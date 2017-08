Mark Villem Moor võitis Läti meistrivõistluste eelviimase etapi

Kandavas jätkusid kardispordi Läti meistrivõistlused viienda etapiga. Kõige võimsamas KZ2-klassis oli 26 võistleja hulgas esindatud enamus Baltikumi parimatest sõitjatest ning esikoha saavutas Mark Villem Moor.

Kvalifikatsioonis sai parima ringiaja Mark Villem Moor (Aix Racing Team), kes ainsana suutis välja sõita ringiaja alla 41 sekundi. Eelfinaali esirea eestlastele kindlustas Georg Kõss (TGT Racing), kolmas oli Kaspar Kallasmaa (KSK Saduküla).

Eelfinaali võidu võttis aga mõneti üllatuslikult leedukas Evaldas Dzialtuvas (Paske Racing), edestades Kallasmaad 0,289 sekundiga. Stardiga kohti kaotanud Moor lõpetas eelsõidu alles viiendana.

Finaali start õnnestus kõige paremini Kallasmaal, kes asus sõitu juhtima Dzialtuvase ees. Moor möödus esimesel ringil lätlasest Martins Lapinsist ja mõned ringid hiljem Paulius Paškeviciusest (Paske Racing) ning asus seejärel püüdma liiderduot. Viimasele ringile minnes oli järjest võidusõidu kiireimaid ringe kokku pannud Mark Villem 2,3-sekundilise vahe esimestega tagasi sõitnud. Kallasmaa karti tabanud tehnilise rikke järel tõusis hetkeks liidriks Dzialtuvas, kuid Moor vormistas võidu meisterliku möödasõiduga kolm kurvi enne finišijoont.

Eesti sportlastest lõpetas Antti Rammo (Vihur Team) viiendana, Georg Kõss kuuendana ja Hannes Tammpere (Aix Racing Team) seitsmendada.

Mark Villem Moor, kes jätkab lõunanaabrite sarja üldliidrina ning juhib ka Eesti meistrivõistlusi, kommenteeris võistlust järgnevalt: „Tänane sõit oli selge näide, et võistlus lõpeb alles siis, kui finišilipp on langenud. Surusin terve finaali nii, nagu vähegi oskasin. Kardi seade oli pandud meil kasutatud rehviga sõitmise tarbeks ning see toimis perfektselt. Ma ei lasknud peale ebaõnnestunud eelfinaali tujul langeda, sest võitja selgub alles finaalsõidus.“

Läti võistlustele tõmmatakse joon alla septembri lõpus. Eesti meistrivõistluste järgmine etapp toimub aga juba sel nädalavahetusel Põltsamaa kardirajal.