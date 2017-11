Marko Asmer Ralf Aroni sõidust Macaus: uustulnukana siin poodiumile tulla on väga kõva saavutus!

19-aastane vormelisõitja Ralf Aron tuli täna Hiinas mainekal Macau Grand Prix'l FIA F3 võidusõidul kolmandale kohale, olles startinud alles 13. stardiruudust. Macau GP debütantidest on säärase saavutusega hakkama saanud väga vähesed.

"Kes võidusõidumaailmast midagi jagab, see teab, et uustulnuka kohta on see väga kõva sõna!" sõnas Aroni mänedžer Marko Asmer, kes ise on Macaus poodiumil seisnud, kuid mitte põhisõidu järel.

Uustulnukana on Macaus varem poodiumile tulnud Asmeri teada vaid tänavune F2 maailmameister, Ferrari akadeemia noorpiloot Charles Leclerc, kes on üks kandidaate järgmisel aastal Williamsi F1 tiimi põhisõitja kohale.

"Tegemist oli ühe põnevaima sõiduga Macau GP ajaloos. Täielik Macau GP selle ürituse klassikalises tähenduses. Niikaua kuni ruudulippu pole näinud, ei tea kunagi, mis võib juhtuda. Viimase kurvini polnud midagi selge."

Aronile mängisid kõrge koha kätte eessõitjate katkestamised, kuid ka ise tuli 15 ringi jooksul sõidumees olla ja konkurentidest mööda kihutada. "Kui neli meest katkestasid, siis kuuest pidin järelikult mööda sõitma," muigas Aron. "Olin alguses teadlikult argessiivne. Teadsin, et kuna keskel on vähe aeglasemad poisid, siis jään vastasel juhul liidritest maha. Meie hoog ei olnud tegelikult stardikohaga vastavuses."

Aron pidi algselt Macaus startima Hitechi tiimi masinaga, kellega ta on harjunud F3 sarjas, kuid tiim teatas hooaja viimasel etapil Hockenheimis Hiina reisist loobumisest. Asmer tegi ära suure lobitöö ning aitas Aroni viimasel hetkel Vam Amersfoort Racing tiimi, kus teise piloodina sõitis kahekordse F1 maailmameistri Nelson Piquet' poeg Pedro.

"Viimase hetke tiimimuutus kindlasti kasuks ei tulnud. Uus auto ja väga raske rada, kus kõigil on esimest korda raskusi. Selles mõttes võib lõpptulemusega rahule jääda!" rõõmustas Aron.

Šveitsi koolis õppiv Aron jätkab karjääri F3 sarjas, kus järgmisel aastal teeb suure tõenäosusega kaasa ka Saksamaa F4 sarja meister Jüri Vips.