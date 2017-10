Mark Villem Moor võitis kardispordi Läti meistritiitli

Smiltene kardirajal tõmmati nädalavahetusel joon alla Läti kardispordi hooajale. Kõige võimsamas, KZ2 klassis kindlustas finaalsõidu kolmanda kohaga meistritiitli Mark Villem Moor (Aix Racing Team).

Kuuest osavõistlusest kolme võidu ja ühe vähem sõidetud etapiga edestas eestlane valgevenelast Anton Astašenkot ja lätlast Martins Lapinsit.

Moor, kes selle aasta KZ2 Eesti meistritiitli lukustas enne kahte viimast etappi, võttis lõunanaabrite hooaja ja oma tegemised kokku nii: „Kuna sel aastal miskipärast Balti meistrisarja ei korraldatud, võtsime Läti võistlused alguses plaani kui ühe võimaluse võrrelda ennast meie piirkonna parimate sõitjatega. Kui aga kahe esimese võistlusega oli kaks võidukarikat kodus, läksime juba sarja võidu peale välja. Üks suvine võistlus jäi üldse kaasa tegemata, sest see kattus Eesti meistrivõistluste nädalavahetusega. Olen väga rõõmus ja rahul, et olen nüüd kiireimas kardiklassis kahe riigi meister. Selle nimel on kõvasti harjutatud, tööd tehtud ja vaeva nähtud. Tänan meeskonda ja kõiki oma koostööpartnereid ning toetajaid. 2018.hooaja ettevalmistus algab täna ja kohe, nüüd tuleb ennast proovile panna Euroopa suurtel võidusõitudel.“