, siis läbi koku etapi tabasid teda rajal erinevad ebaõnnestumised – nii kokkupõrked kaasvõistlejatega kui ka natuke lahkhelisid tehnika kasutamisel. Salurile siit tulemuseks 16. koht. Debütant Kurg pidi juba algusest peale tõdema, et selle raja jaoks sai ette valmistatud vale käiguülekanne, mis ei lubanud kiirel rajal masinast täit võimsust välja võtta. Samuti tuli kogu etapp sõita tal ilma roolivõimuta. Kurele tulemuseks 26. koht.

Neljaveoliste masinate arvestuses Euro RX (Supercar) klassis startinud Andri Õun sel korral samuti suuremat sõidurõõmu nautida ei saanud, sest kogu meeskonnal läks arvestatav osa energiast võistlusmasina Ford Fiesta töökorras hoidmisele. Õunale tulemuseks 30. koht.

Super1600 klassis võitis etapi Krisztian Szabo (Ungari), teiseks tuli Maximilien Eveno (Prantsusmaa) ning kolmandaks sõitis end Rokas Baciuska (Leedu).

Euro RX (Supercar) klassis võitis etapi Thomas Bryntesson (Norra), teiseks tuli Tamas-Pal Kiss (Ungari) ning kolmandaks sõitis end Firmin Cadeddu (Prantsusmaa).

FIA Euroopa meistrivõistluste üldarvestuses on Ligur kolmanda etapi järel Super1600 klassis 54 punktiga 7. kohal, Saluri 15 punktiga 17. kohal, Arvo Kask 33. kohal ja Kurg 42. kohal. Esikolmiku moodustavad Krisztian Szabo (90 punkti), Artis Baumanis (90 punkti) ja Ulrik Linnemann (77 punkti). Andri Õun on Euro RX klassis nelja etapi järel 36. kohal ja Mart Tikkerbär 42. kohal. Esikolmiku moodustavad Anton Marklund (104 punkti), Thomas Bryntesson (81 punkti) ja Tommy Rustad (71 punkti).

Järgmisena saab Eestis rallikrossi näha juba järgmisel nädalavahetusel Elva lähistel Kulbilohus, kui 9. septembril peetakse seal Olerex Eesti meistrivõistluste viimane etapp.

BLOGI AJAKAVA (Eesti aja järgi)

Reede (1. september)

18.30 - 20.30 World RX ja Euro RX vabatreening

Laupäev (2. september)

9.45 - 11.00 Super1600 vabatreening

11.00 - 12.30 World RX ja Euro RX vabatreening

14.15 - 15.50 Super1600, Euro RX ja World RX I eelsõit

16.20 - 19.00 Super1600, RX2, Euro RX ja World RX II eelsõit

Super1600 III eelsõit

19.00 - 19.30 RX2 ja Euro RX III eelsõit

Pühapäev (3. september)

9.30 - 10.30 Vabatreening

10.30 - 13.15 Super1600 IV eelsõit

World RX III eelsõit

RX2, Euro RX ja World RX IV eelsõit

14.29 - 15.30 Super1600, RX2 ja Euro RX poolfinaal

Super1600 finaal

16.00 - 16.50 World RX poolfinaal

Euro RX ja World RX finaal

Otseblogi peavad Prantsusmaa etapil Gabriel Tamm (Ligur Racing) ja Ott Tõnissaar (EMV). Blogis kasutatavate fotode autor on Rihards Baumanis.

Rallikrossi maailmameistrivõistluste hooaeg, kus võisteldakse vaid Supercar klassis (World RX), koosneb kaheteistkümnest etapist. MM-iga paralleelselt peetakse ka Euroopa meistrivõistlusi, kus kihutatakse võidu nii Supercar (Euro RX, 5 etappi), Super1600 (6 etappi) kui ka Touringcar (5 etappi) klassis. Lisaks eelnevatele võtab MM-sarjast seitsme etapi jooksul osa klass nimega RX2, kus võisteldakse identsetel masinatel ja mille eesmärk on leida uusi talente, kes võiksid tulevikus siirduda MM-il Supercar autode rooli.

Eesti sõitjad Janno Ligur (Ligur Racing), Siim Saluri (RS Racing Team), Andri Õun (Reinsalu Sport) ja rallikrossi Olerex Eesti meistrivõistluste sari panid seljad kokku, et Eesti rallikrossile hoogu juurde anda. Koostöös Delfiga leiti võimalus Eesti meistrivõistlustest osa võtvate sõitjate tegemiste kajastamiseks rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel. Usume, et üheskoos suudame anda fännidele parema võimaluse elada kaasa meie meeste tegemistele rahvusvahelises tippsarjas.