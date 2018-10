Liider Gross: vara veel midagi rääkida, pea on mõtteid täis

Pärast Saaremaa ralli teist kiiruskatset sai Ford Fiesta WRC-ga sõitev Georg Gross telefonikõne Ott Tänakult. Rallimaailma absoluutsesse tippu kuuluv mees andis heale sõbrale soovituse, et masina mootor tuleks rohkem pöördesse ajada. „Ott tunneb seda autot väga hästi. Selle tüübi Fordid ongi ju algusest lõpuni tema ehitatud," sõnas Gross. „Mul endal on veel vara midagi rääkida. Pea on erinevaid mõtteid täis. Sõidu ajal ma ise midagi auto juures muutma ei hakka. Pimedas korra vajutasin valesid nuppe... kartsin, et midagi läks paigast ära."

Avapäeva järel edestab Gross Ken Torni 12,9 sekundit. Kolmandal kohal asuv Egon Kaur kaotab juba 24,1 sekundit.

Koos kaardilugeja Raigo Mõlderiga sõitev Gross tunnistas, et ei oska uue autoga veel aeglaseid kohti sõita. „Lasen masina liiga lohisema ja libisema, kuid see auto tahab hoopis sirgemat sõitmist," tõdes ta.

Tähelepanuväärne on ka Ken Torni algus. Esimest korda neliveolise R5 autoga sõitev saarlane tunnistas, et naudib kihutamist täiel rinnal. „Auto on väga hea. Sõit pole kaugeltki ideaalne. Üllatav, et sellise sõiduga on tulnud nii head ajad," lausus koos Kaido Kaubiga sõitev Torn. „Auto on raskem ja kiirus suurem, kui R2 masinal, kuid pidurdusmaa on palju lühem. Ma alles otsin õiget sõitu, kiiruskatse aegadele see hästi ei mõju. Asja mõte ongi hankida kogemusi ja teadmisi."

Saaremaa ralli jätkub laupäeval, kui sõidetakse kaheksa kiiruskatset.