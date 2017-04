Martin Rump on sihikule võtnud Le Mansi 24 tunni sõidu

Autosportlane Martin Rump teeb karjääris sammu edasi ning hakkab sel aastal võistlema kestvussõitude sarjas Blancpain Asia. Esimene etapp sõidetakse juba sel nädalalõpul Malaisias, Sepangi ringrajal.

Martin Rumbi töökohustused ringrajal kasvavad võrreldes eelmise hooajaga kaks korda. Lisaks kestvussarjale Blancpain Asia jätkab 21-aastane eestlane sõitmist ka Audi R8 Asia sarjas, kus osales ka mullu.

"Olen oodanud seda sammu kaua aega. Blancpain peaks olema kvaliteetne ja konkurentsitihe sari," ütles Rump Vikerraadiole. "Blancpainis saan rajaaega juurde ning seda olengi kohe algusest peale tahtnud. Tähtis on autoga saada sõbraks ning ise kiiremaks ja stabiilsemaks, et olla alati tippvormis. Kestvussõiduga kaasnevaid boksipeatuseid ja sõitjavahetusi olen saanud proovida, kuid nüüd tuleb need endale kiiresti selgeks teha."