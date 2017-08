Lõuna-Eesti rallil stardivad Kalle Rovanperä ja Oliver Solberg

25.-26. augustini sõidetakse Võrumaa teedel Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste viies etapp, Lõuna-Eesti ralli. Hetke seisuga on võistlusele registreerunud 39 ekipaaži, kuid kindlasti suureneb see arv veel märkimisväärselt, sest registreerimise lõpuni on veel nädalajagu aega.

Siiski saab juba välja tuua palju huvitavaid nimesid, kellest osad on Lõuna-Eesti teedele startimas esimest korda.

Sarnaselt eelnevale kolmele etapile on ka Lõuna-Eesti teedel võimalus näha WRC autot, mille toovad rajale EMV1 arvestuse liidrid Georg Gross – Raigo Mõlder (Ford Fiesta RS WRC).

Ralli üldvõidu nimel soovivad kindlasti oma sõna kaasa öelda Läti meistrivõistluste liidrid Kalle Rovanperä – Risto Pietiläinen (Škoda Fabia R5), kellele on see Eesti karjääri jooksul teiseks stardiks ning esimeseks Lõuna-Eestis.

Kui möödunud aastal jäi Siim Plangil kodustel Võrumaa teedel sõitmata, siis tänavu on noormees koos Urmas Roosimaaga stardis ning kindlasti suudavad Mitsubishi Lancer Evo X startivad mehed heidelda ka hooaja viiendal etapil kõrgete kohtade eest.

Eesti noored vs Läti noored

Teist korda tänavusel hooajal saavad omavahel heidelda Eesti ja Läti meistrivõistlustel osalevad noored autoralli tulevikulootused.

Jaanuaris Lätis sõidetud Rally Alūksne Estonian R2 Challenge ja Läti Juunioride arvestuse etapivõidu võtsid Mārtiņš Sesks - Andris Mālnieks (Peugeot 208 R2). Parimate Eesti noortena lõpetasid hooaja avaetapi Oliver Ojaperv – Jarno Talve (Ford Fiesta R2), kellest vaid 1,5 sekundi kaugusele jäid Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2).

Pärast hooaja nelja rallit juhivad Estonian R2 Challenge ja Läti Juunioride arvestuses Sesks – Mālnieks, kelle edu Eesti arvestuses Ken Torn – Kuldar Sikk (Ford Firsta R2) ees on 14 ja Läti arvestuses Oliver Solberg - Veronica Gulbæk Engan (Peugeot 208 R2) ees 17 punkti.

15.aastane Solberg alustas tänavu oma aktiivse rallisõitja karjääriga ning on sel hooajal osalemas Läti meistrivõistlustel, kus ka juba ühe Juunioride arvestuse klassivõidu võtnud. Lõuna-Eesti teedel saab olema noore norralase karjääri viies start.

Hooaja viiendale etapile on hetke seisuga registreerunud seitse noorte arvestuse võistluspaari, kelle hulgas lisaks Solberg - Enganile, Sesks – Mālnieks ja Torn – Sikk.

Lõuna-Eestis saab näha endiseid autoralli MM-võistluste tippe

Suure tõenäosusega saab Lõuna-Eesti katsete ääres ja hooldusalas näha endiseid autoralli MM-võistluste tippe, kes omadele nõu ja jõuga kaasa tulnud elama.

16.aastase Kalle Rovanperä isa on 2001. aasta Rootsi MM-ralli võitja Harri Rovanperä ning noore Oliver Solbergi isa ja eeskuju 2003.aasta autoralli ja 2014-15 rallikrossi maailmameister Petter Solberg.

Kui eelnevad kaks MM-rallidelt tuttavat meest on rajaääres oma võsukeste tegemisi jälgimas, siis Kalle Rovanperä meeskonna TGS Worldwide juht Toni Gardemeister on ise Lõuna-Eesti ralli katsetele startimas. Karjääri jooksul Seati, Mitsubishi, Škoda, Fordi ja Suzuki tehasemeeskondades sõitnud soomlane tuleb Eestis starti BMW M3 võistlusautol. Gardemeisterile loeb Võru teedel kaarti lätlane Krisjanis Caune.