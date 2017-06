Motoringrajasõitja Anastassia Kovalenko tuhiseb poliitikasse: tahan teha midagi rahva jaoks

Nädalapäevad tagasi oma teise magistritöö kaitsnud Anastassia Kovalenko (25) kandideerib sügisel toimuvatel kohaliku omavalitsuse valimistel sotsiaaldemokraatlikus erakonnas.

„Ma saan ausalt öelda, et mulle on paljud erakonnad kirjutanud, eriti pärast „Hommik Anuga“ saadet,“ sõnas Kovalenko Õhtulehele. „Pärast seda, kui ma sain teise kõrghariduse kätte, on mul olnud palju valikuid – kas jätkata akadeemilises maailmas või erasektoris või teha midagi rahva jaoks?

Mulle on hästi lähedane vähemusaktsionäride teema ning sotsiaaldemokraadid seisavad nõrgemate eest. Minu otsus on täiesti isiklik, ma olen sõltumata ja valin ise tee, mida käia tahan."

