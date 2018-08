Lõuna-Eesti ralli võidumees: teistel ekipaažidel oli ebaõnne, meie tegime lõpus väga hea rehvivaliku

„Sõitsime reede esimesel katsel ratta viltu alla ja see kõik tingis selle, et jäime täna hommikul ajakontrollpunkti hiljaks. Ega pärast saadud ajatrahvi poleks enam sellist tulemust oodanud, aga ka teistel ekipaažidel oli ebaõnne. Viimaseks kolmeks katseks oli info, et hakkab vihma sadama ja me tegime nendele katsetele väga hea rehvivaliku ja läks nii nagu me lootsime. Oleme selle võidu üle väga õnnelikud,“ sõnas õnnelik Bundsen.

Bundsen – Loštšenikovi järel said absoluutarvestuse teise koha Allan Popov – Aleksei Krõlov, kes jäid meeskonnakaaslastest maha 36,1 sekundiga. Kui kahele eelpool mainitud ekipaažile oli Lõuna-Eesti ralli lõpptulemus nende karjääri parim, siis ka poodiumi kolmanda koha saanud Priit Koik – Uku Heldna jaoks oli see nende parim absoluutarvestuse koht. Vahepeal ka rallit juhtinud mehed jäid lõpuks ralli võitjatest maha 48,3 sekundiga.