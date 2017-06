Norras peetakse rallikrossi Euroopa meistrivõistluste etapp

Rallikrossi maailmameistrivõistluste hooaeg, kus võisteldakse vaid Supercar klassis (World RX), koosneb kaheteistkümnest etapist. MM-iga paralleelselt peetakse ka Euroopa meistrivõistlusi, kus kihutatakse võidu nii Supercar Europe (Euro RX, 5 etappi), Super1600 (6 etappi) kui ka Touringcar (5 etappi) klassis. Lisaks eelnevatele võtab MM-sarjast seitsme etapi jooksul osa klass nimega RX2 (RX Lite), kus võisteldakse identsetel masinatel ja mille eesmärk on leida noori talente, kes võiksid tulevikus siirduda MM-il Supercar autode rooli.

Eesti sõitjad Janno Ligur (Ligur Racing), Siim Saluri (RS Racing Team), Andri Õun (Reinsalu Sport) ja rallikrossi Olerex Eesti meistrivõistluste sari panid seljad kokku, et Eesti rallikrossile hoogu juurde anda. Koostöös Delfiga leiti võimalus Eesti meistrivõistlustest osa võtvate sõitjate tegemiste kajastamiseks rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel. Usume, et üheskoos suudame anda fännidele parema võimaluse elada kaasa meie meeste tegemistele rahvusvahelises tippsarjas.

Püsisõitjatena (üles antud osalemaks kõikidel etappidel) võtavad Eesti sportlased Euroopa meistrivõistluste raames osa järgmistest etappidest:

• 6. etapp: 9. - 11. juuni Norras (Euro RX)

• 7. etapp: 30. juuni - 2. juuli Rootsis (Super1600 ja Euro RX)

• 9. etapp: 1. - 3. september Prantsusmaal (Super1600 ja Euro RX)

• 10. etapp: 15. - 17. september Lätis (Super1600 ja Euro RX)

• 11. etapp: 29. september - 1. oktoober Saksamaal (Super1600)

Tänaseks on EMi arvestuses peetud eestlaste osalusel juba kolm etappi:

• 1. etapp: 31. märts – 2. aprill Hispaanias (Euro RX)

• 2. etapp: 21. – 23. aprill Portugalis (Super1600)

• 4. etapp: 12. – 14. mai Belgias (Super1600)

Sel nädalavahetusel on Norras Supercar Europe (Euro RX) klassis võistlustules Andri Õun (Ford Fiesta), kelle jaoks on see käesoleval EM-il teine etapp. 2016. aasta FIA Põhja-Euroopa ja sama aasta Eesti meister Õun Barcelonas toimunud avaetapil sõitu väga hästi käima ei saanud ning jäi nelja eelsõidu kokkuvõttes 27. kohale. Poolfinaali pääsemiseks sellest aga ei piisanud. Erinevalt Barcelonast on Norra rada aga Õuna jaoks juba tuttav koht, kus varaemalt võisteldud kahel korral. Samuti on olnud selleks etapiks rohkem aega autot testida ja seadistusi lihvida, mis andnud Õunale selge sihi sõita välja punktikohale - 16 parema hulka.

Lisaks EMile võtab Õun käesoleval hooajal täismahus osa ka Eesti meistrivõistlustest, kus kahe etapi järel hoiab neljandat kohta.

Samas võistlusklassis osaleb Norras ka teine eestlane Mart Tikkerbär, kes on alates eelmisest hooajast võtnud eesmärgiks osaleda vaid välisvõistlustel. EMil stardib Tikkerbär käesoleval etapil esmakordselt.

BLOGI AJAKAVA (Eesti aja järgi):

Reede (9. juuni)

18.40 – 20.40 Vabatreening (World RX > Euro RX)

Laupäev (10. juuni)

10.30 – 12.00 Vabatreening (World RX > Euro RX)

12.00 Algavad I eelsõidud (Touringcar > RX2 > Euro RX > World RX)

15.00 Algavad II eelsõidud (Touringcar > RX2 > Euro RX > World RX)

Pühapäev (11. juuni)

9.30 – 10.30 Vabatreening (kõik võistlusklassid, max 2 ringi)

11.00 Algavad III eelsõidud (World RX > Euro RX > Touringcar poolfinaalid)

13.00 Algavad IV eelsõidud (Wolrd RX > Euro RX > RX2 poolfinaalid > Touringcar finaalid)

Kohe Touringcar finaalsõidu järel toimuvad Euro RX poolfinaalid.

16.00 World RX poolfinaalid > Euro RX finaal > World RX finaalid

Otseblogi peavad esimesel etapil Gabriel Tamm (Ligur Racing) ja Ott Tõnissaar (EMV). Blogis kasutatavate fotode autor on Rihards Baumanis.

Rallikrossi EM-etapp Norras

Laupäevahommikuse vabatreeningu ajakava (Eesti aja järgi):10.20 World RX sõitjad saabuvad eelstardialasse10.30 World RX vabatreeningu algus10.45 - 11.40 Euro RX vabatreening (koos World RX klassiga)11.40 - 12.00 World RX vabatreeningSealt edasi algavad kohe esimesed eelsõidud.Eestlastest on nädalavahetusel stardis Andri Õun (Ford Fiesta, Reinsalu Sport) ja Mart Tikkerbär (Ford Fiesta, Tikkri Motorsport).

Tänase World RX vabatreeningu ametlikud ajad:http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_free_NOR_2017.pdf

Tänase Euro RX vabatreeningu ametlikud ajad:http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_free_NOR_2017.pdf

Tänane vabatreenning on lõppenud. Õigepea peaks üles tulema ka ametlikud ringiajad.

MMi arvestuses on kolmandaks tõusnud Sebastian Loebi tiimikaaslane Timmy Hansen, kes muide on võidu sõitnud meie Kevin Korjusega F3 sarjas.

Rajale jäänud veel üks World RX sõitja - meie lõunanaaber Janis Baumanis, kes hetkel positsioneerub 19 kohal. Mees proovib kätte saada viimaseid kiiremaid ringe.

Andri esimene eelsõit homme on kõva pähkel. Praegu tema klassi kiireim mees Thomas Bryntesson, eelmisel aastal Laitses Supercaris võitnud Riku Tahko, mõned aastad tagasi sõitnud Knut-Ove Borseth, kes on tuntud kui laste heategevusorganisatsiooni DriveForLife eestvedaja ning endine tagaveo staar Tom-Taniel Tanevik. Saab olema raske sõit!

Üks rallikrossi eripärasid on ühisstart, mis tähendab sageli ka tihedat kohavõitlust. Koos kohavõitlusega tekib aeg-ajalt autode vahel kontakt - lisaks raja tundmisele ja enda sõidutrajektooril püsimisele peab olema ka väga hea arusaam konkurentide paiknemisest rajal, keda eristab sageli vaid paar sentimeetrit. Allpool üks hea näide möödunud aasta etapist siinsamal Norra rajal. https://www.facebook.com/fiaworldrallycross/videos/1632633203415834/

Õnnestus saada kätte ka Andri Õun, kes täna suure tõenäosusega enam rajale ei lähe. "Vaatame praegu autot üle, et liigseid riske mitte võtta. Järgmine vabatreening on homme hommikul, kus tahame kindlasti rivis olla ja kohe pärast seda eelsõitudes maksimumi anda. Mis tänast sõitu puutub, siis testisin treeningul pidurdusmaid, kuhu kaotasin tõenäoliselt ka omajagu aega. Võibolla olin selles osas ka natuke liiga ettevaatlik." Õuna tänaseks treeningsõidu kiireimaks ringiajaks jäi 43,083 sekundit, kaotades oma klassi liidrile üle kolme ja poole sekundi.

Ja ka EM sõitjate esimese eelsõidu loosi tulemused on üleval. Andri Õun on kolmandas sõidus ja Mart Tikkerbär seitsmendas ehk viimases. http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_draw_NOR_2017.pdf

Välja on loositud ka MMi esimene eelsõit homseks: http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_draw_NOR_2017.pdf

Vahepeal on vabatreeningul aga kiireima aja sõitnud Johan Kristoffersson, lükates Solbergi teisele positsioonile. Kolmandal kohal eelmise aasta võitja Bakkerud.

Euro RX klassist on aga parima ajaga esimese sessiooni lõpetanud Thomas Bryntesson, kes eelmisel aastal sõitis veel RX2 klassis. Tema aeg 39.801

Õun pöördub pärast kolme ringi tagasi boksialale. Tundub, et tehnika vajab ülevaatamist.

Meie meestelt esimesed ajad käes, Andri Õun ajaga 43.083 ja Mart Tikkerbär ajaga 43.332

Rajal on Andri Õun ja Mart Tikkerbär!

Eestlastele tuttavad Reinis Nitiss ja Janis Baumanis on vastavalt 14. ja 15. Reinis sõidab sel aastal maailmameistri Mattias Ekströmi tiimis ja Janis Baumanis endise WRC sõitja Manfred Stohli tiimis.

Nii mõnigi mees on vabatreeningu ringidelt õppinud, et jokkeri tagakurv on terava äärega - kes on tagumisest pamperist lahti saanud (venelane Timur Timerzyanov, World RX) ja kes on auto tagumiku viisakalt lendu saanud (rootslane Anton Marklund, Euro RX).

Ajavõrdlus 2/2.

Nagu juuresolevat ajavõrdluselt näha, on rada saanud katsuda juba kõik World RX sõitjad ja ka esimesed Euro RX piloodid ning Solbergi aega keegi veel üle sõitnud ei ole. Ajavõrdlus 1/2.

Volkswageni sõitjad Petter Solberg ja Johan Kristofferson on see aasta valitsenud enamus vabatreeninguid. Rallist tuntud Volkswageni valitsemine on üle viidud rallikrossi.

Andri Õun rajal hinnanguliselt 15-20 minuti pärast.

Mis on vabatreening? See on sessioon, kus sõitjad õpivad rada tundma, seadistavad autot ja proovivad leida ideaalset kiirust nädalavahetuseks.

Esimene sats Wolrd RX sõitjaid on esimesed ringid rajal lõpetanud. Juures aegade võrdlus, kõige kiirem seni Petter Solberg.

Ja esimesed World RX staarid on rajal!

MM-i ametlik Facebooki leht teeb parasjagu ägedat live ülekannet stardialalt. https://www.facebook.com/531954996816999/videos/1632720283407126

MM on pannud kokku suurepärase animatsiooni sellest, milliste kiirustega Norra rajal liigutakse: tippkiirus 156 km/h, kõige kiirem kurv 125 km/h. https://twitter.com/EKSRX/status/873200520621547520

Hetkel on aga rajal RX2 klassi autod, kel on täna kavas juba esimene eelsõit.

Enne, kui asume jälgima, millises vormis on mehed vabatreeningul, vaadake kaheosalist videokokkuvõtet möödunud aasta World RX võistlustest siinsamas Norras. Etapi võitis tol korral Andreas Bakkerud. Mees tegi niivõrd võimsa esituse, et lisaks finaalivõidule tulid talle ka kõik neli eelsõiduvõitu ja samuti oma poolfinaali võit. Rohkem ühest võistlusest enam võtta ei anna. https://youtu.be/36TgTPfjjwc https://youtu.be/1Fd28ofS7ug

Tere tulemast jälgima rallikrossi Norra EM-etapi otseblogi. Täna õhtul toimub World RX (MM, kus ainus klass on Supercar) ja Euro RX (EM Supercar klass) vabatreening.Ajakava (kõik kellaajad blogis on Eesti aja järgi):18.30 World RX sõitjad saabuvad eelstardialasse18.40 World RX vabatreeningu algus18.55 Euro RX sõitjad lahkuvad boksialalt18.55 - 20.10 Euro RX vabatreening (koos World RX klassiga)20.10 - 20.40 World RX vabatreeningEestlastest on nädalavahetusel stardis Andri Õun (Ford Fiesta, Reinsalu Sport) ja Mart Tikkerbär (Ford Fiesta, Tikkri Motorsport).