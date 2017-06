Marten Männi tuli jetisõidu maailmameistrivõistlustel pronksile

Itaalias, Porto Cesareos jetisõidu Ski GP2 klassi maailmameistrivõistlustel sai eestlane Marten Männi pronksmedali. Männi oli kahes esimeses sõidus esimene ja kolmas ning enne viimast sõitu teisel kohal. Kolmas sõit peeti keerulisemates oludes, kui kaks esimest, seda tuule ja lainete tõttu. Männi oli kolmandas sõidus viies ja tuli kokkuvõttes pronksile.

Ski GP2 klassi maailmameistriks krooniti Daniel Svae Andersen, hõbeda sai Benjamin Scharff.

Kui Ski GP2 klassi maailmameistrivõistlused peeti ära sellel nädalavahetusel, siis Ski GP1 klassi jaoks oli Porto Cesareo võistlus esimeseks etapiks. Tegemist on siis nö vabamate tehniliste tingimustega klassiga, Männi osaleb hooaja alguses seal veel GP2 klassi jetiga. Tänases teises sõidus oli Männi kaheksas, kahe sõidu kokkuvõttes oli tulemus seitsmes.

„Väga hea nädalavahetus, GP2 klassi pronks on tugev tulemus ja olla MM-sarja debüüdil GP1 klassis seitsmes, olen sellega väga rahul. See on hea algus hooajale ja näitab, et tegime hooaja eel õigeid otsuseid. Nüüd tuleb tööd edasi teha,“ ütles Marten Männi peale sõite.

Jetisõidu maailmameistrivõistlused jätkuvad järgmisel nädalavahetusel Itaalias, Viestes.