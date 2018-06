Maratonrallide MK-sarja võitja teeb Rally Estonial debüüdi R5 autoga

Toni Gardemeister, TGS Worldwide: „Meie jaoks on väga huvitav teha koostööd uue sõitjaga, kellel on mitmekülgne taust. Viimasel ajal on ta keskendunud maratonrallidele aga usun, et ta näitab Skoda Fabia R5 autoga head kiirust. Tuleme oma meeskonnaga Rally Estoniale alati hea meelega, tegu on professionaalselt korraldatud võistlusega, kus on head kiiruskatsed ja suurepärane atmosfäär raja ääres.“

Rally Estonia direktori, Urmo Aava jaoks on Poola sõitjate startimine oluline mitmel põhjusel. „Poola turg on nii meile kui meie toetajatele väga atraktiivne. Kindlasti toob Poola sõitjate startimine Eestis siia ka Poola rallifänne, kes saavad oma kangelaste kõrval kaasa elada kolmele WRC sarja meeskonna sõitjatele, kes stardivad Shell Helix Rally Estonial. Aron Domzala jaoks on Lõuna-Eesti teed tuttavad, ta on siin võistelnud ja testinud. R5 autoga suudab ta kindlasti siin head kiirust näidata, värskelt on tal ette näidata Leedu meistrivõistluste etapi neljas koht üldarvestuses," räägib Urmo Aava.

Rally Estonia stardis on kolme WRC meeskonna sõitjad: Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC), Hayden Paddon ja Seb Marshall (Hyundai i20 Coupe WRC) ning Craig Breen ja Scott Martin (Citroen C3 WRC)

Ralli ava- ja lõputseremoonia toimub Tartus, Raekoja platsil. Tartus sõidetakse ralli üks publikukatse ja Tartu Lauluväljakul toimub ralli ametlik kontsert, mille peaesinejaks on Venemaa superstaar Nyusha, kellega jagab lava meie enda armastatud Eesti aasta naisartist Liis Lemsalu. Otepää ja Tehvandi spordikeskus on taas ralli tehniliseks keskuseks, kus asub nii hooldusala kui ralli juhtimiskeskus. Elvas sõidetakse samuti publikukatse, mis on Rally Estonia viimane kiiruskatse.

Rally Estonia 2018, mis toimub 13.-15. juulil Tartus, Otepääl, Elvas ja Kanepi teedel on Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste etapp ning FIA European Rally Trophy etapp.