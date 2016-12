Tuntud motospordiportaal autosport.com reastas aasta lõpu puhul möödunud hooaja 50 paremat võidusõitjat, pannes ühte patta kõikvõimalike erinevate ringraja- ning rallidistsipliinide piloodid.

Portaal asetas möödunud hooajal WRC-sarjas kaheksanda koha saanud Tänaku oma üldlistis 43. kohale, muuhulgas ettepoole näiteks vormel-1 sõitjast Jenson Buttonist.

"Elkist põhjas ja Oleckost läänes on 21,13 miili teed, mida tuntakse Swietajno nime all - see oli selle aasta Poola ralli kiireimatest kiireim katse. See on kardetud lõik, mis algab järve kaldal ning kulgeb puude vahelt kannapöördeni, millele järgneb maruline finišispurt," kirjutas Autosport oma proosalises kirjelduses.

"Üheksa minutit ja 54 sekundit pärast seda, kui ta oli stardis siduri lahti lasknud, lendas Tänak seal üle finišijoone. Tema keskmiseks kiiruseks mõõdeti 126,17 km/h - selline kiirus sellisel teel ei olnud loogiline. See tee on kitsas, libe ja keeruline ning suurt osa kurvitagustest pole autost näha. Mitte keegi ei jõudnud Tänakule seal lähemale kui 3,5 sekundit. Soomes, MM-sarja teisel kiiruspeol võitis ta kuus kiiruskatset ning oli võidukonkurentsis kuni selleni, kui teda hädad tabasid. Ja siis puud. Argumente Tänaku maailma parimaks kruusasõitjaks pidamiseks tuleb kiiresti juurde."