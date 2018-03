Millised põnevad motovõistlused toimuvad Eestis aastal 2018?

Eestlased on läbi ajaloo suutnud maailmatasemel motoüritusi korraldada, mida FIM ja FIM Europe hindavad kõrgelt ja nii peetakse ka 2018. aastal Maarjamaa pinnal kolm rahvusvahelist tippvõistlust.

Enduro maailmameistrivõistluste etapp

Esmakordselt toimub Eestis ja Baltikumis enduro maailmameistrivõistluste etapp. Maailma mastaabis on etapp, mis peetakse 1.-3. juunil Tallinnas ja selle külje all, ainulaadne, kuna eelnevalt pole MM-etappe riikide pealinnas peetud. Lisaks maailma parimatele, kes võistlevad maailmameistritiitlile, heitlevad kohalikud ja lähinaabrite sportlased Eesti meistritiitli eest.

Enduro Tallinn GP võistluse südameks saab olema lauluväljak, kus lisaks võistluskeskusele on laulukaare ette rajatud superenduro katse, millel 1. juuni õhtul kihutavad mees-mehe vastu maailma parimad endurosõitjad. Lisaks lauluväljaku supertestile sõidetakse laupäeval ja pühapäeval motokrossi katse atraktiivsel Maardu krossirajal, kus on ka võistlejate servicpark.

Enduro ja extream katsed on lähestikku (stardikohtade vahe 150 m) ja asuvad Jõelähtme vallas Võerdla endisel kaevandusalal. Kõikidel katsetel on ohtralt atraktiivseid vaatamiskohti ja need on eraldi ära märgistatud.

Motofestival Kiviõlis

Juba üheteistkümnendat korda peetakse Kiviõli vanal tuhamäel motofestivali, mis on taas ka külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste ja quadide Euroopa meistrivõistluste etapiks. Kui paar viimast aastat oli festival kolmepäevane, siis 2018 pöördutakse tagasi traditsioonilise kahepäevase formaadi juurde, kus esimesel päeval sõidetakse mõlema klassi kvalifikatsioonid, võisteldakse mootorrataste mäkketõusus ja õhtupimeduses selgub valgustatud krossirajal parim soolosõitja, peale mida toimub vägev ilutulestik. Pühapäeval sõidetakse aga külgvankrite ja quadide finaalsõidud. Erinevalt eelmistest aastatest, kui üritus toimus augustis, peetakse tänavune festival juba 16.-17. juunil.

SuperMoto

Kolmas motospordiala, mille rahvusvaheline osavõistlus Eestis peetakse, on SuperMoto, mille MM-etappe on meil juba kaks korda peetud. Tänavu maailmameistreid ei selgitata, mistõttu kõrgeim sari on Euroopa meistrivõistlused, mille osavõistlus Eestis peetaksegi. EM-punkte jagatakse sarnaselt viimasele Eestis peetud MM-etapile Tabasalu kardirajal ja etapp toimub 4.-5. augustil. Vaheklassidena jagatakse võistlusel ka Eesti meistrivõistluste punkte kõikides meil peetavates masinaklassides.

Kohalik motoelu käib samuti täistuuridel ning võistluseid peetakse 2018 hooajal veidi enam kui mullu. Mis täpsemalt toimub, loe edasi ajakirjast Sport.