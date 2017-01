Autoralli valitsev maailmameister Sebastien Ogier teatas, et tema uuel meeskonnal M-Spordil ei maksaks neljapäeval Monte Carlos algavalt hooaja avaetapilt liiga palju oodata.

"Uus hooaeg on igas mõttes uus - uus ajastu, uus auto ja uus meeskond. Olen viimastel aastatel õppinud oma tegemistes pragmaatiline olema. Just sellise suhtumisega kavatsengi avaetapile minna. Meil on ettevalmistuse aega nappinud ning kuigi ma lähen endast parimat andma, ei maksaks imet oodata," sõnas Ogier.

"Olen Monte Carlos häid tulemusi näidanud, kuid lähenen sellele ajaloolisele ja kuulsale rallile alati alandlikult. Kõik vist teavad selle ralli edu saladust - õige rehvivalik, oskus muutuvate tingimustega toime tulla ja nendes oludes õige haarduvuse leidmine," arutles Ogier, kes on viimasel kolmel aastal Monte Carlo ralli võitnud.