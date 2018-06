Marten Männi alustas Sardiinia MM-etappi keerulistes oludes kümnenda kohaga

Sardiinias, Olbias sõideti täna jetisõidu MM-sarja teise etapi esimesed sõidud. Ski GP1 klassis sõitev Marten Männi parandas reedeses ajasõidus saadud 18 kohta korralikult ja lõpetas esimese sõidu 10. kohal.

10 ringi pikkuses sõidus olid möödasõidud üsna keerulised, seda olude tõttu. Tänu ühe konkurendi manöövrile stardis oli ka Marteni start kindlasti mitte ideaalne. Positiivne on see, et pühapäevaseks sõiduks on stardikoht parem kui laupäeval.

„Stardis otsustas üks võistleja hetk enne lipu tõusmist minu eest läbi sõita, kuna ta oli valel positsioonil ja oleks pidanud tagapool olema. Sõit ise oli selles mõttes keeruline, et sellel rajal on möödasõite keeruline teha. Ise suutsin teha puhta sõidu ja kuna konkurendid tegid vigu, siis kasutasin selle ära. Tagant tulles polnud lihtne aga oluline on see, et saan homseks parema stardikoha,“ rääkis Männi peale sõitu.

Pühapäevasesse sõitu starditakse laupäevase tulemuse alusel. Laupäevase sõidu võitis Kevin Reiterer Raphael Maurini ja Quinten Bossche ees.