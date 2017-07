Meikup rõõmustas Suurel Võidusõidul Eesti publikut

Nädalavahetusel auto24ringil toimunud ringrajavõistlusel Estonian Grand Prix – Suur Võidusõit 2017 toimusid põnevad võidukihutamised mitmetes võistlusklassides. Peatähelepanu koondus rahvusvahelisele vormelisarjale SMP F4 NEZ Championship, kus ühe sõidu võitis eestlaste rõõmuks ka Jan-Erik Meikup.

SMP F4 NEZ Championship on soomlaste ja venelaste eestvedamisel 2014. aasta lõpul ellu kutsutud sari, mis annab kardiroolist tulnud noortele kogemusi vormelautodel võistlemiseks, seda võrdsete autodega ja võrdsetes tingimustes. Sarja võitja saab rahalise toetuse, mis katab osalemiskulud FIA F3 European Championship võistlussarjas. Tänavu osaleb võistluskarussellil esimest korda Martin Lauri juhitav Eesti tiim ALM Motorsport, kuhu kuuluvad varasema vormelisõidu kogemusega Jan-Erik Meikup ja veel eelmisel aastal kardiroolis kihutanud Sten-Dorian Piirimägi.

Vihmaga toiminud treeningsõitudes oli väga heas hoos just Piirimägi, sõites välja F4 sarja sõitjate parima aja. Esimese stardis võttis tänavuse neljanda sõiduvõidu taanlane Christian Lundgaard, Eesti sõitjatest oli Piirimägi 8. ja käigukastiprobleemidega hädas olnud Meikup 14. kohal. Teises sõidus võidutses taas Lundgaard, eestlaste kohad vastavalt 8. ja 15. „Tempo oli tegelikult väga hea, „punt“ oli väga tihedalt koos. Hetkel on veel sõidukogemust vähe, seda eriti nn ratas-rattas sõidus. Pea kõik enne minu ees finišeerunud sõidavad sarjas juba teist aastat ning on saanud oluliselt rohkem testida,“ lausus Sten-Dorian Piirimägi. „Teises sõidus ei tulnud ka kordusstart turvaauto järelt välja nii hästi kui võinuks, et püüda kõrgemaid kohti. Ringiaegade poolest olin isegi eessõitjatest kiirem ja jõudsin neile üsna kannule. “

Eestlaste tähetunniks kujunes dramaatiliselt alanud kolmas võistlussõit, mille ajasõidus oli Meikup olnud Lundgaardi järel teine. Taanlase vormel stardist liikuma ei saanud, jäädes kahe tagant tuleva konkurendi teele ette. Rajale tuli taas turvaauto, kelle kannul võistlejaterivi eesotsas Meikupiga. Võistluse jätkudes kujunes viimase põhikonkurendiks hollandlane Bent Viscaal, kes korra ka eestlasele ohtlikult kõrvale jõudis. Meikup suutis aga hollandlase rünnaku tõrjuda ja sõidu võita. 11. kohalt startinud Piirimägi lõpetas sõidu kuuendana. „Tunne on fantastiline. Tiim tegi väga head tööd, leides üles vea, mis eile vormelit vaevas ja olen neile väga tänulik,“ sõnas sõiduvõitja.

Soome-Eesti ühisklassis BMW Xtreme käis rajal üle 20 võistleja. Mõlemas lühikeses sõidus pidasid põneva heitluse Andre Kiil ja Thomas Padovani, saavutades kumbki ühe võidu. Pikas, kohustusliku boksipeatusega 45-minutilises sõidus, kus on võimalik ka juhti vahetada, oli taas kiireim 8. kohalt startinud Kiil.

Porsche GT3 Cup sarja arvestuses hoidis eestlaste au kõrgel Raimo Kulli. Esimeses sõidus viiendalt kohalt startinud Kulli tegi hea stardi ja lõpetas sõidu teisena soomlase Jussi Kuusiniemi ees, teises sõidus oli kohad vastupidised. Mõlemad sõidu võitis kogenud Porsche sarja sõitja leedulane Jonas Gelžinis.