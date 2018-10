Martin Rump tõi Hiina kestvussõidul tiimile ajaloolise võidu

Shanghai ringrajal toimunud võidusõidul läbiti 888-kilomeetrine distants ehk 163 ringi. Rajaolud püsisid laupäeval nii treeningsõitudes ja kvalifikatsioonsõidus kuivana ning eestlasel õnnestus kvalifitseeruda Rump/Bao/Bo number 888 Audi R8 GT3 esimesele stardikohale ringiajaga 2.04,042, edestades lähimat konkurenti Picariello/Lee/Couto 0,47 sekundiga. Kokku kvalifitseerus 22 GT3, GTM, GTC, TP1 ja TP2 klassi autot.

Pühapäeval toimunud 888 kilomeetri pikkuses võidusõidus õnnestus Rump/Bao/Bo ekipaažil vältida kontakte, rehvipurunemisi ja mehaanilisi viperusi. Kerges vihmasajus finišijoone esimesena ületanud Rump sai läbimise ajaks kirja 6:17.35,143. Teisena oli finišis Rumpi tiimikaaslaste Cheng/Fong/Sun Audi R8, vaheks 1 minut ja 32,993 sekundit.

Martin Rump: "Bao ja Bob (Bo) olid äärmiselt tublid. Suur aitäh Audile ja Absolute Racingule – tänu kogu tiimi suurele pingutusele teenisime esmakordse SIC888 üldvõidu! Kahe amatööriga ühes autos olime konkurentidega võrreldes nõrgemas positsioonis, kuid me keskendusime oma sõidule ning lõpuks luges kõige rohkem igasugustest takistustest hoidumine ja järjekindlus. Sõitsime 888 kilomeetrit autos number 888 – ma arvan, et see oli meie õnnenumber."