Motokrossi MM-sarja korraldaja kiitis suvel juunioride MM-i võõrustavat Lange motokeskust

Kegumsis sõidetud motokrossi MM-etapi ajal esitleti kohapeal olnud meediale tänavusi juunioride motokrossi maailmameistrivõistlusi, mis toimuvad 29.-30. juulil Tartu külje all Haaslava vallas asuvas Lange motokeskuses.

Esitlusel osalesid motokrossi MM-sarja promootorifirma Youthstream asepresident David Luongo, juunioride MM'i peakorraldaja Lauri Roosiorg ja kolm varasemat juunioride maailmameistrit: Tanel Leok (2000, 2001), Pauls Jonass (2011, 2013) ja Jago Geerts (2016).

29.-30. juulil Lange motokeskuses peetavatel juunioride motokrossi maailmameistrivõistlustel osaleb noori sõitjaid rohkem kui 30 riigist. Võistlusklassideks on 65cc, 85cc ja 125cc.

„Meil on väga hea meel, et juunioride MM-sari toimub uues riigis ja uuel rajal. Korraldajad on teinud palju tööd rajaga ja meie hinnangul on tegu väga hea raja ja keskusega, kus juunioride maailmameistrivõistlusi korraldada,“ rääkis pressikonverentsil David Luongo.

Kõik kolm maailmameistrit kinnitasid, et juunioride maailmameistritiitel on nende karjääris väga olulisel kohal, avades uksi ja luues võimalusi. See on üks võistlus, kus peab kõik välja tulema, et tulla maailmameistriks ja seda võistlust jälgivad väga paljud tänaste tiimide esindajad.