Martin Rump teenis Audi võidusõidusarja avaetapil kokkuvõttes kolmanda koha

Audi R8 LMS Cup hooaeg avati läinud nädalavahetusel Malaysias Sepangi F1-ringrajal. Osalejate seas oli ka eelmisel aastal samas sarjas edukalt esinenud Eesti võidusõitja Martin Rump.

Mõlemas kvalifikatsioonisõidus, kus sel hooajal otsustatakse stardikoht vastavalt esimeseks ja teiseks võistlussõiduks, oli eestlane neljas.

Laupäeval toimunud esimesel sündmusterohkel võistlussõidul oli Rump finišis teine.

Martin Rump: „Suutsin veerevstardis oma positsiooni säilitada ja esimeselt ringilt tulin juba ühe koha võrra kõrgemal, kui õnnestus 14. kurvis mõõduda sarja kolmekordsest meistrist Alex Yoongist. Meil oli äge võitlus, kus mul õnnestus jääda peale ja peagi sõita vahe sisse. Keset sõitu tuli rajale turvaauto, mis kahandas vahed ja tegi asjad taas huvitavaks. Kuid hoog oli mul hea ja peagi olin Alexilt uuesti eest ära, samal ajal säästes oma push-to-pass-vajutusi, et sõidu lõpupoole teist kohta rünnata. Seda polnud aga vaja, kuna eessõitja oli sunnitud tehnilise rikke tõttu katkestama. Näitasin sõidu lõpus kiiremaid aegu ja tõin auto mugavalt teisel kohal finišisse.“

Pühapäevases võistlussõidus, kus vastavalt sarja reeglitele tuli kanda 35 kg eduballasti, koges eestlane stardis kerget ärevust, kui paigaltstardis oli probleem launch-control’iga. Lõpuks kõik laabus siiski, ent loovutada tuli üks koht. Martini võistlus kulges endise sarja meistri, Hong Kongi esindava Marchy Lee tugeva surve all. Sellest hooajast on taas kasutusel nn push-to-pass (P2P) nupp, mis annab selle kasutajale ca 10 sekundiks 50 lisahobujõudu. Seega tuleb sõitjatel neid vastavalt olukorrale kas kasutada või säästa. See lisab võistlusele uue taktikalise mõõtme. Martin jäi küll algul Marchy rünnakuid tõrjudes vähemusse, kuid võistluse edanedes suutis ta vaatamata oma 35 lisakilole rehve paremini hoida, konkurendil eest ära sõita ja läheneda hoopis eesolevale Franky Chengile. Finišis oli eestlane viies.

Martin Rump: „Pidasime Marchyga korraliku lahingu. Ta tegi mu esimesed ringid ikka päris keeruliseks. See oli hea võitlus ja olen talle selle eest tänulik. Ilmselt suutsin paremini rehve hoida ja samas push-to-pass’e vähem kulutada. Kolmas koht sarjaedetabelis on hea alguspunkt ja ootan põnevil järgmist etappi Jaapanis.“

Kokkuvõttes hoiab eestlane sarjas pärast esimest etappi kolmandat kohta. Martini järgmine võistlus leiab aset Blancpain Asia sarja raames Thais Chang International ringrajal Buriramis 19-21. mail. Järgmine Audi R8 LMS Cupi etapp toimub Jaapanis Suzuka ringrajal 9-11. juunil.