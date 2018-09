Motokrossi meistrivõistluste suur finaal sõidetakse laupäeval Tihemetsas

Lauri krossirajal on laupäeval kohal kõik, kes hooaja kokkuvõttes kõrgemaid kohti ihkavad. Kuninglikus Monster Energy MX1 klassis käib heitlus esikohale Tanel Leoki ja Erki Kahro vahel, kus Leoki edu Kahro ees on 20 punkti. Kindlasti segab finaaletapil kaarte ka Leoki koondisekaaslane Rahvuste krossil Harri Kullas, kes pole ise kõikidel etappidel osalenud ja seetõttu meistritiitlile ei võistle. Lisaks meie parimatele on stardis ka mitmed kiired naaberriikide sõitjad, kes alati kõrgete kohtade eest võitlevad.

MX2 klassis juhib sarja pühapäeval Assenis peetud EM finaaletapil põlve vigastanud Karel Kutsar, kes loodab Tihemetsas maksimaalselt heas seisus rajal olla. Tema peamine ohustaja meistritiitlile on Andero Lusbo, kes jääb Kutsarist 13 punkti kaugusele, kolmandal kohal asuv Aigar Leok kaotab liidrile juba 47 punktiga.