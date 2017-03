Leoki saapad jäävad teistele krossimeestele suureks

Tanel Leok on eestlastest ainsana MM-karusselli tiirutama jäänud.

Motokrossi MM-sarja murdmine on eestlastele võimalikult ebamugavaks tehtud. Leoki mantlipärijat nähakse kahes noorsõitjas.

Näib, et pöördumatult on möödas aeg, kui MM-sarjas seisid MX1 klassis stardipuu taga kolm Eesti krossimeest ja ajakirjanikud hõiskasid Ķegumsist reportaaže saates, et raja ääres peale eesti keele enam muud ei kuulegi. Peale Tanel Leoki pole enam MM-sarja suurt kedagi alles jäänud. Tema järel koondise teine ja kolmas number ehk Gert Krestinov ja Harri Kullas teenivad leiba Briti meistrisarjas, sest rahakott MM-etappidel käimist ei kannata ning süsteem ei soosi krossi mõistes nurgatagustest riikidest pärit sõitjaid.