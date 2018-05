Marten Männi alustas jetisõidu MM-sarja avaetappi kaheksanda kohaga

Itaalias Gallipolis sõidetakse sellel nädalavahetusel 2018. aasta jetisõidu maailmameistrivõistluste esimene etapp. Reedel sõideti ajasõidud, laupäeval esimene ning pühapäeval teine sõit. Marten Männi, kes on üks MM-sarja lepingulistest sõitjatest, sai laupäevasel Ski GP 1 klassi esimeses sõidus kaheksanda koha.

Eelmisel aastal, oma debüüthooajal MM-sarjas klassis Ski GP1 kuuenda koha saanud Marten Männi alustas tänavust hooaega uue jetiga. Tegu on USA's valmistatud Kommander GP1 998 jetiga, mis jõudis Eestisse paar nädalat enne hooaja esimest MM-etappi. Treeningperiood uue võistlusvahendiga jäi väga lühikeseks ja see andis tunda reedeses ajasõidus. Marteni sõnul pole saanud veel uut jetti enda sõidustiilile sobivaks. Gallipolis oli üleval korralik laine ja nendes tingimustes tuli leppida ajasõidu 27. kohaga. Kindlasti on tegu väga kiire jetiga, lihtsalt selle realiseerimiseks tuleb teha veel kõvasti tööd.

Laupäeval oli ilm samasugune ja tiim ning Marten võtsid vastu otsuse, et Marten stardib Kawasaki jetiga, millega ta ka eelmisel aastal sõitis. Kohe sõidu alguses tekkis esikümne lõppu punt sõitjaid, kelle seas oli ka Marten ja sõidu lõpetas ta kaheksandal kohal, teise eestlase, Markus Lutsokerdi järel (+2s). Sõidu võitis Kevin Reiterer, teine Raphael Maurin ja kolmas Quinten Bossche.