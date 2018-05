MM-etapil poodiumile pääsenud Kert Varik: hambad ristis surusime ära

Pühapäeval sõideti Tšehhis Kramolini rajal külgvankritega tsiklite motokrossi maailmameistrivõistluste viies etapp, kus jätkasid häid esitusi Kert Varik ja Lauris Daiders, kes saavutasid kolmanda koha.

"Pühapäeval esimeses sõidus tegime selle hooaja ühe kehvema stardi. Alustasime kohalt 24. Aga tunne oli hea, tsikkel liikus ka nüüd ilusti. Põhimõtteliselt terve sõit kulges raua ragisedes. Iga ring pidime vähemalt ühest ekipaažist mööda rammima. Surusime ennast lõpuks 7. kohale," kirjeldas Varik pühapäevase võistluspäeva algust.

Kui avasõidu start neil ebaõnnestus, siis teine start oli peaaegu hooaja parim. "Stardikurvis olime neljandal kohal. Paar kurvi hiljem saime Giraudist mööda ja tõusime kolmandaks. Sõitsime terve sõidu sellel kohal, tagantulijatega oli asi kontrolli all, esimesed kaks (Vanluche ja Bax) läksid vaikselt eest ära. Kui kümme minutit oli sõidetud, läks mul peopesas laupäeva tekkinud suur vill katki. See oli nii valus, et ma mõtlesin korraks, et sellise käega küll 3. kohta ära ei hoia. Aga hambad ristis surusime lõpuni. Finiš ja 3. koht. Ja siis tuli meie kõige suurem üllatus, olime ka päeva kokkuvõttes kolmandad!" lisas Varik, kes tänas ühtlasi fänne suure toetuse eest.