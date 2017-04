Martin Rumpi debüüti uues võistlussarjas segasid kentsakad probleemid

Malaisias Sepangi F1 ringrajal toimunud Blancpain GT Asia sarja esimesel etapil tegi oma debüüdi Eesti võidusõitja Martin Rump.

Nädalavahetus algas testisõitudega, mis toimusid kolme päeva vältel. Number 18 Audi R8 näitas paljulubavat kiirust, roolis eestlane Martin Rump ja lõuna-korealane Rick Yoon. Reedestel ametlikel testidel näitas eestlane 30 auto seast parimat ringiaega.

Laupäeva hommikuga kaasnesid aga tehnilised probleemid. Viimases, kolmandas testisõidus juhtus #18 Audil mootoririke. Boksi tagasi jõudnud, andis KCMG tiim parima, et auto peagi algavaks kvalifikatsioonsõiduks tööle saada, kuid edutult. Kumbagi kvalifikatsiooni seega ei jõutud. (Q1 otsustab stardikoha esimeseks võidusõiduks, Q2 teiseks võidusõiduks)

Edasisel uurimisel selgus, et vajalik oli mootorivahetus. Seetõttu ei startinud #18 Audi esimesse võidusõitu.

Üleöö vahetati mootor ja pühapäeva hommikul toimunud teiseks võidusõiduks oli eestlane stardis. Kvalifikatsioonsõidust puudunud, pidi ta tunniajast võistlussõitu alustama võistlejaterivi lõpust. Rumpi sõidetud 35 minuti lõpus tuli üldarvestuses kaheksandal kohal olev #18 Audi rehvi- ja sõitjavahetuseks boksi. Boksiteel selgus, et rivaaltiimi Ferrari oli KCMG boksikoha blokeerinud. Tekkinud segaduse käigus oli #18 Audi boksipeatus 20 sekundit vajalikust pikem – tulemuseks kokkuvõttes 13. koht ja 7. koht Pro-Am klassis.

Martin Rump: "Mul on hea meel, et suutsin näidata esiotsaväärilist kiirust. Blancpain sari kinnitas 30-sõitjalise stardiriviga väga tugevat konkurentsitaset, eriti Euroopast kohale tulnud maailmaklassi sõitjate tõttu. See, et kiirus nende vastu on olemas, on äärmiselt positiivne.

Koostöö sõidupartneriga Rick Yooniga sujus hästi ja mulle eriti meeldis ta efektiivne õppimisvõime ja julgus, mis on gentleman-driver’ite puhul üpris haruldane.

Kuigi nädalavahetus möödus äärmiselt raskelt, õppisime väga palju. Saan öelda nii enda kui tiimi eest, et oleme targemad ja tugevamad Tais."

Järgmine Blancpain GT Asia etapp leiab aset Tais Buriram ringrajal 20-21. mail. Martin Rump on aga juba tagasi Sepangis 6.-7. mail, kus toimub Audi R8 LMS Cupi esimene etapp.