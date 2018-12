Omapärasel kombel andis Hiinas saadud võit Kruudale FIA Asia Pacific Championshipi hooaja kokkuvõttes lausa teise koha - sarja võitis kindlalt viiest osavõistlusest kahel triumfeerinud jaapanlane Yuya Sumiyama (107 punkti), teist-kolmandat kohta jagavad võrdselt 39 silmaga Kruuda ja Hyundai WRC sõitja Hayden Paddon, kes mõlemad vaid ühel rallil osalesid.

Neljandaks tuli Eli Evans, kes samuti ühe etapivõidu kirja sai, kuid punktikatsetelt ühe silma vähem kogus.

Definitely würth it to see your name again in overall standings 😃 #1event pic.twitter.com/y5KnHZeYZj