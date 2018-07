Noor eestlane püüab väikese ralliauto ja Saksamaa asfaltteede abiga pildile pääseda

19-aastase Karl Martin Volveri teekond rallisõitjana on kulgenud mööda künklikke teid. Juba kolm aastat tagasi esiveoliste autode klassis Eesti meistriks kroonitud Tõrva noormehe karjääri edenemise suurim takistus on rahanappus. Tänavu leidis ta koos kaardilugeja Marten Madissooga Saksamaalt veidigi taskukohase sarja, mille kaudu ennast pildile sõita.

„Midagi kindlat seal võita ei ole, kuid silma jääda on võimalik," rääkis Volver. Tegemist on Saksamaa Opel Rallye Cup sarjaga, kus kõikidel sõitjatel on sarnased Opeli rallimasinad. Seega on olulised sõitja oskused, mitte see, kellel on suurem rahakott ja seetõttu ka paremad võimalused. „Kui siit õnnestuks teenida Opeliga leping, saaks järgmisel aastal R2 autoga sõita näiteks Euroopa meistrivõistlustel."