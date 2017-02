23-aastane rallisõitja Miko Niinemäe osaleb sel hooajal juunior WRC sarjas, mille peaauhind on enam kui 500 000 eurot maksev täishooaeg WRC2-s.

"Esimesed liigutused selle projekti suunas tegime eelmise aasta augustis. Siiani tegeleme veel toetajate otsimisega. Praegusel hetkel peab tänama kõiki toetajaid, ka neid kes minuga ka eelmisel hooajal olid – näiteks Lasita Maja, Marel Grupp, Castrol ja Olybet. Loodan neile sealt midagi ka tagasi tuua," ütles Niinemäe, kellel on eelarve koos vähemalt kolmel etapil osalemiseks. Kokku on JWRC etappe kuus - Korsika, Sardiinia, Poola, Soome, Saksamaa ja Kataloonia.

Etapid on jaotatud kolme paari. Iga paarisetapi võitja saab auhinnaks sõita kaks etappi 2018. aastal WRC2 autoga. Ühe etapi lisaks võidab sarja üldvõitja. Seega kokku on laual seitse WRC2 etappi ehk täishooeg, mille rahaline väärtus on rohkem kui pool miljonit eurot. JWRC kuue etapi hind on avaliku info kohaselt 150 000 naela ehk 174 000 eurot.

"See praegu ainus võimalus, mida mina näen, kuidas Eestist rallimaailma pääseda. Oma jõududega WRC2 pürgida on kulude mõttes väga keeruline. Eesti turg on niivõrd väike, et WRC2 hooaja finantseerimine kohalike jõududega on väga keeruline," lisas Niinemäe.

"Usun, et oleme oma tulemustega tõestanud, et meil tasub sinna minna. Me pole viimastel aastatel Eestis ja Euroopa meistrivõistlustel kordagi poodiumilt välja jäänud, seega on aeg samm edasi astuda."

Niinemäe konkurendid on Nicolas Ciamin, Terry Folb (mõl Prantsusmaa), Rob Duggan (Suurbritannia), Julius Tannert (Saksamaa). Sebastian Careaga (Boliivia), Miguel Medina (Mehhiko), Denis Radström (Rootsi) ja Shalva Tsikhelašvili (Gruusia). Niinemäe on neist mõõtu võtnud vaid Tannertiga, keda peetakse selle sarja suurimaks favoriidiks. Eesti R2 klassi meister edestas sakslast mullu nii Rally Estonial kui ka Liepaja rallil.

Juunior WRC sarja 2017. aasta etapid:

06.04-09.04 Korsika ralli

08.06-11.06 Sardiinia ralli

29.06-02.07 Poola ralli

27.07-30.07 Soome ralli

17.08-20.08 Saksamaa ralli

05.10-08.10 Kataloonia ralli