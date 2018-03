Miks minna motomatkale?

Mootorisport on paljudel Eestlastel sügaval hinges, sest kui oled juba tehnikale sõrme andnud, siis sellest pääsu ei ole. Õnneks saab varsti mootorrattahooaja avada ning miks mitte planeerida suveks ka üks äge motomatk?

Motosportlane ja tõeline motofänn Mart Lajal huvitus juba lapsena mootorispordist ja on terve oma teadliku elu alaga ka tegelenud. „Mu isa oli Tööjõureservide motoklubi juhataja ning temaga vahel tööl kaasas käies saingi bensiinilõhna ninna, sellest hetkest mootorrattad ka meeldima hakkasid,” jagab Mart mälestust.

Ringrajasõidus, motokrossis, superbike’is, mootorkelgukrossis ja maastikusõidus ehk enduros karikaid koju toonud Mart on ka esimene eestlane, kes esindas 2003. aastal Eestit Dakari maratonrallil. Tänaseks on Mart kõrgel tasemel võistlemise lõpetanud, kuid kohe kindlasti mitte mootorispordist kaugenenud. Iga päev KTM-i mootorrattaid ja varuosi müüv Mart tegeleb lisaks ka motomatkade korraldamisega.

Mis on motomatk?



Motomatk on matk, mille saab vastavalt soovile ja vajadusele ise kokku panna. Matka kestus on varieeruv, see võib olla üks päev, pikk nädalavahetus, terve nädal või kaks – kõik sõltub eesmärgist. Lisaks ajale tasub matka planeerida selle järgi, milliseid kohti näha soovitakse, ja sealt edasi on juba selge, kas tuleb asfaldimatk või natukene ekstreemsem sõit maastikul. Motomatka eelis on võimalus minna paikadesse ja sõita teedel, kuhu autoga alati ei pääse, tunnetades sealjuures vabadust ja lihtsalt nautida mootorrattaga sõitmist. Keskmine matka pikkus jääb tavaliselt 2000–5000 kilomeetri piiresse. Mart toob välja, et tema pikim matk on kestnud koguni 34 päeva. „Maha sai sõidetud 15 300 kilomeetrit ja marsruut oli Tallinnast Vladivostokki,” meenutab ta kogetut.

Populaarsemad sihtkohad



Motomatku saab ette võtta kõikjale. Sihtkohad sõltuvad inimeste soovidest, ennekõike sellest, mida näha tahetakse või kui kauaks on plaanis puhkama minna. Inimesed on kõik erinevad, seetõttu on ka otsitavad seiklused igakord isemoodi. Sageli soovitakse minna paikadesse, kus varem pole käidud ja kuhu ehk tavalisele turismireisile ka ei läheks. Siiski on Mardi sõnul väljakujunenud ka populaarsemad sihtkohad, milleks on Nordkapp, Rumeenia, Horvaatia ja Itaalia Alpid.

Füüsiline ettevalmistus



Motomatk on kestvusala, kus hea füüsiline vorm tuleb kindlasti kasuks, kuid oluline on ka vaimne ettevalmistus. Matkale minnes peaks olema puhanud ja seikluseks valmis, sest ees ootavad pikad sõidud, kus und silma lasta ei tohi. Tegelikkuses on motomatk väga paindlik, sõida kas või 100 kilomeetrit päevas, ülejäänud ajal vaata ringi, söö või maga – kõik on igaühe enda valik. Loomulikult on ühes asendis pikalt istuda kurnav, kuid motomatka eelis ongi see, et saad puhkamiseks ja keha sirutamiseks peatuda, millal iganes soovid.

Mida veel motomatka planeerides silmas pidada, loe edasi ajakirjast Sport.