Selle nädala kolmapäeval ja neljapäeval kogunesid Inglismaal, Cumbrias M-Sport treeningbaasis tänavused JWRC MM-sarja võistlejad.

1979. aastal Malcolm Wilsoni poolt asutatud meeskonna Poola haru hooldada on tänavu aastased juunioritele mõeldud võistlusautod, milleks on üheliitrise turbomootoriga Ford Fiesta R2. Sarja rehvipartner on DMACK. Noortele autoralli tulevikulootustele mõeldud võistlusklassis osalevad tänavu ka eestlased Miko Niinemäe ja Martin Valter.

Kolmapäeval tehti tutvust M-Sport meeskonna „köögipoolega“ ning konkurentidega. Lisaks osalesid võistlejad meedia koolitusel. Kümnest tänavu JWRC klassis osalevast võistluspaarist oli Inglismaal kohal kaheksa, vahendab rallihullusoidupaevik.blogspot.com.ee.

Kui avapäev oli nö tutvumiseks ja teooriaks, siis neljapäeva varahommikul said võistlejad reaalselt ka tänavuste võistlusautodega sõita. Test toimus nö. lennuvälja alal, kus M-Sport kõiki oma võistlusautosid testib. Neljapäeva juhatas sisse endine M-Sport tehasemeeskonna ja tänavuse DMACK WRC meeskonna sõitja Elfyn Evans, kes ise 2012. aastal noortele mõeldud WRC Academy sarja võitis. Britt tutvustas noortele kolleegidele autot ning rääkis selle käitumisest ning mida tuleks võrreldes eeleva kogemustega nüüd teisiti tegema hakata. Päevast ei puudunud ka teooria osa, mis puudutas füüsilist treeningut ning sellega kaasnevad õiget toitumist.

„Avapäev oli rohkem tutvumiseks meeskonnaga ning läbisime ka meediakoolituse. Neljapäeval saime sõita umbes 20 km, mida pole küll palju, kuid mingisuguse põhja saime alla. Lennuvälja alal toimunud testil saime raske pinnasega asfaldil sõita autoga, millel oli kruusa alus ja DMACK kruusarehvid. Eks võrreldes eelneva R2 kogemusega saan öelda, et kui kurvi pööramine ja muu dünaamika on sarnane, siis gaasi ja piduri käsitlemine on väga erinevad. See tuleneb peamiselt sellest, et sellel R2-l on turbomootor. Mul on küll möödunud aastasest Saaremaa rallist kogemus turbomootoriga R5 autoga, kuid see on sootuks erinev üheliitrisest ja kolmesilindrilisest mootorist,“ võttis Niinemäe esimese testi kokku.

„See, kas enne Korsika rallit veel eraldi ka enne M-Sport poolt korraldatavat testipäeva autot proovima läheme selgub jooksvalt,“ lõpetas Niinemäe.

JWRC klassis arvestuses saavad osaleda sõitjad, kes on sündinud enne 1. jaanuari 1988. Kokku sõidetakse tänavusel JWRC hooajal kuus MM-etappi – Korsika, Sardiinia, Poola, Soome, Saksamaa ja Kataloonia. Kolm rallit sõidetakse kruusal, kaks asfaldil ning Hispaanias ootab võistlejaid ees segaralli, kus ühe ralli jooksul saab sõita nii kruusal, kui asfaldil.

Sarja auhind on sel aastal jagatud nö. neljaks. Iga kahe ralli järel saab enim punkte teeninud sõitja auhinnaks kaks starti Ford Fiesta R5 auto, 2018. aastal WRC2 sarjas. Hooaja kokkuvõttes enim punkte teeninud sõitja saab auhinnaks ühe stardi. Ehk siis parimal juhul on ühel sõitjal võimalus võita endale 2018. hooajaks seitse R5 autoga starti.

JWRC hooaja esimene etapp sõidetakse 6.-9. aprillini Korsika asfaldil.