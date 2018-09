Mick Schumacher võitis Austria etapil kaks sõitu, eestlased poodiumile ei jõudnud

Schumacheri jaoks algas nädalavahetus hästi, kui võitis etapi esimese sõidu. Talle järgnesid Robert Shvartzman ja Alex Palou. Jüri Vips lõpetas kuuendana. Ralf Aron sai viimase koha, kaotas Schumacherile kahe ringiga.

Teise sõidu võitis samuti Schumacher. Jüri Vips sai neljanda ning Ralf Aron viienda koha. Kolmandas sõidus võidutses Robert Shvartzman. Vips lõpetas kaheksandana, Aron oli üheksas.

Schumacher on üldarvestus kindel liider 329 punktiga. Daniel Ticktum on teine 280 silmaga, Marcus Armstrong on 260 punktiga kolmas. Neljandal kohal asub Vips (242), Aron on kuues (219,5).