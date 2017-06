Mikk Martin Lõhmus sõitis motokrossi EM-etapil punktidele

PMC Addinol Honda Racing sõitjad olid lõppenud nädalavahetusel võistlustules nii koos peetud Eesti ja Läti meistrivõistluste etapil Pärnus, kui ka Venemaal toimunud Euroopa juunioride motokrossi meistrivõistluste kirderegiooni osavõistlusel.

Meeskonna värskeim liige, Eesti noorte karikasarjas 85cc klassis kaks esimest etappi võitnud ja seal liidrikohta hoidev ning Eesti meistrivõistluste avaetapil kolmanda koha saanud Mikk Martin Lõhmus kihutas läinud nädalavahetusel Venemaal Veljaminovos toimunud Euroopa meistrivõistluste kirderegiooni etapil. Masinaklassi 85cc vabatreeningul näitas ta 12. ning eelkvalifikatsioonis 16. aega. Kvalifikatsioonisõidus oli ta samuti 16. ning võistlussõidud lõpetas ta vastavalt 17. ja 14. kohal, mis tähendas kummastki sõidust EM-punkte.

"Meie tiimi uustulnuk Mikk Martin on teinud viimasel aastal head tööd ja enda vanuse kohta näidanud positiivset arengut. Mikk sai EM sarjas kummastki sõidust punktid kirja, mis on iseenesest hea tulemus, kuna tegemist on väga noore sõitjaga. Mikus on potensiaali ning vanus lubab tal veel aastakese atra seada. Mikk ja meie tiim teeme nüüd tööd, et heade asjade kokkulangevusel võtta osa 2018 aasta MXGP etappidega koos peetavatest Honda CRF150cc Euroopa meistrivõistluste etappidest, kus osales eelmistel hooaegadel Henry Vesilind, kes võistleb tänavu juba suuremas klassis," rääkis tiimi värskeima liikme plaanidest tiimi juht Juss Laansoo.

Meeskonna esisõitjale Priit Rätsepale ei ole aga Lõhmus uus tutvus, nimelt on Rätsep treeninud uut tiimikaaslast juba mõnda aega. "Mina olen Mikuga varsti juba kolm aastat koostööd teinud ning selle ajaga on ta korralikult arenenud ja seda suuresti tegelikult tänu tema enda iseloomule. Trennides väga ei viilita ja see mis plaanis, tehakse ja pingutatakse ära alati. Niikaua, kui Mikul endal motivatsiooni ja tahtmist on, siis potentsiaali temas jagub, et tulevikus kiire võidusõitja olla," rääkis Rätsep, kes on Lõhmusele nii sõidu kui füüsilise ettevalmistuse juhendaja kui ka mehaanik.