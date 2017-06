Mika Salo: Suur Võidusõit on meie sarja jaoks oluline võistlus

1.-2. juulil sõidetakse Pärnu külje all auto24ringil Suur Võidusõit Estonian GP 2017. Üle 150 osaleja üle Euroopa, kes osalevad Põhja-Euroopa, Eesti ja Soome meistrivõistluste etappide põnevates sõitudes on kinnituseks, see on taas selle aasta Baltikumi kõige olulisem autoringrajavõistlus.

F4 Põhja-Euroopa meistrivõistluste ühe esindaja, endise F1 piloodi Mika Salo sõnul on auto24ringil peetav Suur Võidusõit nende sarja jaoks oluline võistlus, seda mitmel põhjusel.

„Mul on heameel, et oleme osa Suure Võidusõidu programmist, rada ja rajakompleks on kõrgel tasemel ning samuti võistluse korraldus. Kuna sarjas sõidavad noored sõitjad, siis on äärmiselt oluline, et nad saaks sõita võimalikult erinevatel radadel. auto24ring ja Suur Võidusõit on seega sarja seisukohast äärmiselt olulised. Ootame raja äärde hulgaliselt publikut, olen kindel, et sõidud saavad olema põnevad ja tulge ikka omadele, F4 sarjas osalevatele Eesti sõitjatele kaasa elama,“ kutsus Salo autospordisõpru 1.-2. juulil Suurele Võidusõidule.

Põhja-Euroopa meistrivõistlused vormel-4 klassis on tiheda rahvusvahelise konkurentsiga sari noortele võidusõitjatele. Kokku sõidetakse hooajal seitse etappi, lisaks Eesti etapile on kavas sõidud Soomes, Venemaal ja ka Hollandis.

Suur Võidusõit on sarja neljas etapp ja praeguseks on rajal käinud 21 sõitjat. Teiste hulgas ka kaks Eesti sõitjat, Jan-Erik Meikup ja Sten Dorian Piirimägi ALM Motorsport meeskonnast. Meikup on üheksandal ja Piirimägi 13. kohal ning mõlemad ootavad kodust võistlust, et kihutada tuttavamal rajal, kui senised etapid. Kuid auto24ring on tuttav ka sarja teistele sõitjatele, kui hooaja alguses tegid sarja sõitjad auto24ringil korralikud testid.

Kahel võistluspäeval, 1.-2. juulil pakutakse pealtvaatajatele lisaks tippvõistlustele ka meelelahutust! Avatud on Koguperelaat koos laste mänguaala ja atraktsioonidega, toimub erinevaid tehnikaalaseid esitlusi, laupäevasel kontserdil, mis algab kell 11 astuvad üles Eesti üks tõusvaid poptähti - Quukivi ning hoogu lisab oma tuntud headuses Jaan Kirss.