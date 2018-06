Martin Adamson sai Kiviõli EM-etapil kolmanda koha

Loe veel

Külgvankritel võitsid etapi avasõidu teisena lõpetanud, kuid teise võitnud Belgia-Hollandi paar Marvin Vanluchene/Ben Van Den Bogaart (WMC Zabel, 47 p). Teiseks tulid hollandlane Koen Hermans ja prantslane Nicolas Musset (WSP Zabel, 47 p), kes võitsid avasõidu, kuid pidid viimases teise kohaga leppima. Mõlemas sõidus oli kolmas valitsev maailmameister hollandlane Etienne Bax koos lätlase Kaspars Stupelisega (WSP Zabel, 40 p). MM-liidritena jätkavad Vanluchene ja Van Den Bogaart (320 p), Varik/Daiders on 170 punktiga 6.

Eile kvalifikatsioonis omas grupis kolmandaks tulnud Kert Varik/Lauris Daiders (WSP Husqvarna) said avasõidus väga hea stardi ja olid mitu ringi neljandad, kuid pidid siis sõidu tehnilistel põhjustel pooleli jätma. Teises sõidus said mehed kesise stardi olles avaringil teise kümne teises pooles, aga sõidu edenedes näitasid nad väga head kiirust ja olid lõpuks kuuendad. Kahe sõidu kokkuvõttes said Varik/Daiders 15 punktiga 12. koha. Ülejäänud Eesti meeskondadest sõitsid end punktidele veel Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu (WSP Zabel, 15 p) 13., Margo Sonn/Arturs Linters (WSP Husqvarna, 12 p) 14., Didzis Gorbenko/Tanel Kõiv (WSP Zabel, 6 p) 21., Taavi Pungitis/Birger Taal (WSP Mega, 4 p) 22. ja Joosep Hansar/Arno Peever (VMC KTM, 1 p) 24.

Külgvankrite MM-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel kuulsal Belgia liivarajal Lommelis, quadide viimane EM-etapp toimub 29. juulil Lätis Stelpes.