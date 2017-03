Sellel aastal Vihur Motosport ridades sõitev valitsev Eesti meister Superbike klassis Martin Pärtelpoeg teeb lisaks Eesti meistrivõistlustele kaasa ka rahvusvahelises tänavaringradade sarjas IRRC (International Road Racing Championship).

See saab võimalikuks tänu Vihur Motosport ja Soome meeskonna MBH Racing Team koostööle. Pärtelpoeg sõidab IRRC sarjas MBH Racing Team koosseisus ja lisaks talle on sarja etappidel kohal ka Vihur Motosport meeskonna juht Marko Rohtlaan, kelle teadmisi BMW tsiklite seadistamise osas hindavad soomlased kõrgelt.

Martin Pärtelpoeg sõidab nii Eesti meistrivõistlustel kui ka IRRC sarjas BMW 1000 RR tsikliga. IRRC sarjas on MBH Racing Team poolt talle ette nähtud isiklik mehaanik, kellel on oma ala pikajaline kogemus.

„Osalemine tänavaradadel sõidetavas sarjas on mulle suur väljakutse. Sõitude olemus on kindlasti vähe teine tavalisest ringrajast, kuid õnneks on Eestis lähiminevikus sõidetud mõned sõidud tänavaradadel. Soome meeskonnal on kogemust ja see annab vajaliku lisatoe enne esimest etappi ja läbi terve hooaja,“ rääkis Martin Pärtelpoeg.

Vihur Motosport meeskonna juhi Marko Rohtlaane sõnul annab selline koostöö mõlemale poolele palju.

„IRRC sarja etappe saab võrrelda legendaarse Isle of Mani sõiduga. Konkurents on tihe ja rajad keerulised. Usun, et koostöö, milleni jõudsime peale põhjalikke läbirääkimisi, on kasulik nii MBH Racing Team'ile kui Vihur Motospordile. Martini jaoks on kindlasti õppimist palju aga olen kindel, et ta suudab nende radadega kiirelt harjuda,“ rääkis Rohtlaan.

IRRC sari koosneb 2017. aastal kuuest etapist, mis sõidetakse viies riigis. Üks etapp toimub ka Soomes Imatras.

IRRC 2017 kalender:

Hengelo (Holland) 6.-7. mai

Imatra (Soome) 7.-9. juuli

Chimay (Belgia) 21.-23. juuli

Schleiz (Saksamaa) 19.-20. august

Horice (Tsehhi) 26.-27. august

Frohburg (Saksamaa) 23.-24. september