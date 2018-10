Möödub 60 aastat Eestis ehitatud vormel Estonia esimesest stardist

Peagi järgnesid Estonia-1 nime kandnud vormelautole juba järgmised mudelid ning vaid mõned aastad hiljem kihutati NSVLiidu ringradadel põhiliselt just Estonia võidusõiduautodel. 1985. aastal valmis 1000. Estonia nime kandnud vormelauto. Tehas oli saanud nimeks Tallinna Autode Remondi Katsetehas (TARK) ja tõusnud maailma vormelitootmise absoluutsesse tippu - vaid Inglise tootja Lola oli toodangu arvult suurem. Eesti taasiseseisvumise järel algas luigelaul. Põhjuseid oli mitmeid, lõpptulemus paraku üks - 2001.a. valmis viimane Tallinna tehases valmistatud võidusõiduauto Estonia-26/H9. Selja taha jäi 44 aastat avastamist, leiutamist ja edulugusid.

Kokku valmistati Estonia nime kandvaid vormelautosid 1331 ja selle tootmisarvuga kuulutakse ka täna veel kindlalt maailma läbi aegade kümne kõige enam võidusõiduautosid tootnud firmade hulka.

MOMU Mootorispordimuuseumis on esindatud mootorispordi lugu läbi 3 sajandi - sajad tiitlid, oma mootorispordi tööstus, maailma üks suuremaid vormelautode tootjaid, ligi 200 000 inimest võistlusi vaatamas - kõik see on näha Tallinnast 45 km läänes Turbas asulas 1923. aastal valminud Ellamaa elektrijaama hoones. Kokku ligi 200 autot ja mootorratast, varustus, seadmed, auhinnad.