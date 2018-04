Martin Rump jätkab Audi tehasetiimis Aasia GT autode sarjas

Audi Sport Customer Racing Asia avaldas täna sõitjad, kes on Audi tehase ametlikud esindajad erinevates Aasia sarjades. Nende hulgas jätkab eestlane Martin Rump, kes kihutab sel hoojal Audi R8 GT3-ga Blancpain Asia sarjas koos hiinlase Franky Chengiga.

"Noorte võidusõitjate arendamine on alati olnud üks meie olulisemaid eesmärke. Martin Rump, Shaun Thong ja Mitch Gilbert on end tõestanud noored talendid. Nad on arenenud koos meiega ja neis on potentsiaal võita regiooni juhtivaid võistlussarju," ütles Martin Kühl, Audi Sport Customer Racing Asia direktor.

Lisaks tehasesõitja kohustusele on Rumbil võimalus rooli keerata ka Hiina GT sarjas kus ta jätkab koostööd tiimis Kings Linky samuti Audi R8 GT3-ga.

Eestlane asub võistlustulle juba sellel nädalavahetusel Malaisias Sepangi F1 ringrajal, kui leiab aset Blancpain Asia esimene etapp.