Valitsev autoralli Eesti meister R2 klassis Miko Niinemäe osaleb sel aastal juunioride WRC sarjas, mille parimad saavad võimaluse sõita 2018. aastal WRC2 autoga.

Niinemäe konkurendid on Sebastian Careaga (Boliivia), Miguel Medina (Mehhiko), Denis Radström (Rootsi) ja Shalva Tsikhelašvili (Gruusia).

Sari koosneb kuuest etapist, millest esimene on 6.-9. aprillini toimuv Korsika ralli. Etapid on jaotatud kolme paari. Iga paarisetapi võitja saab auhinnaks sõita üks etapp 2018. aastal WRC2 autoga. Sama auhind on välja pandud kuue etapi peale enim punkte teenivale sõitjale.

Seejuures ei pea kaasa tegema sugugi kõiki etappe, vaid võib magusat auhinda püüda ka ühe või kahe osavõistlusega.

JWRC sarja võistlusmasinateks on M-Spordi tiimi poolt ette valmistatud Ford Fiesta R2T autod, kõik DMACK-i rehvidega.

JWRC sari on hüppelauaks olnud näiteks Sebastien Loebile (2001. aasta võitja), Dani Sordole (2005), Sebastien Ogierile (2008), Craig Breenile (2011) ja Elfyn Evansile (2012).

Juunior WRC sarja 2017. aasta etapid:

06.04-09.04 Korsika ralli

08.06-11.06 Sardiinia ralli

29.06-02.07 Poola ralli

27.07-30.07 Soome ralli

17.08-20.08 Saksamaa ralli

05.10-08.10 Kataloonia rali