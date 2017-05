Miko Niinemäe valmistub Neste Harju rallil Sardiinia MM-etapiks

Eeloleval nädalavahetusel, 26.-27. mail, sõidetakse Harju- ja Järvamaa teedel Eesti autoralli ja Estonian R2 Challenge klassi teine etapp Neste Harju ralli.

Hooaja esimesele kruusarallile on registreerinud 12 R2 autol sõitvat võistluspaari, kelle hulgas tulevad starti 2016. aasta Eesti juunioride meistrid Miko Niinemäe – Martin Valter (Ford Fiesta R2T). Noored eestlased, kes osalevad sel aastal autoralli maailmameistrivõistluste Junior WRC klassis, saavad end eeloleval nädalavahetusel proovile panna koduses konkurentsis ning teha ettevalmistusi kahe nädala pärast ees ootavaks Sardiinia MM-ralliks.

Niinemäe – Valteri Ford Fiesta R2T on ette valmistanud MM Motorsport.

"Esmalt, mul on väga hea meel, et saame sel aastal ka natuke Eestis sõita. Osaleme siin testi eesmärgil ettevalmistuseks Sardiinia MM ralliks, mis on teine Junior WRC etapp sel aastal. Kuna selle autoga läbime esimesed kilomeetrid kruusal alles ralli esimesel katsel ning auto seadistus on vastav Sardiinias olevale, siis peamine eesmärk on seekord leida hea rütm autoga ning Martiniga. Loodame muidugi ka kaarte segada Eesti meistrivõistluste arvestuses, aga siiski keskendume 100% ettevalmistusele," sõnas Niinemäe enne eesootavat Neste Harju rallit.