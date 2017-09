Nädalavahetusel MM-etapil elu sõidu teinud Harri Kullase tulevik ebaselge

Möödunud nädalavahetusel Hollandis Assenis peetud motokrossi MM-etapil MXGP klassis kahe sõidu kokkuvõttes 11. koha saanud Harri Kullas ei tea, kuidas tema karjäär pärast peagi sõidetavat rahvuste krossi edasi läheb, sest seni teda oma leiva peal hoidnud Inglismaa tiim MVR-D Husqvarna paneb tõenäoliselt pillid kotti.

"Meeskonnalt võeti Husqvarna toetused tagant ära. Hetkel on sealpool natuke kehv seis. Mina tahaksin jätkata ja tiim on minust samuti huvitatud, aga pole lihtsalt tsikleid. Hetkel on üldse lahtine, mis sellest krossist saab," muretseb Kullas.

Kui tiimidesse värbamine tänapäeval vaid tulemuste põhjal käiks, võiks Kullas olla suhteliselt enesekindel, sest Inglismaa meistrivõistluste MX2 klassis saavutas ta kokkuvõttes kolmanda koha. Kuuelt kaasa tehtud MM-etapilt on tal ette näidata sõitude kohad 10., 12., 13. 16. ja 17. Paraku elu nii lihtne ei ole.

"MM-i krossidele nii kaugelt tulla on väga suur kulutus. Tiimid tahavad kas raha või pakuvad sulle tasuta sõitu. Mina seda endale lubada ei saa. Elada ja süüa tahaks ju ka. Tiimid, kes suudavad maksta, on juba põhimõtteliselt täis. Sel hooajal oli mul Inglismaal täiesti okei diil. Oleksin ka järgmisel aastal sellega rahul olnud, aga eks tuleb proovida jälle vaadata, mis võimalused on ja millised neist ära tasuks," rääkis Kullas.

Võinuks finišeerida ka üheksandana

Eestlased on läbi aegade olnud head eelkõige liivaradadel. Pühapäevased sõidud Hollandis olid selle kõige paremaks tõestuseks - Tanel Leok oli kahe sõidu kokkuvõttes kaheksas, Kullas 11. "Assen on mulle alati sobinud. Rannaliivas mulle sõita meeldib. Stardid õnnestusid enam-vähem. Esimese stardiga tõusin umbes 10.-15. kohale, andsin siis natuke kohti ära, aga poole pealt hakkasin jälle järgi võtma. 13-ndana finišeerides jäi sõidu algus pisut kripeldama, aga selle pealt oli ikkagi hea teise sõitu minna," meenutas Kullas.

"Teises sõidus sain parema stardi, olin esikümne piirimail. Suures rabelemises pääses Tanel minust mööda ning olime koos praktiliselt terve sõidu, kolm ringi enne lõppu sõitsin ka korra temast mööda. Kohe järgmises kurvis tegin aga vea - tõmbasin vabakäigu peale ja kui käigu sisse sain, suri tsikkel välja. Langesin 12-ndaks. Kaks ringi oli jäänud. Mõtlesin, et pean need kaotatud kohad tagasi tegema, terve sõit ju korralikult tööd tehtud! Kaks viimast ringi näitasin päris häid aegu, sain meestest uuesti mööda ja Tanelgi tuli väga lähedale. Praktiliselt kõrvuti finišeerisime, vaid mõni meeter oli vahet. Seekord jäi Tanel (teises sõidus 9. koht - toim) ette, aga ilma veata oleksin võinud ka üheksandana lõpetada."

Järgmise stardi teebki Kullas kahe nädala pärast Inglismaal Winchesteris Matterley Basini krossirajal toimuval rahvuste krossil, kus esindab Eesti koondist koos Leoki ja Priit Rätsepaga. "Mul on seal tulemused alati okeid olnud ning olen seal sõitmist alati nautinud. MX2 tsikliga olin seal mõned aastad kümne piirimail. Rada on tänavu natuke muudetud, aga pinnas on sama. Tuleb kindlasti palju rahvast - Inglise fännid on hullud. Euroopast sinna minna on ka lihtne," ootab Kullas aasta suursündmust põnevusega.