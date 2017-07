Meico Vettik võitis motokrossi juunioride MM-il oma kvalifikatsioonigrupi

Lange motokeskuses toimuvad juunioride motokrossi maailmameistrivõistlused algasid Eesti sõitjatele hästi. 125cc klassi teise grupi ajasõidus oli kiireim eelmise aasta 85cc klassi juunioride MM-i hõbemedalimees Meico Vettik. Esimeses kvalifikatsioonigrupis oli kolmas Andreas Hiiemägi.

Kõigis kolmes klassis on sõitjad jagatud kahte kvalifikatsioonigruppi, 125cc klassis oli kahes grupis kokku rajal 68 sõitjat. Vettik näitas oma grupi parimat ringiaega 1.35,979, mis oli 0,008 sekundi võrra kiirem tänavusest Euroopa meistrist Brian Moreaust (Prantsusmaa). Kolmas oli Kevin Horgmo Norrast, kes oli tänavu selle klassi Euroopa meistrivõistlustel neljas.

Hiiemägi juhtis pikalt oma kvalifikatsioonigruppi, kuid pidi siiski tunnistama Euroopa meistrivõistluste kolmanda ja teise mehe, itaallase Gianluca Facchetti ja taanlase Mikkel Haarupi paremust. Aja 1.35,991 välja sõitnud Hiiemägi kaotas neile vastavalt 1,050 ja 1,278 sekundit.

Pühapäevastes sõitudes läheb esimesena stardikohta valima Facchetti, kuna tema aeg oli kiirem. Teisena pääseb valima Vettik, viiendana Hiiemägi.

Otse finaalidesse tagasid endale koha Eesti sõitjatest 125 cc klassis veel Jörgen-Matthias Talviku, kes oli oma grupis 11. kohal ja Henry Vesilind, kes oli oma sõidus 15. Läbi Last Chance sõidu saavad võimaluse finaalikohta püüda Robert Saun ja Allar Pent. Last Chance sõidust pääseb edasi neli sõitjat, kokku on finaalides stardipuu taga 40 noormeest.

Pühapäeval sõidetakse kõikide klasside kaks võistlussõitu, esimene start on kell 11.30 ja päeva viimane start 16.10. Startide järjekord: 65cc, 85cc ja 125cc.