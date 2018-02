Marko Asmer stardib Le Mansi 24 tunni sõidul

9. veebruaril avaldati tänavuse Le Mansi 24 tunni sõidu esialgne stardinimekiri ja esimest korda on seal ka ühe eestlase nimi.

Eurasia Autospordi tiimi esinumbrina on üles antud Marko Asmer, kelle autoks on LMP2-klassi Ligier JSP217-Gibson ja stardinumbriks 44. Kes saavad olema tema kaks meeskonnakaaslast, selgub hiljemalt maikuus. Eurasia Autospordi värvides võistles Asmer ka 2017./2018. aasta Asian Le Mansi sarjas.

„Vaimustav uudis, ehkki võistlus on alles ees ja pole ju meetritki sõitnud. Aga vägev, et tiim sai Le Mansi koha, see on ikkagi legendaarne sõit ja väga äge on seda isegi kaasa teha. Nüüd saab hakata kõike ette valmistama,“ ütles Asmer peale stardinimekirja avalikustamist.

Täieliku esialgse stardinimekirja saab vaadata siit. Võistlus toimub 16.-17. juuni.